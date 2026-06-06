Nueva York está a punto de convertirse en uno de los principales escenarios del Mundial de la FIFA 2026, un evento que atraerá a más de un millón de visitantes a la región durante las próximas semanas y que transformará temporalmente la rutina de la ciudad. Vecinos de Washington Heights, Sunset Park, Jackson Heights y familias que usan el metro cada mañana saben que una jornada con partido puede duplicar o triplicar la afluencia en estaciones claves; por eso las autoridades han diseñado un plan conjunto entre la MTA, LIRR, Metro‑North, NYPD y los organizadores del torneo para minimizar retrasos y mantener la movilidad. Si vives en la ciudad o en los alrededores para disfrutar de los partidos (o para ver la Fan Zone en Flushing Meadows), conviene leer con atención los cambios, horarios reforzados y puntos de apoyo que estarán activos durante los días de partido para evitar sorpresas y planear mejor tus traslados.

LA MTA MANTENDRÁ LA RED OPERATIVA Y REFORZARÁ RUTAS CLAVE

La Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) confirmó que mantendrá servicio en toda la red durante el Mundial, y además aumentará frecuencia en rutas estratégicas para absorber la afluencia de aficionados. Estos refuerzos estarán orientados a mejorar las conexiones entre Manhattan y los puntos de trasbordo hacia las sedes en Nueva Jersey y Queens.

Líneas que tendrán servicio adicional:

Línea de metro Cambio confirmado 1 Más trenes antes y después de los partidos C Frecuencias reforzadas durante toda la jornada en días seleccionados F Servicio adicional para facilitar los desplazamientos de aficionados 7 Trenes extra tras los eventos nocturnos en la Fan Zone (Flushing)

Según la MTA, las medidas buscan reducir tiempos de espera y evitar aglomeraciones en estaciones con mayor afluencia.

LA LÍNEA C: FOCO DE REFUERZO DURANTE FINES DE SEMANA

La C será una de las rutas con más atención los fines de semana con partidos. Los trenes operarán con mayor frecuencia entre las 10:00 y las 22:30 en días con encuentros programados. Tras finalizar los partidos, la MTA reforzará también las líneas 1, C y F para facilitar el regreso de miles de aficionados hacia Manhattan, Brooklyn y Queens.

La línea C del Metro de Nueva York es la que más atenciones tendrá durante los partidos del Mundial en la Gran Manzana (Foto: MTA)

FAN ZONE EN FLUSHING: ATENCIÓN ESPECIAL EN LA LÍNEA 7

La Fan Zone en el National Tennis Center (Billie Jean King) en Flushing atraerá grandes multitudes. La MTA confirmó trenes adicionales de la línea 7 al terminar cada evento nocturno para descongestionar estaciones y mejorar la salida del público.

Beneficios previstos:

Menores tiempos de espera.

Reducción de aglomeraciones en andenes.

Salidas más rápidas tras eventos y conciertos.

Mejor conexión entre líneas y con servicios regionales.

La línea 7 del Metro de Nueva York también será clave durante la Copa del Mundo 2026 (Foto: MTA)

SUSPENSIÓN TEMPORAL DE TRABAJOS PROGRAMADOS EN MIDTOWN

Para evitar desvíos inesperados, las autoridades suspendieron interrupciones programadas en tramos estratégicos de Midtown Manhattan durante los días de partido. Eso implica menos cambios en rutas habituales y mayor previsibilidad para quienes se desplazan a sus trabajos o eventos.

¿CÓMO LLEGAR AL ESTADIO Y OPCIONES DE TRANSPORTE?

La estrategia de movilidad incluye metro, LIRR, Metro‑North y servicios de buses lanzadera. Aquí un resumen práctico:

Medio de transporte Función durante el Mundial Metro de Nueva York Conexión con estaciones de transferencia hacia puntos de enlace LIRR Trenes hacia puntos de enlace y servicios especiales desde Penn Station Metro-North Conexiones desde Grand Central para visitantes del norte del estado y Connecticut Autobuses lanzadera Transporte directo hacia sectores próximos al estadio Penn Station Centro de conexión ferroviaria clave Grand Central Punto estratégico para traslados desde el Upper East/West Side y fuera de la ciudad

Las redes ferroviarias aseguraron capacidad adicional para absorber la demanda prevista.

PERSONAL ADICIONAL Y ASISTENCIA EN ESTACIONES

La MTA desplegará embajadores de atención al cliente en puntos clave para orientar a viajeros, muchos de ellos visitantes internacionales. Los centros de asistencia principales serán:

Grand Central Terminal

Times Square–42 Street

59 Street–Columbus Circle

Además, habrá personal de la MTA, agentes del MTAPD y voluntarios distribuidos en estaciones clave para ayudar con rutas, buses lanzadera y conexiones intermodales.

REFUERZO HISTÓRICO DE SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE

La preparación incluye medidas de seguridad y asistencia social confirmadas por la gobernadora Kathy Hochul y autoridades locales:

Mayor presencia del NYPD en estaciones y trenes.

Expansión del programa SCOUT para asistencia social en el sistema.

Vigilancia y monitoreo reforzados en hubs de transporte.

Nuevas herramientas tecnológicas para control y protección de infraestructura.

Sistemas de detección de drones en puntos sensibles como túneles y puentes.

CONSEJOS PRÁCTICOS PARA VIAJEROS HISPANOHABLANTES EN NYC

Planifica con antelación: descarga la app de la MTA y consulta alertas en tiempo real.

Evita las horas pico si no vas a un partido; si vas, llega con 60–90 minutos de anticipación.

Si tienes familia (muchos latinos viajan con abuelos y niños), considera estaciones con ascensores y acceso universal (ver señalización en la app).

Para quienes vienen desde New Jersey: revisa combinaciones PATH + metro o trenes especiales desde Secaucus.

Para quienes celebran tras el partido: zonas como Jackson Heights y Corona tendrán oferta gastronómica (tacos, empanadas, arepas) ideal para grupos grandes.

Guarda tiempo extra si llevas equipaje o compras para evitar perder conexiones.

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