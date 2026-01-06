Justo cuando las tasas de vacunación en Estados Unidos disminuyeron y, según datos federales, la cantidad de menores con exenciones alcanzaron su máximo histórico, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. (HHS, por sus siglas en inglés) implementó una reforma en el sistema de vacunación infantil que ha generado preocupación en pediatras y expertos médicos, la cual establece que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades recomienden que todos los niños se vacunen contra 11 enfermedades y ya no 18, como hasta hace poco se sugería. La medida fue dada a conocer el lunes 5 de enero de 2026 y entró en vigor de inmediato. Pero ¿cuáles son exactamente las nuevas recomendaciones y qué vacunas dejaron de ser prioritarias? Las respuestas a ambas interrogantes te las damos en los siguientes párrafos.

¿POR QUÉ SE MODIFICÓ EL CALENDARIO DE VACUNAS EN EE.UU.?

El HHS explicó que la modificación del calendario de vacunas responde a la solicitud del presidente Donald Trump, quien en diciembre de 2025 pidió revisar cómo los países homólogos abordan las recomendaciones de vacunas para considerarlas en las directrices estadounidenses. Tras un comparativo con 20 naciones, se reveló que EE.UU. era un caso atípico tanto en el número de vacunaciones como en el número de dosis recomendadas para todos los niños, motivo por el que funcionarios de la agencia presentaron el cambio y recomendaron las vacunas más importantes para los menores.

“El presidente Trump nos ordenó examinar cómo otros países desarrollados protegen a sus niños y tomar medidas si lo hacen mejor. Tras una revisión exhaustiva de la evidencia, estamos alineando el calendario de vacunación infantil de EE.UU. con el consenso internacional, a la vez que reforzamos la transparencia y el consentimiento informado. Esta decisión protege a los niños, respeta a las familias y reconstruye la confianza en la salud pública”, señaló el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr, en un comunicado.

Se prepara una primera dosis de la vacuna Johnson & Johnson contra la COVID-19 en una clínica móvil de vacunación durante un evento de regreso a clases que ofrece útiles escolares, vacunas contra la COVID-19, mascarillas y otros recursos para niños y sus familias en la YMCA Weingart East Los Angeles, el 7 de agosto de 2021 (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

LOS CAMBIOS EN EL CALENDARIO DE VACUNACIÓN INFANTIL

A continuación, los cambios en el calendario de vacunación infantil que han generado alarma en expertos médicos porque consideran que creará mucha confusión.

Vacunas para niños con alto riesgo

El gobierno federal ahora recomienda la protección contra las siguientes enfermedades para niños con alto riesgo o cuando los médicos la recomiendan, esto se denomina “toma de decisiones compartida”.

Gripe

Hepatitis A

Hepatitis B

Enfermedad meningocócica

Rotavirus

VRS

COVID-19, un cambio implementado en 2025

Para todos los niños

Entre las vacunas recomendadas para todos los niños; es decir, se mantienen igual las recomendaciones federales son:

Sarampión, paperas y rubéola (MMR)

Difteria, tétanos y tos ferina (DTaP)

Polio

Tétanos

Varicela

Virus del papiloma humano (VPH). OJO: Se reduce el número de dosis recomendadas de la vacuna de dos o tres inyecciones a solo una.

Se reduce el número de dosis recomendadas de la vacuna de dos o tres inyecciones a solo una. Hib, o Haemophilus influenzae tipo B (una bacteria que no está relacionada con la gripe, pese a su nombre).

PCV o vacuna antineumocócica conjugada

CRÍTICAS A LAS NUEVAS RECOMENDACIONES SOBRE VACUNACIÓN INFANTIL

Los doctores Dave Margolius, médico internista y director de salud pública de la ciudad de Cleveland, y Demetre Daskalakis, exdirector del Centro Nacional de Inmunización y Enfermedades Respiratorias de los CDC, señalaron que el nuevo cronograma de vacunación no consideró adecuadamente las características únicas del sistema de salud estadounidense.

El Dr. Sean O’Leary, de la Academia Americana de Pediatría (AAP), afirmó que estos cambios podrían aumentar la morbilidad y mortalidad infantil por enfermedades prevenibles.

Por su parte, el senador republicano Bill Cassidy cuestionó las recomendaciones porque carecen de fundamentos científicos; y aunque el calendario de vacunación no es obligatorio, afecta la percepción de seguridad en las vacunas.

Un estudiante de la Escuela Primaria Carlin Springs recibe la vacuna contra la gripe H1N1 el 7 de enero de 2010 en Arlington, Virginia (Foto: Mandel Ngan / AFP)

¿QUÉ OPINAN LOS MÉDICOS Y PEDIATRAS?

La Asociación Médica Estadounidense y la Academia Estadounidense de Pediatría, así como las principales asociaciones médicas del país, aseguraron que seguirán recomendando las vacunas que el gobierno de Trump relegó a un segundo plano, publica Telemundo 51 Miami.

Argumentaron que continuarán recomendando las 18 vacunas porque no hubo indicios de que al antiguo calendario de vacunación estadounidense perjudicara a los niños.

SI QUIERO SEGUIR APLICANDO TODAS LAS VACUNAS A MI HIJO, ¿LO CUBRIRÁ EL SEGURO?

Si formas parte de una de las familias que decide aplicar todas las vacunas a sus niños, haciendo caso omiso a las recomendaciones, el gobierno de Trump afirmó que la cobertura seguirá con total normalidad.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!