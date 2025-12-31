Si en tu lista de pendientes de fin de año está ir al banco, conviene pensarlo dos veces antes de salir de casa. En estas fechas, los horarios pueden cambiar y eso suele generar confusión entre los clientes. En Estados Unidos, la mayoría de los bancos cierra durante los feriados federales o funciona con horarios reducidos. Según la revista People, esto puede complicar algunos trámites en días como la víspera y el día de Año Nuevo. Esta costumbre se remonta a 1933, cuando el presidente Franklin D. Roosevelt decretó el primer feriado bancario nacional para evitar el colapso del sistema financiero durante la Gran Depresión.

Con el paso de los años, los bancos ampliaron la lista de feriados que respetan, incorporando fechas importantes como Acción de Gracias y Navidad, además de otros días festivos a lo largo del año.

Ante el cierre de 2025, muchos se preguntan si la víspera de Año Nuevo es un feriado bancario federal y si las sucursales estarán abiertas. La buena noticia es que los bancos sí atienden el 31 de diciembre, aunque los horarios pueden variar según la entidad y la ubicación.

Los bancos permanecerán cerrados el 1 de enero por ser feriado federal. (Foto referencial: Freepik)

Eso sí, el 1 de enero de 2026 los bancos permanecerán cerrados, ya que el Día de Año Nuevo es un feriado federal.

Durante esa jornada se podrán usar cajeros automáticos y banca móvil, pero las transacciones realizadas después de las 11:30 p.m. (hora del Este) del 31 de diciembre se procesarán recién cuando los bancos reabran el 2 de enero.

En cuanto a los horarios, grandes bancos como JPMorgan, PNC, Wells Fargo y Bank of America suelen cerrar más temprano en Nochevieja, alrededor de las 4 de la tarde.

Las transacciones realizadas tarde en la víspera de Año Nuevo pueden procesarse recién el 2 de enero. (Foto referencial: Freepik)

Otras instituciones financieras, como cooperativas de crédito o prestamistas, también pueden reducir su atención, por lo que siempre es recomendable verificar el horario de la sucursal local.

Finalmente, como los bancos están abiertos en Año Nuevo por la víspera, es posible depositar y retirar dinero ese día.

Aun así, lo ideal es hacer los trámites con anticipación, ya que las operaciones realizadas después del cierre o fuera del horario límite de depósitos móviles pueden demorar más en reflejarse en la cuenta.

Se recomienda adelantar depósitos y retiros para evitar contratiempos. (Foto referencial: Freepik)

Qué instituciones permanecen abiertas el 31 de diciembre y el 1 de enero

El 1 de enero es un feriado federal, por lo que la mayoría de oficinas del gobierno de Estados Unidos permanecen cerradas ese día. Esto incluye agencias como el Servicio de Impuestos Internos (IRS), oficinas de Seguridad Social (Social Security Administration), oficinas del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) y los tribunales federales. Muchos servicios presenciales no estarán disponibles hasta que reanuden operaciones el 2 de enero.

El Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS) opera normalmente en la víspera de Año Nuevo (31 de diciembre) y realiza entregas ese día, aunque algunas sucursales pueden cerrar más temprano de lo habitual; sin embargo, el 1 de enero las oficinas postales permanecen cerradas y no hay entrega de correo regular debido al feriado federal.

Aunque la mayoría de servicios públicos cierra el 1 de enero, servicios de emergencia como policía, bomberos y hospitales siguen operativos, ya que se consideran esenciales y no cierran por feriados.

Según USAGov.com, la víspera de Año Nuevo (31 de diciembre)no es un feriado federal, por lo que muchas instituciones estatales y federales pueden estar abiertas, aunque con horarios reducidos o atención limitada según la agencia y localidad.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí