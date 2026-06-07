Si resides en la ciudad de Los Ángeles, debes prepararte ante la nueva ayuda que ofrecerán distintas organizaciones comunitarias para la semana entrante. Sucede que decenas de despensas están dispuestas a repartir alimentos gratis del 08 al 11 de junio. En caso consideres que esta iniciativa te vendría bien o podrías recomendarlo a otra persona, esta nota te revelará detalles claves sobre esta iniciativa.
El alto costo de vida que presenta el estado de California significa un verdadero reto para sus habitantes. Una gran parte llega ajustado a fin de mes, ya que deben pagar cuentas, servicios y otros gastos de casa.
Entonces, acceder alimentos sin gastar un dólar resulta ideal para estas familias, que no tendrán problemas para acudir a los lugares de distribución con el propósito de acceder a estos recursos nutritivos.
Para la fechas señaladas, Los Ángeles Regional Food Bank está dispuesto a distribuir los alimentos a las despensas aliadas y, de esa manera, los interesados puedan solicitar estos productos. Lo ideal sería acudir antes de la fecha señalada y llevar un documento que acredite tu estancia en la ciudad.
Horarios y puntos de distribución de alimentos gratis en Los Ángeles del 08 al 11 de junio
- Lunes 08 de junio
|DESPENSA
|LUGAR DE ENTREGA
|HORARIO
|Central City Neighborhood Partners
|501 S. Bixel Street, Los Angeles, CA 90017
|2 a 5 p.m.
|Catholic Charities - Brownson House
|1307 Warren Street, Los Angeles, CA 90033
|9 a.m. a 12:30 p.m.
|The Salvation Army - East L.A.
|140 N. Eastman Avenue, Los Angeles, CA 90063
|9 a.m. a 3:30 p.m.
|Los Angeles County Aging and Disabilities Depart.
|133 N. Sunol Drive, Los Angeles, CA 90063
|2 a 4 p.m.
- Martes 09 de junio
|DESPENSA
|LUGAR DE ENTREGA
|HORARIO
|Aaron Community Cultural Center (ACCC)
|1010 W 108th Street #B, Los Angeles, CA 90044
|10 a.m. a 12 p.m.
|Journey of Love
|423 S San Pedro, Los Angeles, CA 90013
|6 a 7 p.m.
|The Dream Center
|281 E Bloom Street, Los Angeles, CA 90012
|2:30 a 3:30 p.m.
|My Friends House Foundation
|1244 E. 7th Street, Los Angeles, CA 90021
|3 a 6 p.m.
- Miércoles 10 de junio
|DESPENSA
|LUGAR DE ENTREGA
|HORARIO
|Spanish American S.D.A. Church
|1815 E. Bridge Street, Los Angeles, CA 90033
|3 a 5 p.m.
|Estrella Del Mar de L.A. (Regis House CoMun)
|2212 Beverly Boulevard, Los Angeles, CA 90057
|10 a 11 a.m.
|The Dream Center
|650 S. Park View St., Los Angeles, CA 90057
|2:30 a 3:30 p.m.
|El Santo Nino Community Center
|601 E. 23rd St., Los Angeles, CA 90011
|1 a 2:30 p.m.
- Jueves 11 de junio
|DESPENSA
|LUGAR DE ENTREGA
|HORARIO
|The Dream Center
|1100 Glendale Blvd., Los Angeles, CA 90026
|10:30 a 11:30 a.m.
|The Dream Center
|2130 1st St., Los Angeles, CA 90033
|10:30 a 11:30 a.m.
|Pico Union Project
|1153 Valencia Street, Los Angeles, CA 90015
|10:30 a.m. a 12:30 p.m.
|Los Angeles Boys & Girls Club
|2635 Pasadena Avenue, Los Angeles, CA 90031
|4 a 6 p.m.
Qué contiene una caja de alimentos entregado por Los Ángeles Regional Food Bank
Según la propia organización, estas cajas están sujeto a donaciones alimentarias; es decir, pueden contener alimentos frescos, proteínas congeladas, sopas, legumbres y pastas. Este cargamento busca abastecer a una familia de cuatro miembros durante 10 días.
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