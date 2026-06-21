A pocos días de finalizar la presente semana, se confirmó que los ciudadanos de Los Ángeles podrán recibir alimentos gratis en una nueva jornada desde el lunes 22 hasta el jueves 25 de junio. La ayuda está destinada para todos los habitantes, especialmente aquellos que están pasando por una situación económica difícil. Si estás interesado o conoces a otra persona que puede resultar beneficiado de esta iniciativa, revisa los horarios y las despensas disponibles en esta nota.
La finalidad de esta iniciativa es brindarle un alivio económico a los habitantes de Los Ángeles. Como es de conocimiento general, esta ciudad es considerada como una de las que presenta un alto costo de vida; por lo tanto, obliga a sus residentes tener buenos ingresos.
Desafortunadamente, no todos cuentan con la misma suerte; es así que distintas organizaciones benéficas se unen para la repartición de recursos nutritivos —perecibles y no perecibles— y así las familias disfruten de platos de comida por varios días.
Uno de los bancos de alimentos más reconocidos en esta área es Los Ángeles Food Bank, el cual se encarga de distribuir los recursos a cientos de despensas para que los ciudadanos interesados accedan. Con lo dicho, descubre los horarios y los puntos de entrega disponibles.
Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en Los Ángeles del 22 al 25 de junio
- Lunes 22 de junio
|DESPENSA
|LUGAR DE ENTREGA
|HORARIO
|ANE Foundation
|312 E 5th St., Los Angeles, CA 90013
|9 a.m. a 12 p.m.
|Central City Neighborhood Partners
|501 S. Bixel Street, Los Angeles, CA 90017
|2 a 5 p.m.
|Catholic Charities - Brownson House
|1307 Warren Street, Los Angeles, CA 90033
|9 a.m. a 12:30 p.m.
|YMCA - Weingart East Los Angeles
|2900 Whittier Blvd., Los Angeles, CA 90023
|9 a 11 a.m.
|The Salvation Army - East L.A.
|140 N. Eastman Avenue, Los Angeles, CA 90063
|9 a.m. a 3:30 p.m.
- Martes 23 de junio
|DESPENSA
|LUGAR DE ENTREGA
|HORARIO
|Aaron Community Cultural Center (ACCC)
|1010 W 108th Street #B, Los Angeles, CA 90044
|10 a.m. a 12 p.m.
|The Dream Center
|281 E Bloom Street, Los Angeles, CA 90012
|2:30 a 3:30 p.m.
|The Sidewalk Project
|768 Stanford Ave., Los Angeles, CA 90021
|12 a 6 p.m.
|My Friends House Foundation
|1244 E. 7th Street, Los Angeles, CA 90021
|3 a 6 p.m.
|Good Shepherd Center (Catholic Charities of L.A.)
|267 N Belmont Ave., Los Angeles, CA 90026
|9 a.m. a 12 p.m.
- Miércoles 24 de junio
|DESPENSA
|LUGAR DE ENTREGA
|HORARIO
|PUENTE Learning Center
|501 South Boyle Ave, Los Angeles, CA 90033
|12:30 a 3:30 p.m.
|Estrella Del Mar de L.A. (Regis House CoMun)
|2212 Beverly Boulevard, Los Angeles, CA 90057
|10 a 11 a.m.
|St. Francis Center
|1835 S. Hope Street, Los Angeles, CA 90015
|11 a.m. a 12:30 p.m.
|The Dream Center
|650 S. Park View St., Los Angeles, CA 90057
|2:30 a 3:30 p.m.
|El Santo Nino Community Center
|601 E. 23rd St., Los Angeles, CA 90011
|1 a 2:30 p.m.
- Jueves 25 de junio
|DESPENSA
|LUGAR DE ENTREGA
|HORARIO
|The Dream Center
|1100 Glendale Blvd., Los Angeles, CA 90026
|10:30 a 11:30 a.m.
|The Dream Center
|2130 1st St., Los Angeles, CA 90033
|10:30 a 11:30 a.m.
|Pico Union Project
|1153 Valencia Street, Los Angeles, CA 90015
|10:30 a.m. a 12:30 p.m.
|St. Francis Center-Los Angeles Trade Tech
|400 W. Washington Blvd., Los Angeles, CA 90015
|10:30 a.m. a 12 p.m.
|Los Angeles Boys & Girls Club
|2635 Pasadena Avenue, Los Angeles, CA 90031
|4 a 6 p.m.
En caso no hayas encontrado una despensa cercana a tu hogar, puedes ingresar a este ENLACE de Los Ángeles Food Bank. Tan sólo ingresando tu dirección domiciliaria o código postal, el sistema te arrojará los resultados disponibles.
¿Necesito presentar documentación o llenar formularios para recibir alimentos?
Aunque habitualmente el acceso a estos apoyos alimentarios no requiere comprobar ingresos ni llenar documentación, ciertos programas sí verifica criterios económicos; sin embargo, el proceso general sólo solicita datos básicos como el nombre, país, código postal, entre otros datos importantes.
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