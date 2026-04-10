Si arriendas un lugar para vivir solo o con tu familia en Los Ángeles, pero el dinero ya no te alcanza para seguir pagando la renta debido al alto costo de vida y ya recibiste una notificación de desalojo, existe una opción para ponerte al día con lo que debes y evitar perder tu vivienda. Esta ayuda económica puede cubrir varios meses atrasados e incluso algunos pagos futuros, según tu situación y los requisitos que cumplas, lo que da un respiro mientras estabilizas tus ingresos. Se trata de un apoyo de hasta US$19,000 para cubrir pagos de alquiler pendientes y reducir la presión financiera sobre tu hogar. ¿De cuál se trata, a quiénes beneficia, cómo acceder? Las respuestas a estas y otras interrogantes te las explicamos en los siguientes párrafos.

¿QUÉ PROGRAMA AYUDA A PAGAR LA RENTA EN LOS ÁNGELES Y A QUIÉNES BENEFICIA?

Se trata del Programa de Apoyo a los Ingresos de Emergencia (ISP) de la United to House Los Angeles (en español: Unidos para Alojar a Los Ángeles), o simplemente ULA, que proporciona hasta US$19,000 en asistencia financiera sin restricciones a hogares de bajos ingresos con un adulto mayor y/o una persona con discapacidad que corren el riesgo de ser desplazadas de sus hogares.

Está administrado por el Departamento de Inversión Comunitaria para Familias de la Ciudad de Los Ángeles. Por tal motivo, invita a las familias que vivan con una persona de la tercera edad o con discapacidad solicitar formar parte del programa, el cual dará prioridad a los hogares afectados por los incendios forestales de enero de 2025 y otras emergencias comunitarias recientes, precisa en su sitio web.

El programa está dirigido a hogares de bajos ingresos con adultos mayores o personas con discapacidad que ya enfrentan avisos de desalojo o meses de renta atrasada (Foto: Freepik)

REQUISITOS PARA ACCEDER AL PROGRAMA

Para poder optar a este programa, tú y/o alguien de tu hogar deben:

- Ser inquilino y vivir en la ciudad de Los Ángeles.

- Una o más personas dentro del hogar deben ser personas mayores y/o personas con discapacidad, definidas como:

Adulto mayor: persona que tenga al menos 65 años de edad o más en el momento de la solicitud.

persona que tenga al menos 65 años de edad o más en el momento de la solicitud. Persona con discapacidad: persona que tiene una deficiencia física o mental que limita sustancialmente una o más actividades importantes de la vida, como oír, ver, hablar, caminar, respirar, realizar tareas manuales, cuidarse a sí mismo, aprender o trabajar;

- Tener un ingreso familiar bruto igual o inferior al 50 por ciento del ingreso medio del área (AMI, por sus siglas en inglés);

- Haber experimentado la carga del alquiler, definida como pagar más del 30 por ciento de los ingresos totales del hogar en alquiler cada mes.

- Estar en riesgo de quedarse sin hogar, definido como un hogar con alquiler atrasado o un aviso de advertencia de desalojo, presentación de una demanda de desalojo ilegal, condiciones de vida inseguras o insalubres, o cualquier otra deuda del hogar que sirva como evidencia de dicho riesgo.

- No ser el arrendador, el inquilino principal ni el propietario de la vivienda.

- No tener parentesco con el arrendador o propietario del inmueble.

- No haber participado en el Programa de Apoyo a los Ingresos de la ULA de 2025.

Las solicitudes se presentan en línea o con ayuda en centros comunitarios, y los montos varían según el tamaño del hogar, con un máximo de US$19,000 en asistencia (Foto: Vlada Karpovich / Pexels)

MONTO Y FECHAS CLAVE

Los hogares que cumplan los requisitos y que hayan sido seleccionados podrán recibir hasta US$19,000 en ayuda financiera sin restricciones en función del tamaño del hogar. Por tanto, el monto que cobrarían sería:

1-2 personas: US$12,510

US$12,510 3-4 personas: US$15,606

US$15,606 Más de 5 personas: US$19,000

El plazo de solicitud está abierto del 10 al 30 de abril de 2026. Para acceder al sitio web, simplemente ingresa a https://www.programs-forwardplatform.org/ula-emergency-isp o haz clic aquí.

¿CÓMO FUNCIONA EL PROGRAMA?

Paso 1. Envía tu solicitud en línea o visita un Centro FamilySource para obtener ayuda con la presentación de la solicitud.

Paso 2. El personal del programa revisa las solicitudes para verificar la elegibilidad.

Paso 3. Si se acordó la asesoría sobre beneficios, los solicitantes aprobados completan una asesoría sobre beneficios gratuita.

Paso 4. Se otorga asistencia financiera a los solicitantes aprobados.

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