Shakira es una de las artistas hispanohablantes femeninas con mayor éxito a nivel internacional, pues sus distintas canciones han traspasado fronteras en distintos países que no necesariamente hablan español. Por lo tanto, es una voz autorizada para brindar consejos a los talentos que deseen incursionar en el mundo de la música. Recientemente, su sobrino ha sido uno de los privilegiados que recibió un ‘asesoramiento’.

Se trata de Shafik Mebarak, quien pretende conseguir ese mismo éxito que la intérprete de ‘Hips Don’t Lie’. Durante su conversación con Caracol TV, el joven artista reveló que su tía le proporcionó dos consejos que, seguramente, deberá seguir al pie de la letra.

“El mejor consejo que he recibido de parte de ella (Shakira), aparte de la disciplina, es la puntualidad, que eso es muy importante. Ser una persona cumplida y seria con los negocios”, declaró.

Shakira tiene más de 30 años de trayectoria artística. (Crédito: @shakira / Instagram)

Shafik no ocultó su admiración por Shakira , alegando que ha sido capaz de seguir manteniéndose en tendencia conforme evolucione los distintos géneros musicales. Además, resaltó que la celebridad colombiana cuenta con un excelente registro musical.

“Es muy alentador ver como una artista como ella puede ajustarse al mercado a través de los años sin perder su esencia, ser tan versátil con los géneros y que su voz siempre luzca. Es un gran ejemplo a seguir”, añadió.

Shafik Mebarak es sobrino de Shakira. Pretende que su nombre esté entre los grandes exponentes del género urbano latino. (Crédito: @shafikmebarak / Instagram)

Finalmente, resaltó que la intérprete de ‘Chantaje’ se destaca por ser disciplinada, un hábito que le ha permitido mantenerse vigente hasta la fecha. “Es una de las cosas más importantes que uno debe tener en la música, además de rodearse de buena gente y ser feliz”, concluyó.

Marcó un nuevo hito en su carrera musical

Sin lugar a duda, Shakira cuenta con millones de fanáticos repartidos en todo el mundo y eso se ha puesto en evidencia con los ‘solds out’ en cada show que brindó como parte de su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran’. Debido a ello, se le otorgó el premio ‘Billboard Global Touring Icon Award’, un distintivo otorgada a los artistas más taquilleros.