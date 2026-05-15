La posible huelga en el Long Island Rail Road (LIRR), que iniciaría el sábado 16 de mayo, ya encendió las alarmas entre miles de pasajeros —trabajadores, padres que dejan a sus hijos en la escuela, estudiantes universitarios y pequeños comerciantes— que dependen diariamente del tren para llegar a sus empleos y actividades en New York City. Con el tráfico vehicular en Long Island y las autopistas que ya se saturan en horas pico, las autoridades advierten que una paralización total del LIRR no solo complicaría el “commute” hacia Manhattan y Brooklyn, sino que también impactaría servicios esenciales como la llegada al aeropuerto JFK y el acceso a hospitales y turnos médicos. Por eso la gobernadora Kathy Hochul lanzó un mensaje claro y poco habitual para los usuarios: si tu trabajo te lo permite, organiza desde ya jornadas remotas y evita desplazamientos innecesarios para reducir el caos que podría desatarse durante la próxima semana.

Mira también: Plan de contingencia de la MTA ante posible huelga del LIRR

El conflicto laboral enfrenta a cinco sindicatos ferroviarios y a la Metropolitan Transportation Authority (MTA) por desacuerdos sobre aumentos salariales y condiciones de trabajo. Aunque las negociaciones siguen en marcha, las autoridades estatales ya hablan abiertamente sobre el impacto de una posible huelga y sobre cómo minimizar sus efectos en la vida cotidiana de la comunidad latina y de los miles de “commuters” que cruzan condados cada día.

EL CONSEJO DE KATHY HOCHUL ANTE UNA POSIBLE PARALIZACIÓN

Según información de Gothamist y Time Out, durante una conferencia en Jones Beach State Park, Hochul reconoció que el plan alternativo de transporte no podrá reemplazar la operación normal del LIRR. “Quiero dejar claro que estos autobuses no podrán reemplazar el servicio completo del Long Island Rail Road”, afirmó la gobernadora.

Hochul explicó que la MTA ya pidió tanto a empleadores como a trabajadores que comiencen a organizar jornadas remotas en caso de que la huelga se confirme durante el fin de semana. “Por eso la MTA ha alentado a empleadores y empleados de Long Island a planificar el trabajo desde casa a principios de la próxima semana si ocurre una huelga”, señaló Hochul.

El mensaje fue directo: evitar desplazamientos innecesarios será clave para reducir el caos vial que afectaría a gran parte de Long Island y a barrios latinos en Queens, Brooklyn y el Bronx, donde muchas familias dependen del tren para sus labores diarias.

Kathy Hochul, gobernadora de Nueva York, ha realizado una serie de recomendaciones ante la posible huelga de trabajadores del LIRR (Foto: AFP)

¿CÓMO FUNCIONARÁ EL PLAN DE EMERGENCIA DE LA MTA?

La Metropolitan Transportation Authority ya presentó un operativo de contingencia basado en autobuses especiales para movilizar a trabajadores esenciales y a parte de los pasajeros. Sin embargo, las autoridades admiten que se trata de una solución limitada frente al enorme volumen de usuarios del sistema ferroviario.

Rutas previstas para los autobuses:

Bay Shore — Howard Beach–JFK (línea A)

Hicksville — Howard Beach–JFK (línea A)

Mineola — Howard Beach–JFK (línea A)

Huntington — Jamaica–179th Street (línea F)

Ronkonkoma — Jamaica–179th Street (línea F)

Actualmente, el LIRR moviliza cerca de 270.000 pasajeros cada día laboral. Por eso Hochul insistió en que los autobuses solo podrían ayudar parcialmente. “Quiero asegurarme de que los pasajeros no se vean perjudicados y, si tienen esa opción [de trabajar desde casa], quizá tengan que utilizarla. Se trata de poner sus necesidades primero”, sostuvo la gobernadora.

¿POR QUÉ UNA HUELGA PREOCUPA TANTO EN NUEVA YORK?

El Long Island Rail Road no solo es vital para Long Island. Es una pieza clave para la economía y la movilidad de toda el área metropolitana de Nueva York. Un informe histórico de 1965, citado por funcionarios estatales, advertía que reemplazar el flujo de pasajeros del LIRR por autos implicaría construir el equivalente a cinco autopistas adicionales como la Long Island Expressway. “Duplicar este movimiento mediante automóviles en autopistas requeriría 26 carriles en una sola dirección”, decía el documento, un antecedente que explica el temor a embotellamientos masivos si la huelga se prolonga hasta el lunes o más días.

EL PUNTO DE CONFLICTO ENTRE SINDICATOS Y LA MTA

La MTA advierte que aceptar todas las exigencias de los sindicatos podría derivar en:

aumento de tarifas,

recortes de servicio,

despidos,

boletos hasta un 8% más caros el próximo año.

Kevin Sexton, vicepresidente del Brotherhood of Locomotive Engineers and Trainmen, defendió a los trabajadores. “Los 3.500 miembros que representan la mayoría de la fuerza laboral sindicalizada del ferrocarril necesitan un acuerdo que aborde la inflación creciente y el alto costo de vida en Long Island”, indicó en un comunicado.

Por su parte, Hochul rechazó trasladar el impacto económico a los pasajeros. “No estoy dispuesta a pedirles a los habitantes de Long Island que paguen aumentos innecesarios en las tarifas o impuestos más altos”, afirmó.

UN ESCENARIO QUE NO SE VEÍA DESDE 1994

La última huelga del LIRR ocurrió en 1994 y duró apenas dos días, pero causó importantes problemas a millones de pasajeros. Ahora, ante la posibilidad de un nuevo paro, las autoridades ya preparan a la población para una semana complicada. Mientras continúan las negociaciones, el consejo de Kathy Hochul sigue siendo el mismo: si puedes trabajar desde casa, este podría ser el momento de hacerlo.

¿QUIÉNES SE VERÍAN MÁS AFECTADOS?

Trabajadores de Manhattan que viven en Nassau y Suffolk.

Empleados de retail, salud y servicios que no pueden hacer teletrabajo.

Familias latinas que coordinan múltiples viajes (escuela, trabajo, compras).

Estudiantes que asisten a universidades en la ciudad.

Los sindicatos del LIRR y la MTA están negociando para evitar la huelga (Foto: Wikimedia)

¿QUÉ PUEDES HACER COMO PASAJERO? (RECOMENDACIONES PRÁCTICAS)

Confirma con tu empleador si puedes trabajar remotamente y organiza tu semana.

Planea rutas alternas: revisa servicios expresos de la MTA hacia Jamaica, conexiones con el subway y servicios de buses locales.

Sal con mucha anticipación si debes viajar; lleva agua y cargador de celular.

Considera opciones compartidas (rideshare) solo si es imprescindible; los precios pueden subir y el tráfico empeorar.

Mantente atento a comunicados oficiales de LIRR y MTA; sigue cuentas locales en redes sociales (por ejemplo: cuentas de MTA y medios en español).

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