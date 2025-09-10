Ethan Guo quiso realizar una hazaña para un propósito especial: ser el primer piloto en volar por los siete continentes para recaudar US$1 millón para luchar contra el cáncer . Sin embargo, su noble intención ocasionó que terminara detenido por las autoridades chilenas en la Antártida. Después de dos meses, ha sido liberado y contó cómo fue su experiencia, revelando que tendrá gratos recuerdos de Chile.

Según las autoridades chilenas, la detención de este ciudadano de Tennessee se debe a que aterrizó su Cessna 182Q en la Isla Rey Jorge del mencionado continente, sin los permisos requeridos. Solo contaba con autorización para sobrevolar Punta Arenas, en el sur del país sudamericano, pero continuó su trayecto.

Etha declarando ante la prensa chilena su estancia en el país sudamericano después de ser liberado. (Crédito: Esteban Felix / AP)

En casos de detenciones, las personas suelen tener una experiencia desagradable, pues implica la pérdida de libertad y no reciben un trato adecuado por cometer alguna infracción o delito, pero el caso es totalmente distinto para Ethan.

“Los chilenos han sido increíblemente hospitalarios, han sido gente fantástica. Me han cuidado, me han enseñado español y me han tratado como a un miembro de la familia”, declaró a la prensa mientras usaba la camiseta de la selección nacional de este país.

Su abogado se pronunció

Jaime Barrientos, representante legal del ciudadano estadounidense, especificó que su cliente no tuvo intención de invadir territorio ajeno; al contrario, Ethan tuvo que desviarse debido a un mal tiempo.

“Para su sorpresa, cuando se disponía a despegar de regreso a Punta Arenas fue detenido, en un proceso que, desde mi perspectiva, fue una exageración total”, dijo Barrientos.

Ethan Guo en compañía de su abogado Jaime Barrientos. Su representante se encargó de su liberación. (Crédito: Esteban Felix / AP)

Afortunadamente, el adolescente de 20 años se libró de todos los cargos y regresó a China continental. Sin embargo, no podrá retornar a Chile por tres años y deberá abonar un total de US$30,000 a una organización benéfica por la infracción que cometió.

