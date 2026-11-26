Se encienden las alertas en Estados Unidos. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) informaron que los casos de gripe estacional ya superan los 3,7 millones en el país, en una temporada que comenzó antes de lo habitual y que ya acumula miles de hospitalizaciones. Aunque el virus circula en distintas regiones, dos estados registran una actividad “muy alta”, el nivel más elevado en el sistema de seguimiento de los CDC. Con la llegada de las reuniones familiares y las fiestas de fin de año, los especialistas advierten que el contagio podría aumentar aún más. ¿Cuáles son esos estados y qué recomiendan los CDC para prevenir la gripe? A continuación, te lo contamos.

La gripe avanza en EE.UU. justo antes de las reuniones de fin de año (Foto: Pixabay)

LOS ESTADOS CON ACTIVIDAD “MUY ALTA” POR GRIPE ESTACIONAL EN EE.UU.

Los dos estados con actividad gripal “muy alta” en Estados Unidos son Luisiana y Texas , según los CDC.

Hace una semana Luisiana era el único estado en esa categoría. Texas se sumó después. De acuerdo con los datos más recientes, Luisiana tenía el 8,7% de las consultas ambulatorias por enfermedad tipo influenza y Texas el 6,6%.

Por su parte, California, Colorado, Georgia, Nuevo México, Oregón, Carolina del Sur, Tennessee y Washington tienen actividad alta, según el último reporte de los CDC, correspondiente a la semana que terminó el 14 de noviembre.

Vale mencionar que la temporada empezó antes de lo habitual y ha afectado sobre todo al sur y al oeste del país.

DATOS QUE DEBES TENER EN CUENTA

En Carolina del Sur, las hospitalizaciones son el triple de lo normal en los últimos cinco años.

Hasta ahora, los CDC han registrado 50,000 hospitalizaciones y 2,800 muertes en esta temporada, entre ellas siete niños.

¿QUÉ RECOMENDACIONES DAN LOS CDC PARA PREVENIRLA?

Los CDC dicen que la mejor forma de prevenir la influenza es vacunarse todos los años. La recomendación va dirigida a todas las personas de 6 meses en adelante. Si aún no te vacunaste, sigue siendo útil hacerlo, porque la temporada está en pleno avance.

También recomiendan estos hábitos diarios para frenar el contagio:

Evita el contacto cercano con personas enfermas.

Cúbrete la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar.

Lávate las manos con frecuencia con agua y jabón, al menos 20 segundos. Si no tienes jabón, usa un desinfectante a base de alcohol.

Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca.

Limpia y desinfecta las superficies y los objetos que se tocan mucho.

Mejora la calidad del aire, por ejemplo ventilando los espacios.

Si estás enfermo, quédate en casa para no contagiar a otros.

Los CDC también señalan que usar mascarilla es una medida adicional opcional para protegerte más a ti y a los demás.

La preocupación crece por el incremento de casos de la gripe estacional (Foto: Magnific) / Photographer: Dragos Condrea