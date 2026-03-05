Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) emitieron una alerta de viaje en la que advierten a los estadounidenses que tomen precauciones frente a la propagación de la poliomielitis en Europa y otras regiones del mundo. La agencia estableció una alerta de nivel 2, lo que implica que los viajeros deben “practicar precauciones reforzadas” antes de visitar determinados países.

El organismo recomienda que las personas verifiquen que tienen al día su esquema de vacunación contra la polio. Además, señala que quienes planeen viajar a los 32 países incluidos en la lista pueden recibir una dosis de refuerzo única antes del viaje.

La lista completa de países donde se ha detectado propagación de la polio incluye: Afganistán, Argelia, Angola, Benín, Burkina Faso, Camerún, República Centroafricana, Chad, Costa de Marfil, República Democrática del Congo, Yibuti, Etiopía, Finlandia, Gaza, Alemania, Ghana, Guinea, Israel, Níger, Nigeria, Pakistán, Papúa Nueva Guinea, Polonia, Senegal, Somalia, Sudán del Sur, España, Sudán, Tanzania, Reino Unido, Yemen y Zimbabue.

La agencia pidió a los viajeros “practicar precauciones reforzadas” y asegurarse de tener al día la vacuna contra la polio. (Foto referencial: Freepik)

Según explican los CDC, la polio, causada por el poliovirus altamente contagioso, es “una enfermedad incapacitante y potencialmente mortal que afecta el sistema nervioso.”

El virus puede encontrarse en las heces de una persona infectada y transmitirse a través de alimentos o bebidas contaminados.

La mayoría de las personas infectadas no presenta síntomas. Cuando sí aparecen, suelen ser similares a los de una gripe, como fiebre, cansancio, náuseas, dolor de cabeza, congestión nasal y dolor de garganta.

En casos graves, la enfermedad puede provocar parálisis, como ocurrió con el expresidente estadounidense Franklin D. Roosevelt, quien necesitó silla de ruedas tras contraerla.

Aunque la enfermedad fue eliminada en Estados Unidos gracias a la vacunación, el virus sigue circulando en otras regiones. (Foto referencial: AFP)

Los CDC recuerdan que “la vacunación ha ayudado a eliminar el poliovirus salvaje en Estados Unidos.”

El esquema consiste en cuatro dosis aplicadas durante la infancia; sin embargo, las autoridades sanitarias advierten que el aumento de la reticencia a vacunarse está contribuyendo al resurgimiento de enfermedades que antes estaban casi erradicadas.

En este contexto, el debate sobre la vacunación continúa. El cardiólogo pediátrico Kirk Milhoan, quien dirige el Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización, sostuvo que las vacunas contra la polio y otras enfermedades deberían ser opcionales.

“Si no hay elección, entonces el consentimiento informado es una ilusión”, declaró al New York Times. “Sin consentimiento es agresión médica.”

¿Qué significan los niveles de alerta de los CDC para viajeros?

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) utilizan principalmente el sistema de Avisos de Salud para Viajeros (Travel Health Notices), sistema que alerta a los viajeros sobre amenazas sanitarias en todo el mundo y recomienda medidas de precaución según la gravedad de la situación en cada destino.

Nivel 1: Precauciones habituales (Verde)

Es el nivel más bajo. Indica que existe un riesgo conocido de enfermedad en el país, pero está bajo control o dentro de lo esperado. Se recomienda a los viajeros seguir las medidas estándar, como estar al día con las vacunas de rutina y practicar una higiene básica (lavado de manos, seguridad alimentaria).

Nivel 2: Precauciones reforzadas (Amarillo)

Este nivel se activa cuando hay un aumento inusual de casos de una enfermedad específica o un brote localizado. Aquí, los CDC sugieren que ciertos grupos de personas (como adultos mayores o personas con condiciones médicas) reconsideren el viaje o tomen precauciones adicionales, como evitar multitudes o usar repelentes específicos.

Nivel 3: Evitar viajes no esenciales (Naranja)

Es una alerta seria. Se emite cuando hay un brote de alto riesgo que podría afectar a cualquier viajero, independientemente de su salud previa. La recomendación oficial es posponer los viajes que no sean urgentes, ya que el sistema de salud local podría estar saturado o la enfermedad ser muy contagiosa.

Nivel 4: Riesgo muy alto / No viajar (Rojo)

Este es el nivel máximo de alerta. Se utiliza en situaciones de emergencia sanitaria extrema, como una pandemia descontrolada o un brote de una enfermedad altamente mortal. Los CDC recomiendan directamente no viajar al destino. Si es obligatorio hacerlo, las medidas de protección y cuarentena suelen ser muy estrictas.

