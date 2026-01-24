La megatormenta invernal llegó a Estados Unidos este fin de semana y está causando estragos en distintos estados del país; se han reportado condiciones riesgosas para sus habitantes, tales como temperaturas gélidas e intensas nevadas. Si bien algunas personas ya han tomado sus precauciones, hay ciertos conductores que cometen el error de subestimar el poder destructivo del frío extremo dentro de sus vehículos. En caso cuentes con un coche, es importante que retires ciertos objetos que podrían dañarse o representarían un riesgo potencial para la integridad de tu automóvil. En los siguientes párrafos te revelaré cuáles son los elementos críticos que debes remover de inmediato. Presta atención.

Actualmente, más de 230 millones de personas que residen en el país están en peligro de las condiciones climáticas que traerá este evento meteorológico, según la alerta del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés).

Por ejemplo, la caída de granizo o la lluvia helada permitiría que las aceras y las autopistas se congelen en cuestión de minutos. Es más, la acumulación de hielo representa un riesgo crítico para el cableado eléctrico, cuya ruptura provocaría apagones masivos en muchas áreas.

Por esa razón, es importante seguir las recomendaciones o advertencias emitidas por las autoridades locales y estatales. Por mi parte, quiero evitar que ciertos objetos importantes para ti se dañen si los mantienes en el interior de tu coche ante este ambiente gélido.

La caída de granizo ocasionaría que el tendido eléctrico se congele y pueda desprenderse de su posición. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

Qué artículos no debes dejar en tu auto ante este frío extremo

Instrumentos musicales

Si acostumbras a llevar en tu coche algún instrumento musical fabricado de madera, como guitarra, violín o flauta, se dañarían completamente ante la baja temperatura que está registrando en gran parte de EE. UU.

Refrescos, cerveza y vino

Evita totalmente dejar algún refresco o bebida alcohólica en tu automóvil. Según la Administración de Seguridad y Salud (OSHA, por sus siglas en inglés), el frío gélido causará que el agua se congele y comience a expandirse. Por lo tanto, en caso tengas una bebida en lata o en vidrio, podría explotar y dañaría ciertas partes de tu coche.

Enlatados o frascos de vidrio

Los alimentos enlatados o en vidrio tendrían el mismo fin como las bebidas: explotarían ante las bajas temperaturas.

Las bebidas o alimentos enlatados son un riesgo potencial si se quedan en el interior de tu vehículo ante el frío extremo. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Medicamentos

Este punto es sumamente importante que prestes atención. En caso te olvides un medicamento en el interior de tu auto, perderían totalmente su eficacia porque se congelarían con el frío extremo. Por eso, deberás llevarlo contigo.

Celulares y tablets

Estos dispositivos electrónicos no están aptos para que funcionen en temperaturas demasiado bajas. Si están expuestos al frío extremo, podrían apagarse o, peor aún, dejarían de funcionar completamente. Esto significaría un grave problema, ya que no te podrías comunicar en caso de alguna emergencia.

