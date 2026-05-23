El Ayuntamiento de Los Ángeles detuvo el aumento del salario mínimo a 30 dólares la hora, una decisión que puede afectar sueldos, jornadas y beneficios de miles de trabajadores. La medida entra en vigor de inmediato y, según autoridades y representantes sindicales, podría provocar ajustes en contratos vigentes, reordenamiento de turnos y retrasos en negociaciones salariales en curso. Dado el impacto que esto tendrá en muchos hogares, en esta nota te explicamos qué trabajadores resultan más afectados y a qué sector pertenecen.

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TRABAJADORES AFECTADOS POR LA SUSPENSIÓN DEL SALARIO MÍNIMO DE US$30 EN LOS ÁNGELES

Los afectados por la suspensión del salario mínimo de US$30 en Los Ángeles son empleados de hoteles y de empresas vinculadas al aeropuerto, es decir, trabajadores del sector turismo, los viajes y la atención de grandes eventos en esta ciudad de California.

Se pospuso el aumento salarial a US$30 la hora para el personal aeroportuario y hotelero hasta el año 2030, luego de que las autoridades de Los Ángeles convencieran a los empresarios de retirar una consulta popular que amenazaba las arcas municipales, informó Los Angeles Times.

El proyecto de ley pretendía cancelar el impuesto sobre ingresos brutos, un tributo que grava a una amplia variedad de sectores como la salud, el derecho, la contabilidad, el cuidado infantil y el entretenimiento. Los funcionarios municipales advirtieron que esta medida habría eliminado su segunda mayor fuente de ingresos, causando un déficit de US$740 millones de dólares el primer año y un promedio anual de US$860 millones durante un quinquenio.

¿Trabajas en turismo o en el aeropuerto? Esto es lo que cambia tras el aplazamiento del salario a US$30 (Foto: Diseñado por Freepik) / Dragos Condrea

¿YA NO HABRÁ NINGÚN AUMENTO DEL SALARIO MÍNIMO EN LOS ÁNGELES?

Sí habrá un incremento. Aunque el Ayuntamiento aprobó la prórroga de 18 meses del aumento salarial de US$30; es decir, hasta después de los Juegos Olímpicos de 2028, de todas formas existirán alzas graduales que comienzan en julio de este 2026. Bajo el nuevo esquema, el alza queda así según la oficina del concejal Curren Price.

En 2027: US$25

US$25 En 2028: US$27.50

US$27.50 En 2030: US$30

Vale precisar que como la votación de 11 a 4 no fue unánime, se someterá a una segunda votación el nuevo esquema salarial los siguientes días.

Además del retraso del salario mínimo de 30 dólares, el Concejo Municipal de Los Ángeles también aplazó los beneficios por hora destinados a gastos médicos. Como resultado de esta medida, los trabajadores de los aeropuertos comenzarán a percibir US$8.15 por hora a partir de julio de 2027, mientras que el personal hotelero recibirá US$4.25 por hora desde el 1 de julio de 2026.

Al respecto Laura Esquivel, conserje del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, lamentó que los concejales no cumplieran lo prometido. “Estamos hartos de ser explotados. Ahora sabemos que algunos miembros del consejo que están aquí no apoyan a los trabajadores. No nos rendiremos, seguiremos luchando y volveremos aquí en 2028”, publica Los Angeles Times.

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