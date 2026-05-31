Una gran oportunidad de alivio llega para cientos de familias que residen en Los Ángeles , ya que se confirmó nuevas fechas de entrega de alimentos gratis . Desde el 01 al 04 de junio, los residentes podrán acudir a las despensas para acceder a estos productos nutritivos; sin embargo, para aprovechar este beneficio sin contratiempos, es clave conocer los horarios y los centros de distribución. Esta nota te revelará la información.

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Los Ángeles es una de las ciudades de Estados Unidos que presenta un alto costo de vida, obligando a sus habitantes tener buenos ingresos económicos para no pasar complicaciones cada mes; sin embargo, cierta parte de la población está dispuesto a aprovechar cualquier ayuda para ahorrar dinero.

Es así que distintos bancos de alimentos distribuirán productos nutritivos con la finalidad de que los habitantes puedan recibir y disfrutar de un plato de comida en sus mesas.

Para las fechas señaladas, Los Angeles Regional Food Bank está dispuesto a entregar alimentos gratis a los habitantes de la ciudad, con la cooperación de distintas despensas, organizaciones comunitarias e iglesias. A continuación, te revelaré los puntos que deberás acudir para acceder a estos recursos.

Cada habitante de la ciudad de Los Ángeles puede recibir estos alimentos nutritivos. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en Los Ángeles del 01 al 04 de junio

Lunes 01 de junio

Despensa Lugar de entrega Horario Catholic Charities - Brownson House 1307 Warren Street, Los Angeles, CA 90033 9 a.m. a 12:30 p.m. Central City Neighborhood Partners 501 S. Bixel Street, Los Angeles, CA 90017 2 a 5 p.m. Chinese Community Service Center 1725 Beverly Boulevard, Suite 1 - B, Los Angeles, CA 90026 9 a.m. a 12 p.m. YMCA - Weingart East Los Angeles 2900 Whittier Blvd., Los Angeles, CA 90023 9 a 11 a.m.

Martes 02 de junio

Despensa Lugar de entrega Horario Aaron Community Cultural Center (ACCC) 1010 W 108th Street #B, Los Angeles, CA 90044 10 a.m. a 12 p.m. The Dream Center 281 E Bloom Street, Los Angeles, CA 90012 2:30 a 3:30 p.m. The Dream Center 353 E Edgeware Rd., Los Angeles, CA 90026 10:30 a 11:30 a.m. The Sidewalk Project 768 Stanford Ave., Los Angeles, CA 90021 12 a 6 p.m.

Miércoles 03 de junio

Despensa Lugar de entrega Horario Salvation Army - L.A. Central Corp 1532 W. 11th Street, Los Angeles, CA 90015 10 a.m. a 12 p.m. St. Francis Center 1835 S. Hope Street, Los Angeles, CA 90015 11 a.m. a 12:30 p.m. The Dream Center 650 S. Park View St., Los Angeles, CA 90057 2:30 a 3:30 p.m. The Dream Center 2680 James M Wood Blvd., Los Angeles, CA 90006 10:30 a 11:30 a.m.

Jueves 04 de junio

Despensa Lugar de entrega Horario The Dream Center 1100 Glendale Blvd., Los Angeles, CA 90026 10:30 a 11:30 a.m. The Dream Center 2130 1st St., Los Angeles, CA 90033 10:30 a 11:30 a.m. Pico Union Project 1153 Valencia Street, Los Angeles, CA 90015 10:30 a.m. a 12:30 p.m. Los Angeles Boys & Girls Club 2635 Pasadena Avenue, Los Angeles, CA 90031 4 a 6 p.m.

Verifica los horarios y las despensas disponibles para que accedas a alimentos gratis. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

En caso consideres que las despensas señaladas en las listas se encuentran alejadas de tu hogar, ingresa al sitio web de Los Angeles Food Bank . Tan solo introduciendo tu dirección domiciliaria o el código postal, el sistema te brindará una lista de opciones.

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