Las familias podrán disfrutar de un plato de comida en sus mesas con esta iniciativa caritativa. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Las familias podrán disfrutar de un plato de comida en sus mesas con esta iniciativa caritativa. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Marcelo López Chavez
Marcelo López Chavez

Si resides en la , debes prepararte ante la nueva ayuda que ofrecerán distintas organizaciones comunitarias para la semana entrante. Sucede que decenas de despensas están dispuestas a repartir . En caso consideres que esta iniciativa te vendría bien o podrías recomendarlo a otra persona, esta nota te revelará detalles claves sobre esta iniciativa.

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El alto costo de vida que presenta el estado de California significa un verdadero reto para sus habitantes. Una gran parte llega ajustado a fin de mes, ya que deben pagar cuentas, servicios y otros gastos de casa.

Entonces, acceder alimentos sin gastar un dólar resulta ideal para estas familias, que no tendrán problemas para acudir a los lugares de distribución con el propósito de acceder a estos recursos nutritivos.

Para la fechas señaladas, Los Ángeles Regional Food Bank está dispuesto a distribuir los alimentos a las despensas aliadas y, de esa manera, los interesados puedan solicitar estos productos. Lo ideal sería acudir antes de la fecha señalada y llevar un documento que acredite tu estancia en la ciudad.

Las personas que acudan a los puntos de entrega recibirán alimentos nutritivos. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)
Las personas que acudan a los puntos de entrega recibirán alimentos nutritivos. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Horarios y puntos de distribución de alimentos gratis en Los Ángeles del 08 al 11 de junio

  • Lunes 08 de junio
DESPENSALUGAR DE ENTREGAHORARIO
Central City Neighborhood Partners501 S. Bixel Street, Los Angeles, CA 900172 a 5 p.m.
Catholic Charities - Brownson House1307 Warren Street, Los Angeles, CA 900339 a.m. a 12:30 p.m.
The Salvation Army - East L.A.140 N. Eastman Avenue, Los Angeles, CA 900639 a.m. a 3:30 p.m.
Los Angeles County Aging and Disabilities Depart.133 N. Sunol Drive, Los Angeles, CA 900632 a 4 p.m.
  • Martes 09 de junio
DESPENSALUGAR DE ENTREGAHORARIO
Aaron Community Cultural Center (ACCC)1010 W 108th Street #B, Los Angeles, CA 9004410 a.m. a 12 p.m.
Journey of Love423 S San Pedro, Los Angeles, CA 900136 a 7 p.m.
The Dream Center281 E Bloom Street, Los Angeles, CA 900122:30 a 3:30 p.m.
My Friends House Foundation1244 E. 7th Street, Los Angeles, CA 900213 a 6 p.m.
  • Miércoles 10 de junio
DESPENSALUGAR DE ENTREGAHORARIO
Spanish American S.D.A. Church1815 E. Bridge Street, Los Angeles, CA 900333 a 5 p.m.
Estrella Del Mar de L.A. (Regis House CoMun)2212 Beverly Boulevard, Los Angeles, CA 9005710 a 11 a.m.
The Dream Center650 S. Park View St., Los Angeles, CA 900572:30 a 3:30 p.m.
El Santo Nino Community Center601 E. 23rd St., Los Angeles, CA 900111 a 2:30 p.m.
  • Jueves 11 de junio
DESPENSALUGAR DE ENTREGAHORARIO
The Dream Center1100 Glendale Blvd., Los Angeles, CA 9002610:30 a 11:30 a.m.
The Dream Center2130 1st St., Los Angeles, CA 9003310:30 a 11:30 a.m.
Pico Union Project1153 Valencia Street, Los Angeles, CA 9001510:30 a.m. a 12:30 p.m.
Los Angeles Boys & Girls Club2635 Pasadena Avenue, Los Angeles, CA 900314 a 6 p.m.
Esta iniciativa pretende aliviar la carga económica que registra la ciudad en tiempos actuales. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)
Esta iniciativa pretende aliviar la carga económica que registra la ciudad en tiempos actuales. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Qué contiene una caja de alimentos entregado por Los Ángeles Regional Food Bank

Según la , estas cajas están sujeto a donaciones alimentarias; es decir, pueden contener alimentos frescos, proteínas congeladas, sopas, legumbres y pastas. Este cargamento busca abastecer a una familia de cuatro miembros durante 10 días.

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SOBRE EL AUTOR

Estudió Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Dos años de experiencia en medios digitales. Actualmente, se desempeña como Redactor Real Time de Mag.

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