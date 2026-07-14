Las autoridades de salud de varios estados de Estados Unidos continúan monitoreando nuevos casos de ciclosporiasis (cyclosporiasis), una infección transmitida por alimentos causada por un parásito que puede provocar intensos síntomas gastrointestinales, especialmente diarrea severa. La enfermedad viene siendo detectada en gran parte del país y mantiene bajo vigilancia a los organismos de salud pública.

Wyoming confirmó al menos tres casos de ciclosporiasis a comienzos de julio; sin embargo, la infección ya ha sido reportada en todos los estados del país, excepto en ocho, según un informe de USA TODAY.

De acuerdo con un recuento elaborado por NBC News y Today, hasta el 13 de julio de 2026 se habían registrado más de 4.000 casos en todo el país, aunque estas cifras no son directamente comparables con el sistema oficial de vigilancia de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Solo Michigan reportó oficialmente 2.640 casos, mientras que los CDC señalaron que, hasta el 9 de julio, no se habían reportado fallecimientos relacionados con la enfermedad.

Los contagios podrían ser mayores de lo reportado

Los expertos advierten que el número real de infecciones probablemente sea más alto. Esto se debe a que muchas personas presentan síntomas leves o se recuperan sin acudir al médico, por lo que nunca son sometidas a pruebas específicas para detectar la ciclosporiasis.

Entre los estados con mayor cantidad de casos figuran Michigan, Nueva York, Ohio, Illinois y Carolina del Norte, de acuerdo con información recopilada por NBC News.

Síntomas que pueden confundirse con otras enfermedades

La ciclosporiasis suele provocar diarrea, cólicos abdominales, náuseas y fatiga. Debido a que estos síntomas también aparecen en otras enfermedades gastrointestinales, el diagnóstico puede resultar complicado sin realizar pruebas de laboratorio que identifiquen al parásito responsable de la infección.

Aunque actualmente la ciclosporiasis concentra la atención de las autoridades sanitarias, enfermedades como las causadas por E. coli/STEC y Salmonella continúan siendo mucho más frecuentes en Estados Unidos y también pueden ocasionar cuadros gastrointestinales graves.

Las investigaciones relacionan los casos de ciclosporiasis con diversos productos frescos, entre ellos mezclas de ensaladas envasadas, cilantro, albahaca, perejil, frambuesas, arvejas chinas y cebollines.

Estos alimentos pueden contaminarse durante su producción o manipulación si entran en contacto con materia fecal que contiene el parásito.

Recomendaciones para reducir el riesgo de contagio

Los departamentos de salud estatales recomiendan evitar consumir alimentos o agua que puedan estar contaminados con heces y no utilizar agua sin tratar para beber o cocinar. También aconsejan lavarse las manos con agua y jabón después de ir al baño y antes, durante y después de preparar alimentos.

Además, se recomienda limpiar cuidadosamente utensilios, tablas de cortar y superficies de cocina, lavar y pelar frutas y verduras antes de consumirlas, refrigerar los alimentos preparados en un plazo máximo de dos horas y cocinar los alimentos siempre que sea posible, ya que calentar la comida a 70 °C (158 °F) o más elimina el parásito Cyclospora.