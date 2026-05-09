Descubre los puntos de entrega y los horarios para que recibas alimentos gratis en distintos puntos de Los Ángeles.
Marcelo López Chavez
Pronto llegará una nueva semana y seguirá realizando un acto de solidaridad para sus habitantes en situación económica vulnerable. Recientemente, se pudo conocer que se desde el 11 al 14 de mayo. En caso necesites acceder a estos productos o conozcas a una persona que pueda beneficiarse de esta iniciativa, te invito a leer los siguientes párrafos para que sepas en qué puntos se realizarán las distribuciones y los horarios disponibles.

Se trata de una iniciativa para aquellas personas que tienen problemas financieros cada mes. Debido al alto costo de vida que existe en California, muchas personas tienen que ajustar sus presupuestos; sin embargo, con esta entrega de alimentos, representa un alivio a la carga económica.

Para esta ocasión, Los Angeles Regional Food Bank se encargará de la distribución de distintos alimentos nutritivos a decenas de despensas, iglesias y centros comunitarios. A continuación, descubre qué organizaciones realizarán esta función y en los horarios disponibles.

Cualquier habitante de Los Ángeles pueden acceder a estos alimentos gratis desde el 11 al 14 de mayo.
Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en Los Ángeles del 11 al 14 de mayo

LUNES 11 DE MAYO

OrganizaciónLugar de entregaHorario
Central City Neighborhood Partners501 S. Bixel Street, Los Angeles, CA 900172 a 5 p.m.
Catholic Charities - Brownson House1307 Warren Street, Los Angeles, CA 90033 9 a.m. a 12:30 p.m.
The Salvation Army - East L.A.140 N. Eastman Avenue, Los Angeles, CA 900639 a.m. a 3:30 p.m.
Los Angeles County Aging and Disabilities Depart.133 N. Sunol Drive, Los Angeles, CA 900632 a 4 p.m.
Wilshire Presbyterian Church - Hope Net300 S. Western Ave, Los Angeles, CA 900208:30 a 10 a.m.

MARTES 12 DE MAYO

OrganizaciónLugar de entregaHorario
Journey of Love423 S San Pedro, Los Angeles, CA 900136 a 7 p.m.
The Dream Center281 E Bloom Street, Los Angeles, CA 900122:30 a 3:30 p.m.
The Dream Center353 E Edgeware Rd, Los Angeles, CA 90026, United States10:30 a 11:30 a.m.
The Dream Center500 S. Bixel St, Los Angeles, CA 90017, United10:30 a 11:30 a.m.
My Friends House Foundation1244 E. 7th Street, Los Angeles, CA 900213 a 6 p.m.
Good Shepherd Center (Catholic Charities of L.A.)267 N Belmont Ave, Los Angeles, CA 900269 a.m. a 12 p.m.
Pico Union Project1153 Valencia Street, Los Angeles, CA 9001510:30 a 12:30 p.m.
St. Agnes Parish2625 S. Vermont Avenue, Los Angeles, CA 900079 a 10:30 a.m.
Mission Siloe Defensores de la fe Cristian3818 Maple Ave, Los Angeles, CA 900112 a 4 p.m.
Karsh Family Social Service Center3750 W. 6th Street, Los Angeles, CA 9002012 a 2 p.m.
Los Angeles County Aging and Disabilities Depart.133 N. Sunol Drive, Los Angeles, CA 900632 a 4 p.m.
Distintas organizaciones benéficas están dispuestas a entregar estos alimentos gratis.
MIÉRCOLES 13 DE MAYO

OrganizaciónLugar de entregaHorario
Estrella Del Mar de L.A. (Regis House CoMun)2212 Beverly Boulevard, Los Angeles, CA 9005710 a 11 a.m.
The Dream Center650 S. Park View St., Los Angeles, CA 90057 2:30 a 3:30 p.m.
El Santo Nino Community Center601 E. 23rd St, Los Angeles, CA 900111 a 2:30 p.m.
Celebration Nation, Inc.3540 N. Mission Rd., Los Angeles, CA 9003112 a 2 p.m.
The Dream Center2680 James M Wood Blvd, Los Angeles, CA 9000610:30 a 11:30 a.m.
Children’s Hospital Los Angeles3250 Wilshire Blvd Suite 300, Los Angeles, CA 9002710 a 11 a.m.
Immanuel Presbyterian Church663 S. Berendo Street, Los Angeles, CA 900059 a.m. a 12 p.m.
Guadalupe Food Program4018 Hammel St, Los Angeles, CA 900633:30 a 5:30 p.m.

JUEVES 14 DE MAYO

OrganizaciónLugar de entregaHorario
The Dream Center1100 Glendale Blvd, Los Angeles, CA 9002610:30 a 11:30 a.m.
The Dream Center2130 1st St., Los Angeles, CA 9003310:30 a 11:30 a.m.
Los Angeles Boys & Girls Club2635 Pasadena Avenue, Los Angeles, CA 900314 a 6 p.m.
United University Church1053 W. 23rd Street, Los Angeles, CA 900078 a 10 a.m.
The Dream Center430 E 41st Place, Los Angeles, CA 9001110:30 a 11:30 a.m.
St. James Episcopal Church3903 Wilshire Boulevard, Los Angeles, CA 900108 a 9 a.m.
Hollywood Community Housing5020 W. Santa Monica Boulevard, Los Angeles, CA 900293 a 5 p.m.

Para que encuentres una despensa, iglesia u organización comunitaria que entregue alimentos gratis en Los Ángeles o cualquier parte de California, ingresa a este ; solo bastará que ingreses la localidad donde resides.

Te recomiendo que asistas con anticipación; así como tú, habrán decenas de personas que también querrán acceder a este beneficio de alimentos gratis. Trata de llevar algún documento y recipiente para almacenar estos productos.

