Decenas de familias inmigrantes aprovechan estas donaciones; les permite ahorrar. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Marcelo López Chavez
Los residentes de la ciudad de , tendrán la oportunidad de ahorrar su bolsillo ante el anuncio de durante el mes de marzo del 2026. Se trata de un compromiso de diversos centros comunitarios para ayudar a decenas de familias en situación de vulnerabilidad. Si vives en esta localidad o consideras que esta información puede ser valiosa para otras personas, te invito a leer los siguientes párrafos para que conozcas el calendario detallado, los horarios de atención y las ubicaciones exactas.

En esta ocasión, Los Angeles Regional Food Bank se encargará de brindar esta tranquilidad económica a sus ciudadanos. Para este mes, confirmaron la distribución de víveres de primera necesidad y artículos nutritivos.

El cronograma establecido se ha estructurado de manera diaria, donde se detalla el nombre de la institución responsable que entregará los alimentos como los horarios de atención vigentes. Presta atención a los siguientes cuadros para que no desaproveches esta gran oportunidad.

La entrega de estos alimentos de primera necesidad beneficia decenas de familias en situación de vulnerabilidad. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
LUNES

ORGANIZACIÓNUBICACIÓNHORARIO
Asociación Internacional de Familias240 S. Glendale Ave, Glendale, CA.Desde las 12:00 a 4:00 p.m.

MIÉRCOLES

ORGANIZACIÓNUBICACIÓNHORARIO
Manos Que Sobreviven2930 Fletcher Dr, Los Ángeles, CA.Desde las 7:00 a 2:00 p.m.
Iglesia Ortodoxa Copta de la Santísima Virgen María4900 Cleland Avenue, Los Ángeles, CA.Desde las 9:00 a 10:00 a.m. (disponible desde el miércoles 18 de marzo)
Iglesia Cristo Nuestro Pastor3571 Eagle Rock Blvd, Los Ángeles, CA.Desde las 10:00 a 1:00 p.m.
El centro de los sueños (Drew St)3135 Drew St, Los Ángeles, CA.Desde las 10:30 a 11:30 a.m.
Iglesia Luterana de Hollywood1733 N. New Hampshire Ave., Hollywood, CA.Desde las 11:00 a 1:00 p.m.
MFP-Glendale Community College - Campus Verdugo1500 N Verdugo Rd, Glendale, CA.Desde las 1:00 a 3:00 p.m. (Atiende desde el miércoles 4 de marzo)
Iglesia Adventista del Séptimo Día Hispana Central de Glendale901 E. Broadway, Glendale, CA.Desde las 3:00 p.m. a 5:00 a.m. (Atiende solo los miércoles 11 y 25 de marzo)
Iglesia Comunitaria de Silverlake2930 Hyperion Ave, Los Ángeles, CA.Desde las 5:00 p.m. a 6:30 p.m.

JUEVES

ORGANIZACIÓNUBICACIÓNHORARIO
Iglesia Adventista del Séptimo Día de Filipinas Central777 Colorado Boulevard, Los Ángeles, CA.Desde las 9:00 a.m. a 12:00 p.m. (Disponible los jueves 12 y 26 de marzo)
El centro de los sueños (Glendale Blvd)1100 Glendale Blvd, Los Ángeles, CA.Desde las 10:30 a.m. a 11:30 a.m.
Iglesia de la Comunidad Iglesia Presbiteriana115 N. Ave 53, Los Ángeles, CA.Desde las 10:30 a.m. a 12:30 p.m. (Disponible los jueves 5 y 19 de marzo)
Vivienda comunitaria de Hollywood5020 W. Santa Monica Boulevard, Los Ángeles, CA.Desde las 3:00 p.m. a 5:00 p.m.

VIERNES

ORGANIZACIÓNUBICACIÓNHORARIO
Centro de atención médica comunitaria de los tres estados4137 Verdugo Road, Los Ángeles, CA.Desde las 10:00 a.m. a 1:00 p.m.
Iglesia Pentecostal Esmirna5414 N. Figueroa Street, Los Ángeles, CA.Desde las 10:00 a.m. a 1:00 p.m.
MFP-Glendale Community College - Campus Garfield1122 E Garfield Ave, Glendale, CA.Desde las 1:00 p.m. a 3:00 p.m.

SÁBADO

ORGANIZACIÓNUBICACIÓNHORARIO
Iglesia Comunitaria Metropolitana de Los Ángeles4607 Prospect Avenue, Los Ángeles, CA.Desde las 7:30 a.m. a 9:30 a.m.
Iglesia Luterana Eagle Rock5032 N Maywood Ave, Los Ángeles, CA.Desde las 10:30 a.m. a 12:00 p.m. (Disponible los jueves 14 y 28 de marzo)
Es importante que sepas los puntos de entrega y los horarios para que no pierdas esta gran oportunidad de rellenar tu despensa. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
También hay otros bancos de alimentos que brindan alimentos gratis

Además del Banco Regional de Alimentos de Los Ángeles, existen otras alternativas para obtener apoyo alimentario. En ese caso, es necesario que marques a la línea 211 o que consultes en la plataforma Food Oasis LA para encontrar los puntos de entrega disponibles. Estas son algunas de las alternativas

Banco y recurso de alimentos en Los ÁngelesUbicación
World Harvest Food Bank3100 Venice Blvd, Los Ángeles, CA.
Bienestar Human Services5314 E. Beverly Blvd.
Despensa de la Iglesia San Vicente2455 South Figueroa

