Dos empleados de un restaurante en Ohio enfrentan cargos criminales luego de que la policía determinara que reportaron un robo falso, lo que provocó un despliegue de emergencia. El incidente, ocurrido en Rubin’s Deli & Restaurant en la ciudad de Elyria, generó alarma por la supuesta presencia de varios sospechosos enmascarados.

Según informó el Departamento de Policía de Elyria (EPD), los agentes fueron enviados al local alrededor de las 9:15 a. m. del lunes 15 de diciembre, tras recibir llamadas que alertaban sobre un robo en curso.

Debido a la gravedad del reporte y al posible riesgo para el público, se movilizaron todas las patrullas disponibles y detectives.

El medio Cleveland19 informa que, al llegar al lugar pocos minutos después, los oficiales no encontraron ninguna señal de un robo. Los clientes continuaban sentados dentro del restaurante y todo parecía desarrollarse con normalidad, lo que generó sospechas sobre la veracidad del aviso.

Dos empleados habrían creado la alerta como una broma utilizando contenido generado con inteligencia artificial. (Foto: Justin TALLIS / AFP)

Tras una investigación preliminar, la policía concluyó que el reporte había sido inventado como parte de una broma realizada por dos empleados del restaurante.

Las autoridades señalaron que el engaño incluyó contenido generado con inteligencia artificial de ChatGPT, una práctica que, según indicaron, se ha vuelto común gracias a ciertas tendencias de redes sociales.

Los implicados fueron identificados como Todd Durst, de 45 años, y Luis Acevedo Jr., de 40.

Uno de ellos fue arrestado y enfrenta varios cargos, mientras que el otro continúa prófugo. (Foto: AFP)

Durst permaneció en el lugar y fue detenido sin incidentes. Enfrenta cargos por “swatting”, obstrucción del trabajo oficial e inducción al pánico y quedó recluido en la cárcel del condado de Lorain a la espera de su primera audiencia judicial.

Acevedo Jr., en cambio, abandonó el restaurante antes de que llegara la policía y continúa prófugo. Las autoridades emitieron órdenes de arresto en su contra por los mismos cargos y creen que huyó del área mientras los oficiales entrevistaban a otros empleados, aunque su vehículo fue localizado en el lugar.

Las autoridades advirtieron que este tipo de engaños representan un riesgo real para la seguridad pública. (Foto: Михаил Руденко/iStock)

En un comunicado, la policía advirtió sobre la gravedad de este tipo de acciones: “Los engaños generados con inteligencia artificial y las bromas en redes sociales que involucran emergencias falsas no son diversión inocente, son actos criminales y tienen consecuencias en el mundo real”.

El departamento agregó: “Estos reportes falsos desvían recursos críticos de emergencias reales, pueden poner vidas en peligro y socavan la seguridad pública. Cualquiera que participe en este tipo de conducta será arrestado y procesado con todo el peso de la ley”.

Denuncias falsas con IA en Estados Unidos, un delito grave que

El uso de contenido generado por Inteligencia Artificial (IA), como deepfakes de voz o video, para presentar denuncias falsas a la policía en Estados Unidos se considera un delito grave bajo las leyes federales y estatales existentes, como las de “falso reporte policial” y “obstrucción de la justicia”.

La tecnología utilizada para crear la evidencia no libera al individuo de responsabilidad penal. Además, hay un esfuerzo legislativo en curso como las propuestas para la “No AI FRAUD Act”, que buscan penalizar el uso fraudulento de contenido sintético y proteger a las personas de la clonación digital no autorizada para fines ilícitos.

Aunque la preocupación de las autoridades se centra en estafas de secuestro virtual y extorsión mediante IA, el riesgo de denuncias falsas contra terceros es un tema emergente. Mientras los delincuentes utilizan la IA para crear material falso, las agencias policiales en EE. UU. están invirtiendo en herramientas de IA propias para detectar y verificar la autenticidad de las pruebas presentadas.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí