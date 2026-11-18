Los Ángeles se prepara para una tormenta que podría complicar los traslados al trabajo y la entrada a clases del jueves 19 de noviembre. El paso de un río atmosférico por el sur de California traerá aguaceros, fuertes vientos y posibles interrupciones del servicio eléctrico, un escenario que obliga a organizar con anticipación los recorridos habituales. El horario será clave: según el boletín consultado del Servicio Meteorológico Nacional (NWS), emitido por su oficina de Los Ángeles/Oxnard, las precipitaciones más intensas se concentrarían entre la noche del miércoles 18 y la mañana siguiente.

El pronóstico contempla acumulaciones superiores en las laderas orientadas al sur, donde podrían registrarse hasta 5 pulgadas de manera aislada. También existe la posibilidad de tormentas eléctricas, mientras las zonas montañosas enfrentarían ráfagas capaces de alcanzar las 60 millas por hora.

¿CUÁNDO COMENZARÁ A LLOVER EN LOS ÁNGELES?

La previsión regional señala un intervalo mayormente seco durante las primeras horas del miércoles, antes del regreso de las precipitaciones. El episodio más fuerte llegaría posteriormente, con especial atención al periodo nocturno y al inicio del jueves. Sacar el paraguas será casi una obligación durante este intervalo de tiempo.

Los meteorólogos y portales de noticias especializados indican que algunos modelos muestran un avance más rápido del frente. Ese desplazamiento podría reducir los totales acumulados, aunque no necesariamente la intensidad: en sectores montañosos, los aguaceros podrían acercarse por momentos a una pulgada por hora.

Los Ángeles atravesará por periodos muy marcados de lluvias en estos días (Foto: AFP) / APU GOMES

¿CUÁNTA LLUVIA CAERÁ Y QUÉ TAN FUERTES SERÁN LOS VIENTOS?

Las costas y los valles podrían recibir entre 1 y 3 pulgadas durante el episodio. Cerca de las montañas se esperan cantidades mayores, con registros aislados de hasta 5 pulgadas en laderas orientadas al sur; esa cifra máxima no representa una previsión para toda la ciudad.

Condición meteorológica Pronóstico Precipitación en costas y valles Entre 1 y 3 pulgadas Acumulaciones aisladas en laderas orientadas al sur Hasta 5 pulgadas Ráfagas en amplios sectores de la región Entre 30 y 50 mph Viento en montañas y zonas interiores al pie de las laderas Ráfagas de entre 40 y 60 mph

¿EXISTE RIESGO DE INUNDACIONES EN EL SUR DE CALIFORNIA?

El NWS advierte que las precipitaciones podrían causar inundaciones y plantea la posibilidad de emitir una vigilancia, denominada Flood Watch en inglés. Esa previsión no significa que ya exista una alerta vigente para una dirección determinada.

Por su parte, el Centro de Predicción Meteorológica (WPC) incluye sectores del centro y sur de California dentro de una categoría de riesgo marginal de lluvias excesivas para el jueves. Todavía existe incertidumbre sobre dónde se concentrarán los mayores acumulados, especialmente hacia las montañas Transversales y la cuenca angelina.

Entre los principales impactos contemplados figuran:

Inundaciones durante los periodos de precipitación intensa.

Caída de árboles por las ráfagas y el terreno reblandecido.

Interrupciones del suministro eléctrico asociadas con la tormenta.

Aguaceros y viento durante posibles episodios de actividad eléctrica.

En ciertos puntos de Los Ángeles podrían haber inundaciones si las lluvias se convierten en episodios muy intensos (Foto: AFP) / APU GOMES

¿HABRÁ NIEVE EN LAS MONTAÑAS CERCANAS A LOS ÁNGELES?

Al comienzo del tramo más lluvioso, el nivel de nieve se mantendría generalmente por encima de los 7,500 pies. Después del frente frío, esa cota podría descender hasta un rango de entre 6,000 y 7,500 pies.

Los chubascos podrían continuar hasta la tarde o noche del jueves en sectores montañosos. Si tienes previsto subir, revisa las condiciones del destino: el panorama en la ciudad no refleja necesariamente lo que ocurre a mayor elevación.

¿CUÁNDO MEJORARÁ EL TIEMPO EN LOS ÁNGELES?

El viernes 20 de noviembre se perfila como una jornada probablemente seca, con recuperación de las temperaturas y posibles vientos ligeros desde el interior hacia la costa. Para el fin de semana, la confianza en los detalles del pronóstico es menor.