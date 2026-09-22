Si vas a tomar un vuelo dentro de Estados Unidos y eres miembro de las Fuerzas Armadas, veterano o familiar elegible de una persona militar, podrías ahorrar tiempo al pasar por seguridad. La Transportation Security Administration (TSA) mantiene un programa de acceso preferencial en 33 terminales del país, incluidos aeropuertos utilizados con frecuencia por viajeros hispanos, como Miami, Fort Lauderdale, Los Ángeles, San Diego, Tampa, Phoenix, El Paso, San Antonio y San Juan, Puerto Rico. Dependiendo de la instalación, el apoyo puede consistir en una fila identificada para la comunidad militar o en prioridad al ingresar al control. Para quienes visitan familiares, viajan por vacaciones, se mudan por un cambio de destino o asisten a una ceremonia de graduación, conocer estas reglas puede ahorrar tiempo y evitar contratiempos antes de abordar.

La medida no elimina la revisión obligatoria ni permite ir directamente a la puerta de embarque. Su función es facilitar una entrada preferencial al proceso de inspección para los pasajeros que cumplen los requisitos. Tampoco es indispensable vestir uniforme: basta con presentar una credencial militar o de veterano aceptada ante el personal encargado.

Los militares tienen ciertos beneficios en algunos aeropuertos dentro de Estados Unidos (Foto: TSA)

¿CÓMO FUNCIONAN LOS CARRILES MILITARES DE LA TSA?

El sistema se aplica de dos maneras, de acuerdo con la infraestructura del aeropuerto y la disponibilidad en cada punto de control.

Modalidad ¿Cómo funciona? Carril militar exclusivo El viajero presenta una identificación válida y utiliza la fila señalizada para militares, veteranos y personas elegibles. Acceso prioritario Si no hay una línea separada, el pasajero debe avisar su condición al personal de seguridad y mostrar sus documentos para recibir prioridad.

En consecuencia, no siempre habrá una señal visible con el nombre “Military Lane” al entrar a la terminal. En aeropuertos grandes, sobre todo durante Thanksgiving, Navidad, Spring Break o fines de semana largos, la ubicación del acceso puede cambiar según las áreas de revisión que estén operativas.

La recomendación es preguntar antes de unirse a la fila regular. Busca al agente o monitor situado a la entrada del control de seguridad, explica tu situación y consulta dónde se gestiona el beneficio.

LOS 33 AEROPUERTOS CON PRIORIDAD MILITAR

El listado abarca instalaciones ubicadas desde Alaska hasta Florida y Puerto Rico. Para la comunidad latina, destacan terminales de Texas, California, Arizona, Nevada y el sur de Florida, donde existe una alta demanda de vuelos nacionales e internacionales.

# Aeropuerto Ciudad / estado o territorio Código 1 Albany International Airport Albany, Nueva York ALB 2 Albuquerque International Sunport Albuquerque, Nuevo México ABQ 3 Austin-Bergstrom International Airport Austin, Texas AUS 4 Birmingham-Shuttlesworth International Airport Birmingham, Alabama BHM 5 Bill and Hillary Clinton National Airport Little Rock, Arkansas LIT 6 Boise Airport Boise, Idaho BOI 7 Casper-Natrona County International Airport Casper, Wyoming CPR 8 Charlotte Douglas International Airport Charlotte, Carolina del Norte CLT 9 Cleveland Hopkins International Airport Cleveland, Ohio CLE 10 Daniel K. Inouye International Airport Honolulu, Hawái HNL 11 Denver International Airport Denver, Colorado DEN 12 Detroit Metropolitan Wayne County Airport Detroit, Michigan DTW 13 El Paso International Airport El Paso, Texas ELP 14 Fort Lauderdale-Hollywood International Airport Fort Lauderdale, Florida FLL 15 Harry Reid International Airport Las Vegas, Nevada LAS 16 Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport Atlanta, Georgia ATL 17 Jackson-Medgar Wiley Evers International Airport Jackson, Mississippi JAN 18 John Glenn Columbus International Airport Columbus, Ohio CMH 19 Los Angeles International Airport Los Ángeles, California LAX 20 Luis Muñoz Marín International Airport San Juan, Puerto Rico SJU 21 Miami International Airport Miami, Florida MIA 22 Nashville International Airport Nashville, Tennessee BNA 23 Phoenix Sky Harbor International Airport Phoenix, Arizona PHX 24 Raleigh-Durham International Airport Raleigh-Durham, Carolina del Norte RDU 25 San Antonio International Airport San Antonio, Texas SAT 26 San Diego International Airport San Diego, California SAN 27 Seattle-Tacoma International Airport Seattle, Washington SEA 28 Sioux Falls Regional Airport Sioux Falls, Dakota del Sur FSD 29 Southwest Florida International Airport Fort Myers, Florida RSW 30 St. Louis Lambert International Airport St. Louis, Missouri STL 31 Tampa International Airport Tampa, Florida TPA 32 Ted Stevens Anchorage International Airport Anchorage, Alaska ANC 33 Will Rogers International Airport Oklahoma City, Oklahoma OKC

La disponibilidad puede variar según la terminal, el punto de inspección y las condiciones operativas del día. Por ello, una persona que viaje desde MIA, LAX, FLL, ATL, DEN o cualquier otra instalación incluida debe confirmar el procedimiento apenas llegue al área de seguridad.

¿QUIÉNES PUEDEN USAR EL BENEFICIO?

La iniciativa está dirigida a integrantes de la comunidad militar, entre ellos miembros activos del servicio, veteranos y ciertos familiares elegibles. La forma de ingresar dependerá de la condición del viajero y de los documentos que pueda presentar.

Entre las identificaciones que pueden acreditar la condición de veterano y funcionar como documento aceptado se encuentran las siguientes:

Veteran Health Identification Card (VHIC).

Department of Defense Uniformed Services Identification Card (USID).

Licencia de conducir o identificación estatal con designación de veterano.

Identificación militar vigente.

Identificación de dependiente militar, cuando corresponda.

También hay documentos que prueban el estatus de veterano, pero pueden requerir una identificación adicional para pasar por el filtro de seguridad:

Veteran Identification Card (VIC).

Carta de prueba de servicio emitida por el Department of Veterans Affairs (VA).

Tarjeta de veterano emitida por una ciudad, condado o estado.

La diferencia es relevante. Una credencial puede confirmar que una persona sirvió en las Fuerzas Armadas, pero no necesariamente ser aceptada por sí sola como identificación para volar. Si no cumple con los requisitos de la TSA, será necesario presentar otro documento vigente.

NO ES NECESARIO LLEVAR UNIFORME

Viajar vestido de civil no impide utilizar esta prioridad. La TSA permite que integrantes del servicio, exmilitares y personas calificadas ingresen a estas filas sin portar uniforme, siempre que muestren una identificación aceptada.

Esto puede resultar útil para quienes salen de vacaciones, visitan a familiares, acompañan a un hijo universitario, viajan por una emergencia o vuelan desde Florida hacia Puerto Rico y otros destinos con familiares. Lo importante es tener los documentos disponibles antes de llegar al filtro.

¿ES LO MISMO QUE TSA PRECHECK?

No. El acceso militar prioritario y TSA PreCheck son mecanismos distintos, aunque una misma persona puede cumplir con los requisitos de ambos.

Beneficio ¿Qué ofrece? Aspecto principal Carril militar o entrada prioritaria Acceso preferencial a la fila de inspección en aeropuertos participantes. Puede tratarse de una línea exclusiva o de prioridad en el control. TSA PreCheck Revisión acelerada en los carriles de TSA PreCheck. Ofrece un proceso de inspección con reglas diferenciadas para viajeros elegibles.

Los miembros activos de las Fuerzas Armadas y ciertos trabajadores civiles del Departamento de Defensa pueden obtener TSA PreCheck sin pagar la inscripción tradicional. Para ello, deben incluir su número de identificación del Departamento de Defensa como Known Traveler Number al reservar el pasaje.

La iniciativa federal “Serve with Honor, Travel with Ease” también contempla opciones especiales para la comunidad militar, entre ellas acceso sin costo para familias Gold Star, descuentos para cónyuges de integrantes del servicio y otras facilidades relacionadas con TSA PreCheck.

¿QUÉ HACER SI NO VES UNA FILA MILITAR?

Llegar a uno de los aeropuertos incluidos no significa que siempre habrá un corredor exclusivo visible. En algunas instalaciones, el programa se aplica mediante atención preferencial en la fila convencional.

Antes de colocarte en la línea general, puedes seguir estos pasos:

Lleva a mano tu identificación militar, documento de veterano o credencial de dependiente. Ubica al agente de la TSA que organiza el ingreso al control. Pregunta si existe un carril destinado a la comunidad militar. Muestra tus documentos antes de entrar a la fila regular. Revisa si tu pase de abordar también muestra TSA PreCheck.

En terminales de alto movimiento, como Miami, Fort Lauderdale, Los Ángeles, Atlanta, Denver o Las Vegas, todavía es aconsejable llegar con suficiente anticipación. La prioridad puede reducir el tiempo para entrar a la revisión, pero no garantiza una espera determinada ni elimina los controles obligatorios.