Si resides en la ciudad de Los Ángeles , debes prepararte ante la nueva ayuda que ofrecerán distintas organizaciones comunitarias para la semana entrante. Sucede que decenas de despensas están dispuestas a repartir alimentos gratis del 08 al 11 de junio . En caso consideres que esta iniciativa te vendría bien o podrías recomendarlo a otra persona, esta nota te revelará detalles claves sobre esta iniciativa.

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El alto costo de vida que presenta el estado de California significa un verdadero reto para sus habitantes. Una gran parte llega ajustado a fin de mes, ya que deben pagar cuentas, servicios y otros gastos de casa.

Entonces, acceder alimentos sin gastar un dólar resulta ideal para estas familias, que no tendrán problemas para acudir a los lugares de distribución con el propósito de acceder a estos recursos nutritivos.

Para la fechas señaladas, Los Ángeles Regional Food Bank está dispuesto a distribuir los alimentos a las despensas aliadas y, de esa manera, los interesados puedan solicitar estos productos. Lo ideal sería acudir antes de la fecha señalada y llevar un documento que acredite tu estancia en la ciudad.

Las personas que acudan a los puntos de entrega recibirán alimentos nutritivos. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Horarios y puntos de distribución de alimentos gratis en Los Ángeles del 08 al 11 de junio

Lunes 08 de junio

DESPENSA LUGAR DE ENTREGA HORARIO Central City Neighborhood Partners 501 S. Bixel Street, Los Angeles, CA 90017 2 a 5 p.m. Catholic Charities - Brownson House 1307 Warren Street, Los Angeles, CA 90033 9 a.m. a 12:30 p.m. The Salvation Army - East L.A. 140 N. Eastman Avenue, Los Angeles, CA 90063 9 a.m. a 3:30 p.m. Los Angeles County Aging and Disabilities Depart. 133 N. Sunol Drive, Los Angeles, CA 90063 2 a 4 p.m.

Martes 09 de junio

DESPENSA LUGAR DE ENTREGA HORARIO Aaron Community Cultural Center (ACCC) 1010 W 108th Street #B, Los Angeles, CA 90044 10 a.m. a 12 p.m. Journey of Love 423 S San Pedro, Los Angeles, CA 90013 6 a 7 p.m. The Dream Center 281 E Bloom Street, Los Angeles, CA 90012 2:30 a 3:30 p.m. My Friends House Foundation 1244 E. 7th Street, Los Angeles, CA 90021 3 a 6 p.m.

Miércoles 10 de junio

DESPENSA LUGAR DE ENTREGA HORARIO Spanish American S.D.A. Church 1815 E. Bridge Street, Los Angeles, CA 90033 3 a 5 p.m. Estrella Del Mar de L.A. (Regis House CoMun) 2212 Beverly Boulevard, Los Angeles, CA 90057 10 a 11 a.m. The Dream Center 650 S. Park View St., Los Angeles, CA 90057 2:30 a 3:30 p.m. El Santo Nino Community Center 601 E. 23rd St., Los Angeles, CA 90011 1 a 2:30 p.m.

Jueves 11 de junio

DESPENSA LUGAR DE ENTREGA HORARIO The Dream Center 1100 Glendale Blvd., Los Angeles, CA 90026 10:30 a 11:30 a.m. The Dream Center 2130 1st St., Los Angeles, CA 90033 10:30 a 11:30 a.m. Pico Union Project 1153 Valencia Street, Los Angeles, CA 90015 10:30 a.m. a 12:30 p.m. Los Angeles Boys & Girls Club 2635 Pasadena Avenue, Los Angeles, CA 90031 4 a 6 p.m.

Esta iniciativa pretende aliviar la carga económica que registra la ciudad en tiempos actuales. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Qué contiene una caja de alimentos entregado por Los Ángeles Regional Food Bank

Según la propia organización , estas cajas están sujeto a donaciones alimentarias; es decir, pueden contener alimentos frescos, proteínas congeladas, sopas, legumbres y pastas. Este cargamento busca abastecer a una familia de cuatro miembros durante 10 días.

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