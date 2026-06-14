Los habitantes de Los Ángeles podrán beneficiarse de alimentos gratis que serán entregados por distintas organizaciones benéficas desde el lunes 15 hasta el jueves 18 de junio. La ayuda está destinada para cualquier persona sin importar su condición económica, pero se debe conocer exactamente los horarios y los centros de distribución. Esta nota te facilitará dicha información.
Para la jornada señalada, cientos de despensas están dispuestas a repartir productos nutritivos a cualquier habitante sin importar su condición financiera. Los interesados podrán acceder a productos perecibles y no perecibles.
La finalidad es ofrecerle un alivio económico a cada familia de Los Ángeles que gasta mensualmente para cancelar deudas, pagar servicios y otros costos necesarios.
Si bien habrá distintos bancos de alimentos dispuestos a ofrecer esta ayuda, Los Angeles Regional Food Bank es el centro de distribución más popular en la ciudad; además, trabaja en conjunto con organizaciones, iglesias, entre otros, para facilitar la iniciativa.
Horarios y lugares de entrega de alimentos gratis en Los Ángeles del 15 al 18 de junio
- Lunes 15 de junio
|DESPENSA
|LUGAR DE ENTREGA
|HORARIO
|Central City Neighborhood Partners
|501 S. Bixel Street, Los Angeles, CA 90017
|2 a 5 p.m.
|Catholic Charities - Brownson House
|1307 Warren Street, Los Angeles, CA 90033
|9 a.m. a 12:30 p.m.
|YMCA - Weingart East Los Angeles
|2900 Whittier Blvd., Los Angeles, CA 90023
|9 a 11 a.m.
|The Salvation Army - East L.A.
|140 N. Eastman Avenue, Los Angeles, CA 90063
|9 a.m. a 3:30 p.m.
|Los Angeles County Aging and Disabilities Depart.
|133 N. Sunol Drive, Los Angeles, CA 90063
|2 a 4 p.m.
- Martes 16 de junio
|DESPENSA
|LUGAR DE ENTREGA
|HORARIO
|The Dream Center
|281 E Bloom Street, Los Angeles, CA 90012
|2:30 a 3:30 p.m.
|The Sidewalk Project
|768 Stanford Ave., Los Angeles, CA 90021
|12 a 6 p.m.
|My Friends House Foundation
|1244 E. 7th Street, Los Angeles, CA 90021
|3 a 6 p.m.
|Good Shepherd Center (Catholic Charities of L.A.)
|267 N Belmont Ave., Los Angeles, CA 90026
|9 a.m. a 12 p.m.
|MFP- East LA Community Corporation
|611 South Lorena St., Los Angeles, CA 90023
|9 a 11 a.m.
- Miércoles 17 de junio
|DESPENSA
|LUGAR DE ENTREGA
|HORARIO
|St. Francis Center
|1835 S. Hope Street, Los Angeles, CA 90015
|11 a.m. a 12:30 p.m.
|The Dream Center
|2680 James M Wood Blvd., Los Angeles, CA 90006
|10:30 a 11:30 a.m.
|YMCA - Weingart East Los Angeles
|2900 Whittier Blvd., Los Angeles, CA 90023
|9 a 11 a.m.
|Children’s Hospital Los Angeles
|3250 Wilshire Blvd Suite 300, Los Angeles, CA 90027
|10 a 11 a.m.
|Immanuel Presbyterian Church
|663 S. Berendo Street, Los Angeles, CA 90005
|9 a.m. a 12 p.m.
- Jueves 18 de junio
|DESPENSA
|LUGAR DE ENTREGA
|HORARIO
|The Dream Center
|1100 Glendale Blvd., Los Angeles, CA 90026
|10:30 a 11:30 a.m.
|The Dream Center
|1100 Glendale Blvd., Los Angeles, CA 90026
|10:30 a 11:30 a.m.
|Pico Union Project
|1153 Valencia Street, Los Angeles, CA 90015
|10:30 a.m. a 12:30 p.m.
|Los Angeles Boys & Girls Club
|2635 Pasadena Avenue, Los Angeles, CA 90031
|4 a 6 p.m.
|United University Church
|1053 W. 23rd Street, Los Angeles, CA 90007
|8 a 10 a.m.
En caso no hayas identificado una despensa cercana a tu domicilio, puedes visitar el sitio web de Los Angeles Regional Food Bank para que te facilite las opciones disponibles a tu punto de residencia; tan sólo necesitas ingresar tu dirección domiciliaria o código postal.
Este banco de alimentos no sólo se encarga de repartir alimentos o brindar otro tipo de ayudas a los habitantes más necesitas; también acepta donativos. Tu contribución puede ser valiosa para una familia en situación de vulnerabilidad.
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