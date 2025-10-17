La norma ya está en marcha y los detalles clave aparecen explicados en esta nota: qué exige la SB 10, desde cuándo rige y cómo pueden actuar las escuelas sin presupuesto para cumplir, con voces a favor y en contra para que el lector tome postura con información completa.

Casi 4,000 escuelas, 160,000 aulas y cerca de 3 millones de estudiantes en Texas ya sienten el alcance de esta medida. Once distritos —incluidos Austin ISD y Lake Travis ISD— demandaron la SB 10 y un juez federal en San Antonio suspendió de forma temporal su aplicación en esos distritos. Aun con litigios, Texas Values sostiene la campaña de distribución de carteles en todo el estado.

¿DE QUÉ TRATA LA LEY SB10?

La SB 10 exige que todas las escuelas públicas de Texas exhiban en cada aula un cartel con los Diez Mandamientos. Algunos distritos compran los carteles; otros recurren a donaciones canalizadas por Texas Values, organización sin fines de lucro con sede en Austin. “Sea o no religioso, es innegable que las prohibiciones contra el robo o el asesinato, o incluso la idea de que existe una autoridad superior a la humana, provienen de los Diez Mandamientos”, dijo Jonathan Covey, director de políticas de Texas Values. “Han influido en muchos códigos legales a lo largo de la historia, especialmente en Estados Unidos", dijo el fiscal general Ken Paxton respalda la ley y promete hacerla cumplir con rigor.

La controversia

Críticos cuestionan si la exhibición favorece una religión e invocan la separación constitucional entre Iglesia y Estado. En esa línea, plantean la necesidad de neutralidad y preguntan si las aulas también deben mostrar textos de otras religiones. Los defensores, como Texas Values y Paxton, sostienen que los mandamientos forman parte de la historia y la tradición legal del país. La demanda de Austin ISD, Lake Travis ISD y otros distritos mantiene suspendida la aplicación en esas jurisdicciones mientras avanza el caso.

La norma sobre la colocación de los carteles de los Diez Mandamientos ha generado debate sobre la religión en las escuelas (Foto: Diseñado por Freepik)

¿CUÁNDO ENTRÓ EN VIGOR LA NORMA SB 10?

La SB 10 entró en vigor el 1 de septiembre. Desde esa fecha, los distritos empezaron a recibir carteles y, por mandato legal, las escuelas deben aceptarlos y exhibirlos, salvo en los distritos amparados por órdenes judiciales temporales.

¿QUÉ SUCEDE SI UNA ESCUELA NO PUEDE FINANCIAR LOS CARTELES DE LOS 10 MANDAMIENTOS?

Texas Values habilita donaciones y logística a través del portal Restore American Schools, en alianza con organizaciones afines. Cualquier persona puede cubrir la necesidad de un campus específico y coordinar la entrega.

Paso 1 : Ingresa a Restore American Schools y elige el distrito escolar.

: Ingresa a Restore American Schools y elige el distrito escolar. Paso 2 : Adopta un campus y selecciona la cantidad de carteles necesarios por aula.

: Adopta un campus y selecciona la cantidad de carteles necesarios por aula. Paso 3 : Solicita envío a domicilio del material.

: Solicita envío a domicilio del material. Paso 4: Coordina con voluntarios la entrega en la escuela. Por ley, la escuela debe aceptar y exhibir los carteles recibidos.

Voluntarios de Texas Values acercan material a escuelas del área de la capital (Foto: Voluntarios de Texas Values/ Facebook)

¿Te interesan temas sobre Estados Unidos? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí.