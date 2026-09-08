Los Ángeles se prepara para una de las mayores transformaciones recientes de su red de transporte público. LA Metro construirá un corredor de Bus Rapid Transit, conocido como BRT, a lo largo de Vermont Avenue, una de las vías más utilizadas por quienes se desplazan cada día entre Hollywood, Koreatown, USC, Exposition Park y el sur de la ciudad. El plan contempla alrededor de 20 kilómetros —12.4 millas— de mejoras entre Sunset Boulevard y 120th Street, con carriles exclusivos para autobuses, estaciones renovadas, prioridad en semáforos e información de llegada en tiempo real. Para miles de familias que dependen de Metro para ir al trabajo, llevar a sus hijos a la escuela, estudiar o acudir a una cita médica, la iniciativa busca resolver un problema cotidiano: los retrasos provocados por el tráfico.

La obra recibió un impulso financiero clave tras la asignación de US$149.9 millones de la Federal Transit Administration (FTA). El dinero corresponde al programa federal Capital Investment Grants Small Starts y se suma a los recursos locales vinculados a Measure M, el impuesto a las ventas aprobado por los votantes del condado de Los Ángeles para financiar mejoras de movilidad.

LA Metro apunta a que el servicio esté listo en 2028, antes de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. La agencia espera que la nueva línea haga los trayectos más rápidos, puntuales y predecibles en una avenida que figura entre las de mayor demanda de autobuses en el condado.

¿DÓNDE ESTARÁN LOS NUEVOS CARRILES PARA BUSES?

El plan se desarrollará sobre Vermont Avenue, desde Sunset Boulevard, cerca de Los Feliz y Hollywood, hasta 120th Street, en South Los Angeles. El recorrido cruzará áreas residenciales, comerciales, educativas y laborales, incluidas zonas próximas a Koreatown, West Adams, USC, Exposition Park y el entorno del Coliseum.

Para muchos residentes, Vermont no es una avenida cualquiera. Es una ruta diaria para llegar a supermercados, restaurantes, negocios familiares, centros de salud, colegios comunitarios y puestos de trabajo en distintos puntos de LA. También sirve a comunidades inmigrantes que usan el transporte público como una alternativa necesaria ante los altos costos de gasolina, estacionamiento y mantenimiento de un automóvil.

El BRT permitirá enlazar con varias líneas ferroviarias de LA Metro y con rutas de bus que circulan de este a oeste. Esa integración puede facilitar los viajes de pasajeros que necesitan conectar con Downtown LA, Hollywood, Inglewood, South LA u otros sectores del condado.

Mapa del lugar en el que se ubicarán estos nuevos carriles para autobuses en Los Ángeles (Foto: LA Metro)

DATOS CLAVE DEL VERMONT BRT

Característica Detalle Corredor Vermont Avenue Extensión 12.4 millas, aproximadamente 20 kilómetros Inicio del recorrido Sunset Boulevard Final del recorrido 120th Street Sistema Bus Rapid Transit (BRT) Estaciones 26 estaciones mejoradas Financiamiento federal US$149.9 millones Costo total estimado Cerca de US$339.1 millones Inicio estimado de construcción principal Finales de 2026 o comienzos de 2027 Apertura prevista 2028 Objetivo Mejorar la velocidad, confiabilidad y conexiones de los autobuses

La subvención federal representa aproximadamente el 44% del presupuesto total, calculado en cerca de US$339.1 millones. El resto se cubriría con recursos locales y otras fuentes previstas para el desarrollo de la iniciativa.

¿CUÁNDO COMENZARÁ LA CONSTRUCCIÓN?

LA Metro ya realiza actividades preliminares sobre Vermont Avenue. Estas labores incluyen exploraciones para ubicar infraestructura subterránea, como tuberías, redes eléctricas y cables de telecomunicaciones, antes de iniciar los trabajos de mayor impacto en la vía.

La construcción principal está proyectada para finales de 2026 o inicios de 2027. El calendario podría modificarse según avancen las coordinaciones con empresas de servicios públicos, permisos, cierres parciales de carriles y obras por segmentos, por lo que los conductores y vecinos deberán revisar los avisos oficiales sobre desvíos temporales.

La meta es que la ruta entre en funcionamiento en 2028, cuando la ciudad reciba visitantes de todo el mundo por los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. El corredor forma parte de la estrategia de movilidad que busca reforzar las alternativas de transporte antes de ese evento internacional.

¿QUÉ CAMBIARÁ PARA QUIENES USAN VERMONT AVENUE?

La propuesta no se limita a pintar líneas en el pavimento. El proyecto incorpora características propias de un sistema de transporte rápido por bus para reducir demoras, mejorar la espera y facilitar los transbordos.

Entre las mejoras previstas se encuentran:

Carriles exclusivos para autobuses durante todo el día en gran parte del trayecto.

26 estaciones mejoradas para ambos sentidos de circulación.

Refugios, asientos e iluminación adicional en las paradas.

Sistemas con información de llegada en tiempo real.

Mejoras en cruces peatonales y accesibilidad para personas con discapacidad.

Prioridad semafórica en determinadas intersecciones.

Abordaje por todas las puertas para acortar la permanencia de los vehículos en las estaciones.

Incorporación prevista de unidades de cero emisiones.

En términos sencillos, la finalidad es que los autobuses avancen con menos interrupciones. Para una persona que viaja desde South LA hacia USC, por ejemplo, la mejora no se limitaría a una parada más moderna: también podría representar una llegada más predecible a clases, un turno laboral, una cita médica o una conexión con otra línea.

UN RECORRIDO CON MENOS TIEMPO EN EL TRÁFICO

Vermont Avenue registra más de 36,000 abordajes diarios, según datos difundidos sobre el proyecto. LA Metro calcula que la implementación del BRT podría aumentar la demanda del corredor hasta superar los 66,000 pasajeros por día, con más de 12,000 nuevos usuarios incorporándose a la red.

Las proyecciones indican que un trayecto completo que actualmente puede tomar cerca de 70 minutos podría reducirse a unos 53 minutos. El ahorro estimado es de aproximadamente 17 minutos entre los extremos de la ruta, una diferencia relevante para quienes realizan ese desplazamiento a diario.

Para los pasajeros que trabajan con horarios fijos, estudian, cuidan a familiares o necesitan hacer varios transbordos, una reducción de ese tamaño puede ayudar a organizar mejor la jornada. En una ciudad donde el tráfico suele alterar los tiempos de llegada, la puntualidad tiene un impacto directo en la vida diaria.

Cambio previsto Impacto para los pasajeros Carriles exclusivos Menos tiempo atrapado en el tráfico general. Prioridad en semáforos Mayor regularidad y menos retrasos en intersecciones. Abordaje por todas las puertas Paradas más rápidas. Información en tiempo real Mejor planificación del viaje y de los transbordos. Estaciones mejoradas Mayor comodidad, iluminación y seguridad durante la espera. Conexiones ferroviarias Más opciones para continuar hacia otras zonas de Los Ángeles.

¿QUÉ ESTACIONES Y CONEXIONES TENDRÁ?

Aunque el plan contempla 26 estaciones, estas atenderán los dos sentidos de circulación y estarán distribuidas a lo largo de Vermont Avenue. El beneficio del sistema no se concentra únicamente en las paradas, sino también en los enlaces que facilitará con el resto de la red de LA Metro.

Conexión Importancia para los usuarios Líneas B y D de Metro Enlace ferroviario hacia Hollywood, Koreatown, Downtown LA y otras zonas. Línea E Conexión con el corredor este-oeste y acceso a áreas próximas a USC y Exposition Park. Línea C Acceso a otra línea ferroviaria importante del condado. Rutas de bus este-oeste Más alternativas para llegar a distintos vecindarios. USC y Exposition Park Acceso a centros educativos, museos, eventos y actividades culturales. Los Angeles Memorial Coliseum Conexión con uno de los principales recintos deportivos de la ciudad. Los Angeles City College Acceso a una institución educativa relevante del área. Children’s Hospital Los Angeles Apoyo a viajes por atención médica y visitas familiares.

La conexión con USC, Exposition Park y el Coliseum puede resultar especialmente importante durante partidos, conciertos, festivales y otras actividades masivas. En esas fechas, los desplazamientos por auto suelen complicarse debido a la congestión y la limitada disponibilidad de estacionamiento.

Así se verá la transitada avenida cuando se terminen los carriles exclusivos para autobuses (Foto: LA Metro)

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EL PROYECTO?

Vermont Avenue fue seleccionada porque concentra una de las mayores demandas de transporte público del condado. El eje conecta barrios con alta densidad residencial, centros de estudio, hospitales, áreas comerciales y espacios deportivos, por lo que reúne a estudiantes, trabajadores, pacientes, visitantes y residentes de distintos sectores.

El BRT representa la solución de mediano plazo para esta vía. Measure M contempla inversiones para mejorar el servicio y mantiene abierta la posibilidad de evaluar, en el futuro, una alternativa ferroviaria si existen nuevas decisiones de financiamiento.

Por ahora, el cambio será visible en la circulación diaria: carriles propios, paradas renovadas, cruces peatonales mejorados y conexiones más ágiles con otras líneas de LA Metro. Si se mantiene el cronograma, Vermont Avenue comenzará a cambiar antes de que Los Ángeles reciba a visitantes de todo el mundo durante los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2028.