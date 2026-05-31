Una gran oportunidad de alivio llega para cientos de familias que residen en Los Ángeles, ya que se confirmó nuevas fechas de entrega de alimentos gratis. Desde el 01 al 04 de junio, los residentes podrán acudir a las despensas para acceder a estos productos nutritivos; sin embargo, para aprovechar este beneficio sin contratiempos, es clave conocer los horarios y los centros de distribución. Esta nota te revelará la información.
Los Ángeles es una de las ciudades de Estados Unidos que presenta un alto costo de vida, obligando a sus habitantes tener buenos ingresos económicos para no pasar complicaciones cada mes; sin embargo, cierta parte de la población está dispuesto a aprovechar cualquier ayuda para ahorrar dinero.
Es así que distintos bancos de alimentos distribuirán productos nutritivos con la finalidad de que los habitantes puedan recibir y disfrutar de un plato de comida en sus mesas.
Para las fechas señaladas, Los Angeles Regional Food Bank está dispuesto a entregar alimentos gratis a los habitantes de la ciudad, con la cooperación de distintas despensas, organizaciones comunitarias e iglesias. A continuación, te revelaré los puntos que deberás acudir para acceder a estos recursos.
Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en Los Ángeles del 01 al 04 de junio
Lunes 01 de junio
|Despensa
|Lugar de entrega
|Horario
|Catholic Charities - Brownson House
|1307 Warren Street, Los Angeles, CA 90033
|9 a.m. a 12:30 p.m.
|Central City Neighborhood Partners
|501 S. Bixel Street, Los Angeles, CA 90017
|2 a 5 p.m.
|Chinese Community Service Center
|1725 Beverly Boulevard, Suite 1 - B, Los Angeles, CA 90026
|9 a.m. a 12 p.m.
|YMCA - Weingart East Los Angeles
|2900 Whittier Blvd., Los Angeles, CA 90023
|9 a 11 a.m.
Martes 02 de junio
|Despensa
|Lugar de entrega
|Horario
|Aaron Community Cultural Center (ACCC)
|1010 W 108th Street #B, Los Angeles, CA 90044
|10 a.m. a 12 p.m.
|The Dream Center
|281 E Bloom Street, Los Angeles, CA 90012
|2:30 a 3:30 p.m.
|The Dream Center
|353 E Edgeware Rd., Los Angeles, CA 90026
|10:30 a 11:30 a.m.
|The Sidewalk Project
|768 Stanford Ave., Los Angeles, CA 90021
|12 a 6 p.m.
Miércoles 03 de junio
|Despensa
|Lugar de entrega
|Horario
|Salvation Army - L.A. Central Corp
|1532 W. 11th Street, Los Angeles, CA 90015
|10 a.m. a 12 p.m.
|St. Francis Center
|1835 S. Hope Street, Los Angeles, CA 90015
|11 a.m. a 12:30 p.m.
|The Dream Center
|650 S. Park View St., Los Angeles, CA 90057
|2:30 a 3:30 p.m.
|The Dream Center
|2680 James M Wood Blvd., Los Angeles, CA 90006
|10:30 a 11:30 a.m.
Jueves 04 de junio
|Despensa
|Lugar de entrega
|Horario
|The Dream Center
|1100 Glendale Blvd., Los Angeles, CA 90026
|10:30 a 11:30 a.m.
|The Dream Center
|2130 1st St., Los Angeles, CA 90033
|10:30 a 11:30 a.m.
|Pico Union Project
|1153 Valencia Street, Los Angeles, CA 90015
|10:30 a.m. a 12:30 p.m.
|Los Angeles Boys & Girls Club
|2635 Pasadena Avenue, Los Angeles, CA 90031
|4 a 6 p.m.
En caso consideres que las despensas señaladas en las listas se encuentran alejadas de tu hogar, ingresa al sitio web de Los Angeles Food Bank. Tan solo introduciendo tu dirección domiciliaria o el código postal, el sistema te brindará una lista de opciones.
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