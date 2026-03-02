Los residentes de la ciudad de Los Ángeles, California , tendrán la oportunidad de ahorrar su bolsillo ante el anuncio de entrega de alimentos gratuitos durante el mes de marzo del 2026. Se trata de un compromiso de diversos centros comunitarios para ayudar a decenas de familias en situación de vulnerabilidad. Si vives en esta localidad o consideras que esta información puede ser valiosa para otras personas, te invito a leer los siguientes párrafos para que conozcas el calendario detallado, los horarios de atención y las ubicaciones exactas.

En esta ocasión, Los Angeles Regional Food Bank se encargará de brindar esta tranquilidad económica a sus ciudadanos. Para este mes, confirmaron la distribución de víveres de primera necesidad y artículos nutritivos.

El cronograma establecido se ha estructurado de manera diaria, donde se detalla el nombre de la institución responsable que entregará los alimentos como los horarios de atención vigentes. Presta atención a los siguientes cuadros para que no desaproveches esta gran oportunidad.

La entrega de estos alimentos de primera necesidad beneficia decenas de familias en situación de vulnerabilidad. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

LUNES

ORGANIZACIÓN UBICACIÓN HORARIO Asociación Internacional de Familias 240 S. Glendale Ave, Glendale, CA. Desde las 12:00 a 4:00 p.m.

MIÉRCOLES

ORGANIZACIÓN UBICACIÓN HORARIO Manos Que Sobreviven 2930 Fletcher Dr, Los Ángeles, CA. Desde las 7:00 a 2:00 p.m. Iglesia Ortodoxa Copta de la Santísima Virgen María 4900 Cleland Avenue, Los Ángeles, CA. Desde las 9:00 a 10:00 a.m. (disponible desde el miércoles 18 de marzo) Iglesia Cristo Nuestro Pastor 3571 Eagle Rock Blvd, Los Ángeles, CA. Desde las 10:00 a 1:00 p.m. El centro de los sueños (Drew St) 3135 Drew St, Los Ángeles, CA. Desde las 10:30 a 11:30 a.m. Iglesia Luterana de Hollywood 1733 N. New Hampshire Ave., Hollywood, CA. Desde las 11:00 a 1:00 p.m. MFP-Glendale Community College - Campus Verdugo 1500 N Verdugo Rd, Glendale, CA. Desde las 1:00 a 3:00 p.m. (Atiende desde el miércoles 4 de marzo) Iglesia Adventista del Séptimo Día Hispana Central de Glendale 901 E. Broadway, Glendale, CA. Desde las 3:00 p.m. a 5:00 a.m. (Atiende solo los miércoles 11 y 25 de marzo) Iglesia Comunitaria de Silverlake 2930 Hyperion Ave, Los Ángeles, CA. Desde las 5:00 p.m. a 6:30 p.m.

JUEVES

ORGANIZACIÓN UBICACIÓN HORARIO Iglesia Adventista del Séptimo Día de Filipinas Central 777 Colorado Boulevard, Los Ángeles, CA. Desde las 9:00 a.m. a 12:00 p.m. (Disponible los jueves 12 y 26 de marzo) El centro de los sueños (Glendale Blvd) 1100 Glendale Blvd, Los Ángeles, CA. Desde las 10:30 a.m. a 11:30 a.m. Iglesia de la Comunidad Iglesia Presbiteriana 115 N. Ave 53, Los Ángeles, CA. Desde las 10:30 a.m. a 12:30 p.m. (Disponible los jueves 5 y 19 de marzo) Vivienda comunitaria de Hollywood 5020 W. Santa Monica Boulevard, Los Ángeles, CA. Desde las 3:00 p.m. a 5:00 p.m.

VIERNES

ORGANIZACIÓN UBICACIÓN HORARIO Centro de atención médica comunitaria de los tres estados 4137 Verdugo Road, Los Ángeles, CA. Desde las 10:00 a.m. a 1:00 p.m. Iglesia Pentecostal Esmirna 5414 N. Figueroa Street, Los Ángeles, CA. Desde las 10:00 a.m. a 1:00 p.m. MFP-Glendale Community College - Campus Garfield 1122 E Garfield Ave, Glendale, CA. Desde las 1:00 p.m. a 3:00 p.m.

SÁBADO

ORGANIZACIÓN UBICACIÓN HORARIO Iglesia Comunitaria Metropolitana de Los Ángeles 4607 Prospect Avenue, Los Ángeles, CA. Desde las 7:30 a.m. a 9:30 a.m. Iglesia Luterana Eagle Rock 5032 N Maywood Ave, Los Ángeles, CA. Desde las 10:30 a.m. a 12:00 p.m. (Disponible los jueves 14 y 28 de marzo)

Es importante que sepas los puntos de entrega y los horarios para que no pierdas esta gran oportunidad de rellenar tu despensa. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

También hay otros bancos de alimentos que brindan alimentos gratis

Además del Banco Regional de Alimentos de Los Ángeles, existen otras alternativas para obtener apoyo alimentario. En ese caso, es necesario que marques a la línea 211 o que consultes en la plataforma Food Oasis LA para encontrar los puntos de entrega disponibles. Estas son algunas de las alternativas

Banco y recurso de alimentos en Los Ángeles Ubicación World Harvest Food Bank 3100 Venice Blvd, Los Ángeles, CA. Bienestar Human Services 5314 E. Beverly Blvd. Despensa de la Iglesia San Vicente 2455 South Figueroa

