Moverse por Los Ángeles sin depender del automóvil no es lo habitual, pero durante ciertos días la ciudad se transforma y ofrece otro ritmo: vecinos, familias y visitantes se toman las avenidas para caminar, montar bici y pasar la tarde. Si vives en L.A., trabajas o piensas visitar Hollywood este verano, presta atención: el próximo CicLAvia—Meet the Hollywoods cortará importantes corredores entre East Hollywood, Hollywood y West Hollywood, lo que cambiará rutas, transporte y la vida en la calle por varias horas. Para muchos será una molestia al volante; para miles será la oportunidad de conocer cafeterías latinas, taquerías de carrito, tiendas de vinilos y murales que normalmente verías desde el auto, pero esta vez desde la banqueta o pedaleando. Aquí tienes todo lo que necesitas saber para planear tu día: fechas, horario, recorrido, recomendaciones para llegar en Metro y consejos prácticos para familias, ciclistas y comerciantes locales.

¿POR QUÉ CERRARÁN LAS CALLES DE HOLLYWOOD?

El cierre corresponde a la edición número 67 de CicLAvia — Meet the Hollywoods, la iniciativa sin fines de lucro que desde 2010 temporalmente convierte avenidas del condado en espacios para peatones y ciclistas. En esta ocasión Metro Los Angeles figura como patrocinador principal, reforzando el llamado a usar transporte público y a experimentar la ciudad sin el ruido y la congestión habituales. Durante varias horas, el recorrido quedará libre de autos para actividades recreativas y culturales que buscan promover la movilidad activa y el comercio local.

¿CUÁNDO SERÁ EL CIERRE DE CALLES?

El evento se celebrará un domingo —ideal para familias y visitantes— en el horario comunicado por los organizadores.

Detalle Información Evento CicLAvia — Meet the Hollywoods Fecha Domingo 19 de julio de 2026 Horario 9:00 a.m. – 4:00 p.m. Costo Gratuito Registro No es necesario

EL RECORRIDO UNIRÁ EAST HOLLYWOOD CON WEST HOLLYWOOD

El trayecto tendrá una longitud aproximada de 6.6 millas y conectará tres barrios claves del área de Hollywood: East Hollywood, Hollywood y West Hollywood. Los asistentes podrán recorrer la ruta a su propio ritmo, detenerse en cafés, mercados y comercios latinos, y descubrir espacios y murales que suelen pasar desapercibidos cuando vamos en coche.

Aspecto Detalle Longitud del recorrido 6.6 millas Vehículos particulares No podrán circular durante el evento Participación Libre y gratuita Horario del cierre 9:00 a.m. – 4:00 p.m. Barrios incluidos East Hollywood, Hollywood, West Hollywood Organiza CicLAvia Presentado por Metro Los Angeles

Estas son las calles que se cerrarán para el evento (Foto: CicLAvia)

¿QUÉ PODRÁN HACER LOS ASISTENTES?

El evento es para todo público y no se limita a ciclistas. Entre las actividades más comunes están:

Caminar por todo el recorrido.

Andar en bicicleta.

Correr o trotar.

Patinar.

Descansar en parques y terrazas.

Apoyar comercios locales: taquerías, panaderías latinas, tiendas de ropa y arte callejero.

CONSEJOS PARA LLEGAR Y MOVERTE: METRO Y TRANSPORTE

Metro Los Angeles, patrocinador del evento, recomienda usar el transporte público para evitar la búsqueda de estacionamiento en zonas con alta demanda. Sugerencias prácticas:

Tomar la línea B (Red) o la línea D (Purple) según estación de destino y luego usar autobuses o caminar.

Usar el Metro Bike Share o llevar bicicleta propia (ver reglas de CicLAvia para transporte de bicis en estaciones).

Considerar compartir viaje (ride-hailing) solo para llegar o salir; durante el evento, algunas calles estarán cerradas y los tiempos pueden aumentar.

Para familias con coche: dejar el vehículo en un garaje público fuera del corredor y entrar caminando o en Metro.

LO QUE DEBES SABER ANTES DE ASISTIR

Longitud del recorrido: 6.6 millas.

Vehículos particulares: no podrán circular durante el evento.

Participación: libre y gratuita.

Horario del cierre: 9:00 a.m. – 4:00 p.m.

Barrios incluidos: East Hollywood, Hollywood y West Hollywood.

Organiza: CicLAvia.

Presentado por: Metro Los Angeles.

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