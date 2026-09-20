Las familias de Los Ángeles pueden seguir ahorrando más dinero con la iniciativa implementada por los bancos de alimentos de esta ciudad de California. Desde el 21 hasta el 24 de septiembre, cientas de despensas abrirán sus puertas para repartir alimentos gratis. En caso estés interesado por acceder a esta ayuda o conoces a una persona que lo necesita, sigue leyendo este artículo para conocer más información sobre los horarios y los puntos de entrega.

California es uno de los estados que mantienen un alto costo de vida en EE. UU.; eso quiere decir que sus residentes deben contar con adecuados ingresos para tener un estilo de vida aceptable, pero no todos los habitantes poseen la misma suerte.

Muchos hogares tienen serias dificultades para lograr que sus ingresos lleguen a fin de mes, debido a las deudas o cuentas que deben pagar. Ante esa realidad, no dudarían en aceptar cualquier apoyo por parte de organizaciones comunitarias.

En las fechas señaladas, los bancos de alimentos han distribuido alimentos a las despensas afiliadas con el propósito de que sus residentes se acerquen y accedan a estos recursos nutritivos.

Se espera que cada punto de distribución entregue alimentos perecibles y no perecibles, entre los cuales destacan proteínas, pastas, legumbres, frutas, verduras, enlatados, entre otras opciones. Es más, ciertas despensas reparten comidas calientes.

Ciertas despensas de Los Ángeles entregarán comidas calientes en las fechas señaladas. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en Los Ángeles del 21 al 24 de septiembre

Lunes 21 de septiembre

DESPENSA DIRECCIÓN HORARIO Central City Neighborhood Partners 501 S. Bixel Street, Los Angeles, CA 2 a 5 p.m. Catholic Charities - Brownson House 1307 Warren Street, Los Angeles, CA 90033 9 a.m. a 12:30 p.m. YMCA - Weingart East Los Angeles 2900 Whittier Blvd., Los Angeles, CA 9 a 11 a.m. The Salvation Army - East L.A. 140 N. Eastman Avenue, Los Angeles, CA 90063 9 a.m. a 3:30 p.m.

Martes 22 de septiembre

DESPENSA DIRECCIÓN HORARIO The Dream Center 281 E Bloom Street, Los Angeles, CA 90012 2:30 a 3:30 p.m. The Dream Center 500 S. Bixel St., Los Angeles, CA 90017 10:30 a 11:30 a.m. The Sidewalk Project 768 Stanford Ave., Los Angeles, CA 90021 12 a 6 p.m. My Friends House Foundation 1244 E. 7th Street, Los Angeles, CA 3 a 6 p.m. Catholic Charities - Brownson House 1307 Warren Street, Los Angeles, CA 90033 9 a.m. a 12:30 p.m. Good Shepherd Center (Catholic Charities of L.A.) 267 N Belmont Ave., Los Angeles, CA 90026 9 a.m. a 12 p.m. The Salvation Army - East L.A. 140 N. Eastman Avenue, Los Angeles, CA 90063 9 a.m. a 3:30 p.m.

Miércoles 23 de septiembre

DESPENSA DIRECCIÓN HORARIO The Sidewalk Project 768 Stanford Ave., Los Angeles, CA 90021 12 a 6 p.m. Catholic Charities - Brownson House 1307 Warren Street, Los Angeles, CA 90033 9 a.m. a 12:30 p.m. Good Shepherd Center (Catholic Charities of L.A.) 267 N Belmont Ave., Los Angeles, CA 90026 9 a.m. a 12 p.m. St. Francis Center 1835 S. Hope Street, Los Angeles, CA 90015 11 a.m. a 12:30 p.m. The Dream Center 650 S. Park View St., Los Angeles, CA 90057 2:30 a 3:30 p.m. YMCA - Weingart East Los Angeles 2900 Whittier Blvd., Los Angeles, CA 9 a 11 a.m. Children’s Hospital Los Angeles 3250 Wilshire Blvd Suite, Los Angeles, CA 90027 10 a 11 a.m. The Salvation Army - East L.A. 140 N. Eastman Avenue, Los Angeles, CA 90063 9 a.m. a 3:30 p.m.

Jueves 24 de septiembre

DESPENSA DIRECCIÓN HORARIO ANE Foundation 312 E 5th Street, Los Angeles, CA 11:30 a.m. a 1 p.m. The Sidewalk Project 768 Stanford Ave., Los Angeles, CA 90021 12 a 6 p.m. Catholic Charities - Brownson House 1307 Warren Street, Los Angeles, CA 90033 9 a.m. a 12:30 p.m. Good Shepherd Center (Catholic Charities of L.A.) 267 N Belmont Ave., Los Angeles, CA 90026 9 a.m. a 12 p.m. The Dream Center 1100 Glendale Blvd., Los Angeles, CA 90026 10:30 a 11:30 a.m. Pico Union Project 1153 Valencia Street, Los Angeles, CA 90015 10:30 a.m. a 12:30 p.m. Los Angeles Boys & Girls Club 2635 Pasadena Avenue, Los Angeles, CA 90031 4 a 6 p.m. The Salvation Army - East L.A. 140 N. Eastman Avenue, Los Angeles, CA 90063 9 a.m. a 3:30 p.m.

La iniciativa pretende beneficiar a cientas de familias de Los Ángeles. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Si las opciones brindadas quedan lejanas a tu ubicación, te aconsejo que ingreses a la plataforma de Los Angeles Regional Food Bank . Con solo introducir tu dirección, ciudad o condado en el buscador, este sistema te brindará las despensas más cercanas.

Es una excelente oportunidad para que accedas a alimentos nutritivos sin la necesidad de gastar un dólar. Eso sí, te aconsejo que acudas antes de la hora prevista, ya que existe la posibilidad de que se registren filas.