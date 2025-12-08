Adquirir un árbol de Navidad perfecto sin exceder un presupuesto es la meta de muchas familias de Estados Unidos. Para tu fortuna, varias tiendas minoristas y grandes almacenes están ofreciendo descuentos y promociones. En ese contexto, descubrí dónde puedes hallar los precios más bajos y cómo aprovechar al máximo estas ofertas para que el 25 de diciembre lo celebres de manera brillante.

En el último mes del año, miles de familias arman y decoran su árbol para celebrar la Navidad. Se trata de una tradición que no solo se observa en territorio americano, sino que está presente en cada rincón del mundo.

Por esa razón, no hay excusa de no incluir este importante artículo en dicho día, ya que, a continuación, te revelaré cuáles son las tiendas que están ofreciendo distintos modelos a precios accesibles, tanto para árboles naturales como artificiales. Presta atención.

En este mes, millones de familias decoran su árbol para festejar la Navidad. (Foto: Freepik)

Tiendas de EE.UU. que ofrecen los árboles de Navidad más baratos

Five Below

En su plataforma web podrá visualizar los precios bajos de este artículo. En su buscador, deberás escribir ‘Christmas tree’ y te aparecerán opciones de diversos diseños, colores y tamaños. Los precios pueden oscilar desde los $5 hasta los $35.

Dollar Tree

Esta tienda también te ofrece la oportunidad de conseguir tu árbol de Navidad; sin embargo, sus precios suelen ser un poco más elevados a comparación de Five Below. En su sitio web , visualizarás opciones desde los $10.

Existen tiendas minoristas que ofrecen árboles de Navidad a precios bajos. (Crédito: awesomecontent / Freepik)

Walmart

A comparación de las dos tiendas mencionadas anteriormente, esta famosa empresa minorista ofrece árboles de Navidad a precios mayores; sin embargo, presentan un mejor diseño y mayor tamaño. Según su portal web , los costos pueden superar los $30.

Target

Esta tienda también ofrece distintas opciones de árboles de Navidad; no obstante, sus precios pueden ser más elevados. En caso estés buscando un árbol de mayor costo, este comercio minorista te ofrece valores desde los $75.

En qué fecha se debe poner o armar el árbol de Navidad

Si eres un seguidor de la religión cristiana, el armado o colocación del árbol de Navidad se debe realizar en el primer Domingo de Adviento; es decir, cuatro semanas antes de celebrarse esta fiesta decembrina. Por lo tanto, en este año, debiste colocar este artículo el pasado domingo 30 de noviembre.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!