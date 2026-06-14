Los interesados pueden recibir alimentos nutritivos en estas despensas. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Los interesados pueden recibir alimentos nutritivos en estas despensas. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Marcelo López Chavez
Marcelo López Chavez

Los habitantes de podrán beneficiarse de que serán entregados por distintas organizaciones benéficas desde el lunes 15 hasta el jueves 18 de junio. La ayuda está destinada para cualquier persona sin importar su condición económica, pero se debe conocer exactamente los horarios y los centros de distribución. Esta nota te facilitará dicha información.

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Para la jornada señalada, cientos de despensas están dispuestas a repartir productos nutritivos a cualquier habitante sin importar su condición financiera. Los interesados podrán acceder a productos perecibles y no perecibles.

La finalidad es ofrecerle un alivio económico a cada familia de Los Ángeles que gasta mensualmente para cancelar deudas, pagar servicios y otros costos necesarios.

Si bien habrá distintos bancos de alimentos dispuestos a ofrecer esta ayuda, Los Angeles Regional Food Bank es el centro de distribución más popular en la ciudad; además, trabaja en conjunto con organizaciones, iglesias, entre otros, para facilitar la iniciativa.

La iniciativa pretende ayudar a las familias que están pasando por un momento económico complicado. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
La iniciativa pretende ayudar a las familias que están pasando por un momento económico complicado. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Horarios y lugares de entrega de alimentos gratis en Los Ángeles del 15 al 18 de junio

  • Lunes 15 de junio
DESPENSALUGAR DE ENTREGAHORARIO
Central City Neighborhood Partners501 S. Bixel Street, Los Angeles, CA 900172 a 5 p.m.
Catholic Charities - Brownson House1307 Warren Street, Los Angeles, CA 900339 a.m. a 12:30 p.m.
YMCA - Weingart East Los Angeles2900 Whittier Blvd., Los Angeles, CA 900239 a 11 a.m.
The Salvation Army - East L.A.140 N. Eastman Avenue, Los Angeles, CA 900639 a.m. a 3:30 p.m.
Los Angeles County Aging and Disabilities Depart.133 N. Sunol Drive, Los Angeles, CA 900632 a 4 p.m.
  • Martes 16 de junio
DESPENSALUGAR DE ENTREGAHORARIO
The Dream Center281 E Bloom Street, Los Angeles, CA 90012 2:30 a 3:30 p.m.
The Sidewalk Project768 Stanford Ave., Los Angeles, CA 9002112 a 6 p.m.
My Friends House Foundation1244 E. 7th Street, Los Angeles, CA 900213 a 6 p.m.
Good Shepherd Center (Catholic Charities of L.A.)267 N Belmont Ave., Los Angeles, CA 900269 a.m. a 12 p.m.
MFP- East LA Community Corporation611 South Lorena St., Los Angeles, CA 900239 a 11 a.m.
  • Miércoles 17 de junio
DESPENSALUGAR DE ENTREGAHORARIO
St. Francis Center1835 S. Hope Street, Los Angeles, CA 9001511 a.m. a 12:30 p.m.
The Dream Center2680 James M Wood Blvd., Los Angeles, CA 9000610:30 a 11:30 a.m.
YMCA - Weingart East Los Angeles2900 Whittier Blvd., Los Angeles, CA 900239 a 11 a.m.
Children’s Hospital Los Angeles3250 Wilshire Blvd Suite 300, Los Angeles, CA 9002710 a 11 a.m.
Immanuel Presbyterian Church663 S. Berendo Street, Los Angeles, CA 900059 a.m. a 12 p.m.
  • Jueves 18 de junio
DESPENSALUGAR DE ENTREGAHORARIO
The Dream Center1100 Glendale Blvd., Los Angeles, CA 9002610:30 a 11:30 a.m.
The Dream Center1100 Glendale Blvd., Los Angeles, CA 9002610:30 a 11:30 a.m.
Pico Union Project1153 Valencia Street, Los Angeles, CA 9001510:30 a.m. a 12:30 p.m.
Los Angeles Boys & Girls Club2635 Pasadena Avenue, Los Angeles, CA 900314 a 6 p.m.
United University Church1053 W. 23rd Street, Los Angeles, CA 900078 a 10 a.m.
Visualiza bien los horarios y las despensas disponibles en las fechas señaladas para que no tengas inconvenientes. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)
Visualiza bien los horarios y las despensas disponibles en las fechas señaladas para que no tengas inconvenientes. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

En caso no hayas identificado una despensa cercana a tu domicilio, puedes visitar el sitio web de para que te facilite las opciones disponibles a tu punto de residencia; tan sólo necesitas ingresar tu dirección domiciliaria o código postal.

Este banco de alimentos no sólo se encarga de repartir alimentos o brindar otro tipo de ayudas a los habitantes más necesitas; también acepta donativos. Tu contribución puede ser valiosa para una familia en situación de vulnerabilidad.

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SOBRE EL AUTOR

Estudió Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Dos años de experiencia en medios digitales. Actualmente, se desempeña como Redactor Real Time de Mag.

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