El jueves por la mañana parecía uno más para Jorge Cruz. El vendedor ambulante de Los Ángeles, originario de Ciudad de México, acomodó a sus cuatro hijos en la camioneta y los dejó en la escuela, como tantas otras veces. Pero, al girar hacia casa junto a su esposa Carmen, la rutina se rompió en segundos: dos autos bloquearon su paso, uno al frente y otro atrás. Seis agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) rodearon el vehículo.

“Tenemos una orden de arresto para Jorge Cruz”, escuchó Carmen. Él, según cuenta su esposa a Hyperallergic, se mantuvo tranquilo. Solo le pidió que cuidara de los niños. Horas más tarde, desde un centro de detención en Los Ángeles, la llamó para decirle que lo habían trasladado a Adelanto, a casi 150 kilómetros de distancia.

La historia de Jorge no es la de un recién llegado. Llegó a Estados Unidos a los cinco años y, tras años bajo el programa DACA, obtuvo su Green Card en 2014 al casarse con Carmen, ciudadana estadounidense.

El negocio de Jorge Cruz emplea a 10 personas y ofrece frutas, elotes, hot dogs y aguas frescas a la comunidad angelina. | Crédito: Rubén Ochoa

En casi una década de residencia legal, levantó una empresa llamada Del Mar Fruits and More, que hoy cuenta con 25 carritos de comida y 10 empleados vendiendo frutas, elotes, hot dogs y aguas frescas en Santa Mónica. Para muchos, su presencia en eventos como Frieze LA lo convirtió en parte del pulso cultural de la ciudad.

Aún así, ICE lo considera deportable. Según su abogada, Mackenzie W. Mackins, los viejos arrestos por ventas sin permiso, faltas menores ya cerradas, complicaron sus intentos de naturalización. “Hemos estado peleando esta batalla por años”, dijo al citado medio. “Tiene esposa, hijos… ¿cuál es el sentido de prolongar esto?”.

Carmen sospecha que la redada puede estar ligada a un altercado verbal entre vendedores ocurrido meses atrás, un caso que nunca prosperó: ambos hombres fueron liberados y los cargos se retiraron. Mientras tanto, la familia espera una audiencia de fianza programada para el 12 de septiembre. Amigos y colegas de Jorge han comenzado a reunir 200 cartas de apoyo para presentar al juez.

Gracias a su trabajo, Del Mar Fruits and More se convirtió en un referente del comercio ambulante y la cultura gastronómica local. | Crédito: Rubén Ochoa

La detención ocurre en medio de las políticas de mano dura del presidente Donald Trump contra la inmigración, criticadas por activistas que las consideran arbitrarias y agresivas, incluso contra personas con años de residencia y sin antecedentes violentos. La Casa Blanca ha sostenido que todo aquel que haya infringido leyes migratorias es un “criminal”.

En redes sociales, organizaciones culturales han mostrado su respaldo: “Por favor, únanse en solidaridad con Jorge Cruz, cuyo trabajo es parte fundamental del ecosistema artístico de Los Ángeles. Nadie es igual bajo la ley si dos de nosotros somos gobernados de manera diferente”, se lee en un comunicado conjunto.