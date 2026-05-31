Aunque la iniciativa está dirigida a la población más vulnerable de la ciudad, cualquier habitante puede acercarse a las despensas. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Aunque la iniciativa está dirigida a la población más vulnerable de la ciudad, cualquier habitante puede acercarse a las despensas. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Marcelo López Chavez
Marcelo López Chavez

Una gran oportunidad de alivio llega para cientos de familias que residen en , ya que se confirmó nuevas fechas de entrega de . Desde el 01 al 04 de junio, los residentes podrán acudir a las despensas para acceder a estos productos nutritivos; sin embargo, para aprovechar este beneficio sin contratiempos, es clave conocer los horarios y los centros de distribución. Esta nota te revelará la información.

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Los Ángeles es una de las ciudades de Estados Unidos que presenta un alto costo de vida, obligando a sus habitantes tener buenos ingresos económicos para no pasar complicaciones cada mes; sin embargo, cierta parte de la población está dispuesto a aprovechar cualquier ayuda para ahorrar dinero.

Es así que distintos bancos de alimentos distribuirán productos nutritivos con la finalidad de que los habitantes puedan recibir y disfrutar de un plato de comida en sus mesas.

Para las fechas señaladas, Los Angeles Regional Food Bank está dispuesto a entregar alimentos gratis a los habitantes de la ciudad, con la cooperación de distintas despensas, organizaciones comunitarias e iglesias. A continuación, te revelaré los puntos que deberás acudir para acceder a estos recursos.

Cada habitante de la ciudad de Los Ángeles puede recibir estos alimentos nutritivos. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)
Cada habitante de la ciudad de Los Ángeles puede recibir estos alimentos nutritivos. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en Los Ángeles del 01 al 04 de junio

Lunes 01 de junio

DespensaLugar de entregaHorario
Catholic Charities - Brownson House1307 Warren Street, Los Angeles, CA 900339 a.m. a 12:30 p.m.
Central City Neighborhood Partners501 S. Bixel Street, Los Angeles, CA 900172 a 5 p.m.
Chinese Community Service Center1725 Beverly Boulevard, Suite 1 - B, Los Angeles, CA 900269 a.m. a 12 p.m.
YMCA - Weingart East Los Angeles2900 Whittier Blvd., Los Angeles, CA 900239 a 11 a.m.

Martes 02 de junio

DespensaLugar de entregaHorario
Aaron Community Cultural Center (ACCC)1010 W 108th Street #B, Los Angeles, CA 9004410 a.m. a 12 p.m.
The Dream Center281 E Bloom Street, Los Angeles, CA 900122:30 a 3:30 p.m.
The Dream Center353 E Edgeware Rd., Los Angeles, CA 9002610:30 a 11:30 a.m.
The Sidewalk Project768 Stanford Ave., Los Angeles, CA 9002112 a 6 p.m.

Miércoles 03 de junio

DespensaLugar de entregaHorario
Salvation Army - L.A. Central Corp1532 W. 11th Street, Los Angeles, CA 9001510 a.m. a 12 p.m.
St. Francis Center1835 S. Hope Street, Los Angeles, CA 9001511 a.m. a 12:30 p.m.
The Dream Center650 S. Park View St., Los Angeles, CA 900572:30 a 3:30 p.m.
The Dream Center2680 James M Wood Blvd., Los Angeles, CA 9000610:30 a 11:30 a.m.

Jueves 04 de junio

DespensaLugar de entregaHorario
The Dream Center1100 Glendale Blvd., Los Angeles, CA 9002610:30 a 11:30 a.m.
The Dream Center2130 1st St., Los Angeles, CA 9003310:30 a 11:30 a.m.
Pico Union Project1153 Valencia Street, Los Angeles, CA 9001510:30 a.m. a 12:30 p.m.
Los Angeles Boys & Girls Club2635 Pasadena Avenue, Los Angeles, CA 900314 a 6 p.m.
Verifica los horarios y las despensas disponibles para que accedas a alimentos gratis. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)
Verifica los horarios y las despensas disponibles para que accedas a alimentos gratis. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

En caso consideres que las despensas señaladas en las listas se encuentran alejadas de tu hogar, ingresa al . Tan solo introduciendo tu dirección domiciliaria o el código postal, el sistema te brindará una lista de opciones.

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SOBRE EL AUTOR

Estudió Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Dos años de experiencia en medios digitales. Actualmente, se desempeña como Redactor Real Time de Mag.

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