Pronto llegará una nueva semana y Los Ángeles seguirá realizando un acto de solidaridad para sus habitantes en situación económica vulnerable. Recientemente, se pudo conocer que se entregará alimentos gratis desde el 11 al 14 de mayo. En caso necesites acceder a estos productos o conozcas a una persona que pueda beneficiarse de esta iniciativa, te invito a leer los siguientes párrafos para que sepas en qué puntos se realizarán las distribuciones y los horarios disponibles.
Se trata de una iniciativa para aquellas personas que tienen problemas financieros cada mes. Debido al alto costo de vida que existe en California, muchas personas tienen que ajustar sus presupuestos; sin embargo, con esta entrega de alimentos, representa un alivio a la carga económica.
Para esta ocasión, Los Angeles Regional Food Bank se encargará de la distribución de distintos alimentos nutritivos a decenas de despensas, iglesias y centros comunitarios. A continuación, descubre qué organizaciones realizarán esta función y en los horarios disponibles.
Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en Los Ángeles del 11 al 14 de mayo
LUNES 11 DE MAYO
|Organización
|Lugar de entrega
|Horario
|Central City Neighborhood Partners
|501 S. Bixel Street, Los Angeles, CA 90017
|2 a 5 p.m.
|Catholic Charities - Brownson House
|1307 Warren Street, Los Angeles, CA 90033
|9 a.m. a 12:30 p.m.
|The Salvation Army - East L.A.
|140 N. Eastman Avenue, Los Angeles, CA 90063
|9 a.m. a 3:30 p.m.
|Los Angeles County Aging and Disabilities Depart.
|133 N. Sunol Drive, Los Angeles, CA 90063
|2 a 4 p.m.
|Wilshire Presbyterian Church - Hope Net
|300 S. Western Ave, Los Angeles, CA 90020
|8:30 a 10 a.m.
MARTES 12 DE MAYO
|Organización
|Lugar de entrega
|Horario
|Journey of Love
|423 S San Pedro, Los Angeles, CA 90013
|6 a 7 p.m.
|The Dream Center
|281 E Bloom Street, Los Angeles, CA 90012
|2:30 a 3:30 p.m.
|The Dream Center
|353 E Edgeware Rd, Los Angeles, CA 90026, United States
|10:30 a 11:30 a.m.
|The Dream Center
|500 S. Bixel St, Los Angeles, CA 90017, United
|10:30 a 11:30 a.m.
|My Friends House Foundation
|1244 E. 7th Street, Los Angeles, CA 90021
|3 a 6 p.m.
|Good Shepherd Center (Catholic Charities of L.A.)
|267 N Belmont Ave, Los Angeles, CA 90026
|9 a.m. a 12 p.m.
|Pico Union Project
|1153 Valencia Street, Los Angeles, CA 90015
|10:30 a 12:30 p.m.
|St. Agnes Parish
|2625 S. Vermont Avenue, Los Angeles, CA 90007
|9 a 10:30 a.m.
|Mission Siloe Defensores de la fe Cristian
|3818 Maple Ave, Los Angeles, CA 90011
|2 a 4 p.m.
|Karsh Family Social Service Center
|3750 W. 6th Street, Los Angeles, CA 90020
|12 a 2 p.m.
|Los Angeles County Aging and Disabilities Depart.
|133 N. Sunol Drive, Los Angeles, CA 90063
|2 a 4 p.m.
MIÉRCOLES 13 DE MAYO
|Organización
|Lugar de entrega
|Horario
|Estrella Del Mar de L.A. (Regis House CoMun)
|2212 Beverly Boulevard, Los Angeles, CA 90057
|10 a 11 a.m.
|The Dream Center
|650 S. Park View St., Los Angeles, CA 90057
|2:30 a 3:30 p.m.
|El Santo Nino Community Center
|601 E. 23rd St, Los Angeles, CA 90011
|1 a 2:30 p.m.
|Celebration Nation, Inc.
|3540 N. Mission Rd., Los Angeles, CA 90031
|12 a 2 p.m.
|The Dream Center
|2680 James M Wood Blvd, Los Angeles, CA 90006
|10:30 a 11:30 a.m.
|Children’s Hospital Los Angeles
|3250 Wilshire Blvd Suite 300, Los Angeles, CA 90027
|10 a 11 a.m.
|Immanuel Presbyterian Church
|663 S. Berendo Street, Los Angeles, CA 90005
|9 a.m. a 12 p.m.
|Guadalupe Food Program
|4018 Hammel St, Los Angeles, CA 90063
|3:30 a 5:30 p.m.
JUEVES 14 DE MAYO
|Organización
|Lugar de entrega
|Horario
|The Dream Center
|1100 Glendale Blvd, Los Angeles, CA 90026
|10:30 a 11:30 a.m.
|The Dream Center
|2130 1st St., Los Angeles, CA 90033
|10:30 a 11:30 a.m.
|Los Angeles Boys & Girls Club
|2635 Pasadena Avenue, Los Angeles, CA 90031
|4 a 6 p.m.
|United University Church
|1053 W. 23rd Street, Los Angeles, CA 90007
|8 a 10 a.m.
|The Dream Center
|430 E 41st Place, Los Angeles, CA 90011
|10:30 a 11:30 a.m.
|St. James Episcopal Church
|3903 Wilshire Boulevard, Los Angeles, CA 90010
|8 a 9 a.m.
|Hollywood Community Housing
|5020 W. Santa Monica Boulevard, Los Angeles, CA 90029
|3 a 5 p.m.
Para que encuentres una despensa, iglesia u organización comunitaria que entregue alimentos gratis en Los Ángeles o cualquier parte de California, ingresa a este ENLACE; solo bastará que ingreses la localidad donde resides.
Te recomiendo que asistas con anticipación; así como tú, habrán decenas de personas que también querrán acceder a este beneficio de alimentos gratis. Trata de llevar algún documento y recipiente para almacenar estos productos.
Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí