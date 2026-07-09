Moverse por Los Ángeles sin depender del automóvil no es lo habitual, pero durante ciertos días la ciudad se transforma y ofrece otro ritmo: vecinos, familias y visitantes se toman las avenidas para caminar, montar bici y pasar la tarde. Si vives en L.A., trabajas o piensas visitar Hollywood este verano, presta atención: el próximo CicLAvia—Meet the Hollywoods cortará importantes corredores entre East Hollywood, Hollywood y West Hollywood, lo que cambiará rutas, transporte y la vida en la calle por varias horas. Para muchos será una molestia al volante; para miles será la oportunidad de conocer cafeterías latinas, taquerías de carrito, tiendas de vinilos y murales que normalmente verías desde el auto, pero esta vez desde la banqueta o pedaleando. Aquí tienes todo lo que necesitas saber para planear tu día: fechas, horario, recorrido, recomendaciones para llegar en Metro y consejos prácticos para familias, ciclistas y comerciantes locales.
¿POR QUÉ CERRARÁN LAS CALLES DE HOLLYWOOD?
El cierre corresponde a la edición número 67 de CicLAvia — Meet the Hollywoods, la iniciativa sin fines de lucro que desde 2010 temporalmente convierte avenidas del condado en espacios para peatones y ciclistas. En esta ocasión Metro Los Angeles figura como patrocinador principal, reforzando el llamado a usar transporte público y a experimentar la ciudad sin el ruido y la congestión habituales. Durante varias horas, el recorrido quedará libre de autos para actividades recreativas y culturales que buscan promover la movilidad activa y el comercio local.
¿CUÁNDO SERÁ EL CIERRE DE CALLES?
El evento se celebrará un domingo —ideal para familias y visitantes— en el horario comunicado por los organizadores.
|Detalle
|Información
|Evento
|CicLAvia — Meet the Hollywoods
|Fecha
|Domingo 19 de julio de 2026
|Horario
|9:00 a.m. – 4:00 p.m.
|Costo
|Gratuito
|Registro
|No es necesario
EL RECORRIDO UNIRÁ EAST HOLLYWOOD CON WEST HOLLYWOOD
El trayecto tendrá una longitud aproximada de 6.6 millas y conectará tres barrios claves del área de Hollywood: East Hollywood, Hollywood y West Hollywood. Los asistentes podrán recorrer la ruta a su propio ritmo, detenerse en cafés, mercados y comercios latinos, y descubrir espacios y murales que suelen pasar desapercibidos cuando vamos en coche.
|Aspecto
|Detalle
|Longitud del recorrido
|6.6 millas
|Vehículos particulares
|No podrán circular durante el evento
|Participación
|Libre y gratuita
|Horario del cierre
|9:00 a.m. – 4:00 p.m.
|Barrios incluidos
|East Hollywood, Hollywood, West Hollywood
|Organiza
|CicLAvia
|Presentado por
|Metro Los Angeles
¿QUÉ PODRÁN HACER LOS ASISTENTES?
El evento es para todo público y no se limita a ciclistas. Entre las actividades más comunes están:
- Caminar por todo el recorrido.
- Andar en bicicleta.
- Correr o trotar.
- Patinar.
- Descansar en parques y terrazas.
- Apoyar comercios locales: taquerías, panaderías latinas, tiendas de ropa y arte callejero.
CONSEJOS PARA LLEGAR Y MOVERTE: METRO Y TRANSPORTE
Metro Los Angeles, patrocinador del evento, recomienda usar el transporte público para evitar la búsqueda de estacionamiento en zonas con alta demanda. Sugerencias prácticas:
- Tomar la línea B (Red) o la línea D (Purple) según estación de destino y luego usar autobuses o caminar.
- Usar el Metro Bike Share o llevar bicicleta propia (ver reglas de CicLAvia para transporte de bicis en estaciones).
- Considerar compartir viaje (ride-hailing) solo para llegar o salir; durante el evento, algunas calles estarán cerradas y los tiempos pueden aumentar.
- Para familias con coche: dejar el vehículo en un garaje público fuera del corredor y entrar caminando o en Metro.
LO QUE DEBES SABER ANTES DE ASISTIR
- Longitud del recorrido: 6.6 millas.
- Vehículos particulares: no podrán circular durante el evento.
- Participación: libre y gratuita.
- Horario del cierre: 9:00 a.m. – 4:00 p.m.
- Barrios incluidos: East Hollywood, Hollywood y West Hollywood.
- Organiza: CicLAvia.
- Presentado por: Metro Los Angeles.
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