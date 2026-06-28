Los residentes de Los Ángeles resultarán beneficiados en esta nueva semana tras confirmarse la entrega de alimentos gratis . Desde el 29 de junio hasta el 2 de julio, decenas de despensas se unirán a la causa para distribuir recursos hacia las familias más necesitadas de la ciudad. En caso desees acceder a estos productos o consideras que otra persona puede beneficiarse de esta ayuda, sigue leyendo esta nota para que descubras horarios y despensas disponibles.

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California es considerado como uno de los estados que cuentan con un alto costo de vida. Por consecuente, sus ciudades también representan un desafío para cientos de personas, tales como Los Ángeles, San Francisco, entre otros.

En la actualidad, gran parte de los residentes que residen en esta ciudad tienen complicaciones económicas, ya que sus ingresos mensuales no le permiten mantener una vida estable y necesitan ajustar sus presupuestos.

Por esa razón, existen bancos de alimentos —tal como Los Angeles Regional Food Bank— que tienen la disposición de aliviar la carga económica en las familias entregando productos nutritivos. Los interesados pueden disfrutar de recursos perecibles y no perecibles.

La finalidad de esta iniciativa es aliviar la carga económica de cientos de familias de la ciudad. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en Los Ángeles del 29 de junio al 2 de julio

Lunes 29 de junio

DESPENSA DIRECCIÓN HORARIO ANE Foundation 312 E 5th St., Los Angeles, CA 90013 9 a.m. a 12 p.m. Central City Neighborhood Partners 501 S. Bixel Street, Los Angeles, CA 90017 2 a 5 p.m. Catholic Charities - Brownson House 1307 Warren Street, Los Angeles, CA 90033 9 a.m. a 12:30 p.m. The Salvation Army - East L.A. 140 N. Eastman Avenue, Los Angeles, CA 90063 9 a.m. a 3:30 p.m. Los Angeles County Aging and Disabilities Depart. 133 N. Sunol Drive, Los Angeles, CA 90063 2 a 4 p.m.

Martes 30 de junio

DESPENSA DIRECCIÓN HORARIO ANE Foundation 312 E 5th St., Los Angeles, CA 90013 9 a.m. a 12 p.m. The Dream Center 281 E Bloom Street, Los Angeles, CA 90012 2:30 a 3:30 p.m. The Sidewalk Project 768 Stanford Ave., Los Angeles, CA 90021 12 a 6 p.m. My Friends House Foundation 1244 E. 7th Street, Los Angeles, CA 90021 3 a 6 p.m. Catholic Charities - Brownson House 1307 Warren Street, Los Angeles, CA 90033 9 a.m. a 12:30 p.m. Good Shepherd Center (Catholic Charities of L.A.) 267 N Belmont Ave., Los Angeles, CA 90026 9 a.m. a 12 p.m.

Miércoles 1 de julio

DESPENSA DIRECCIÓN HORARIO ANE Foundation 312 E 5th St., Los Angeles, CA 90013 9 a.m. a 12 p.m. The Sidewalk Project 768 Stanford Ave., Los Angeles, CA 90021 12 a 6 p.m. Catholic Charities - Brownson House 1307 Warren Street, Los Angeles, CA 90033 9 a.m. a 12:30 p.m. Good Shepherd Center (Catholic Charities of L.A.) 267 N Belmont Ave., Los Angeles, CA 90026 9 a.m. a 12 p.m. The Dream Center 2680 James M Wood Blvd., Los Angeles, CA 90006 10:30 a 11:30 a.m.

Jueves 2 de julio

DESPENSA DIRECCIÓN HORARIO ANE Foundation 312 E 5th St., Los Angeles, CA 90013 9 a.m. a 12 p.m. The Sidewalk Project 768 Stanford Ave., Los Angeles, CA 90021 12 a 6 p.m. Catholic Charities - Brownson House 1307 Warren Street, Los Angeles, CA 90033 9 a.m. a 12:30 p.m. Good Shepherd Center (Catholic Charities of L.A.) 267 N Belmont Ave., Los Angeles, CA 90026 9 a.m. a 12 p.m. The Dream Center 1100 Glendale Blvd, Los Angeles, CA 90026 10:30 a 11:30 a.m.

Es necesario acudir con puntualidad para recibir estos alimentos nutritivos. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

¿No encontraste alguna despensa cercana a tu hogar? Ingresando al sitio web de Los Angeles Regional Food Bank accederás a las opciones disponibles; tan solo debes insertar la dirección, código postal o la ciudad para descubrir las alternativas.

Según información de LA Food Bank , toda personas puede acudir a las distintas despensas sin presentar una solicitud ni registro; sin embargo, es necesario cumplir con sus directrices para que se garantice la seguridad de todos los clientes.

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