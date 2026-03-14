La realidad es que, para miles de familias latinas que viven en Estados Unidos o tienen seres queridos allí, los trámites migratorios se han vuelto parte del día a día: desde renovar el permiso de trabajo para seguir en la fábrica, el restaurante o la construcción, hasta ajustar estatus para finalmente salir de las sombras. Y en 2026, con el nuevo período presidencial de Donald Trump, muchos hispanos —desde quienes llegaron hace años a Nueva York, Miami, Houston o Los Ángeles, hasta los que apenas van entendiendo cómo funciona el sistema— se enfrentan a reglas más estrictas, tarifas actualizadas y procesos que cambian según la categoría migratoria. Abogados de inmigración, activistas comunitarios y hasta líderes de iglesias latinas coinciden en algo: a veces no es que la persona “haga trampa”, sino que un simple error en un formulario, una carta que no se abre a tiempo o un viaje mal planificado termina arruinando un caso, afectando empleos, separando familias y generando un estrés enorme en comunidades hispanas que ya viven con miedo a perder lo poco que han construido en este país.

Cuando uno conversa con abogados especializados en inmigración, el mensaje suele repetirse: muchos problemas no comienzan por mala intención, sino por errores simples. En la práctica diaria ante agencias como el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) o el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), detalles aparentemente pequeños pueden terminar en rechazos, retrasos o incluso pérdida de beneficios migratorios.

La abogada de inmigración Martha L. Arias, con experiencia en casos de migrantes en el sur de Florida, suele advertir que muchos solicitantes cometen errores basados en información desactualizada o en suposiciones equivocadas. Y, en un sistema tan técnico como el migratorio estadounidense, esos descuidos pueden costar caro, sobre todo para comunidades latinas que muchas veces se informan por el “boca a boca”, grupos de Facebook o chats de WhatsApp.

A continuación, repasamos algunos de los fallos más comunes que los latinos deberían evitar en sus trámites migratorios durante 2026.

El USCIS se encarga de recibir todos los trámites migratorios (Foto referencial: iStock)

1. PRESENTAR SOLICITUDES CON TARIFAS INCORRECTAS

Uno de los errores más frecuentes tiene que ver con el dinero que se paga al presentar formularios, algo que afecta a diario a personas que viven en estados con gran presencia hispana como California, Texas, Florida, Nueva York, Nueva Jersey o Illinois.

Desde el 1 de enero de 2026, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos implementó cambios en varias tarifas oficiales. El problema es que muchas personas siguen usando capturas de pantalla antiguas o tablas de precios que circularon en años anteriores, ya sea en grupos comunitarios, páginas no oficiales o folletos viejos de organizaciones.

Eso provoca que el trámite sea rechazado automáticamente, lo que significa perder tiempo, dinero y, en algunos casos, arriesgar una fecha límite importante.

Lo que conviene revisar antes de enviar un formulario:

Elemento Qué verificar Formulario correcto Confirmar que es la versión más reciente Categoría migratoria Algunas tarifas cambian según el tipo de solicitud Monto exacto Revisar siempre la tabla oficial de tarifas Forma de pago Cheque, tarjeta o pago electrónico según el caso

La recomendación básica es simple: confirmar siempre la tarifa vigente directamente en el portal oficial del USCIS antes de enviar cualquier solicitud, sin confiar únicamente en consejos de amigos, videos de TikTok o información que circula en redes sociales.

2. CREER QUE EL TPS SE RENUEVA AUTOMÁTICAMENTE

Otro error bastante común tiene que ver con el Temporary Protected Status (TPS), un beneficio migratorio que protege temporalmente a personas provenientes de países afectados por conflictos o desastres, como ocurre con comunidades de El Salvador, Honduras, Nicaragua, Venezuela y Haití que hoy trabajan y pagan impuestos en distintas ciudades de Estados Unidos.

Muchos beneficiarios creen que tanto el estatus como el permiso de trabajo se renuevan automáticamente en todos los casos. Pero no siempre es así.

Por ejemplo, ciertos beneficiarios de Venezuela deben completar un proceso de reverificación antes del 3 de abril de 2026 para poder seguir trabajando legalmente. Ignorar esa fecha puede significar que, aunque la persona siga yendo a su empleo, el patrón ya no pueda mantenerla en nómina sin exponerse a problemas legales.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos puede extender la autorización de empleo mediante avisos publicados en el Registro Federal, pero cada caso puede tener condiciones específicas. Por eso, es clave leer con atención los anuncios oficiales y no asumir que “siempre lo extienden” sin revisar los detalles de cada renovación.

3. VIAJAR SIN LA DOCUMENTACIÓN CORRECTA

Este es un punto que genera mucha confusión, especialmente entre quienes llevan años sin salir del país y de pronto quieren visitar a su familia en México, Centroamérica, el Caribe o Suramérica.

Hay personas que creen que, por tener un caso migratorio en proceso, automáticamente pueden salir y regresar a Estados Unidos sin problema. Otros suponen que cualquier documento migratorio les permitirá volver al país, como si fuera una “entrada garantizada”.

La realidad es más complicada. Para quienes están solicitando un ajuste de estatus, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos establece que salir del país sin permiso de viaje anticipado puede interpretarse como abandono del caso.

Sin embargo, incluso teniendo ese permiso, algo importante debe quedar claro: no garantiza el reingreso al país. La decisión final siempre depende de los oficiales migratorios en el puerto de entrada, ya sea en aeropuertos como Miami, JFK, LAX, Houston o en cruces fronterizos terrestres.

Por eso, antes de comprar un boleto de avión para “darse una vuelta” a ver a la familia, muchos abogados recomiendan revisar el expediente con un profesional y evaluar los riesgos reales del viaje.

4. IGNORAR CARTAS O NOTIFICACIONES OFICIALES

Este es uno de los errores más peligrosos, y sucede más de lo que la gente cree.

Muchas personas reciben correspondencia del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos o de los tribunales de inmigración y la dejan pasar por semanas. A veces, las cartas llegan a direcciones antiguas, al buzón de un familiar o se pierden entre otras cuentas y publicidad.

En algunos casos, esas cartas incluyen plazos muy cortos.Por ejemplo, una Notificación de Intención de Denegación (NOID) puede dar solo 30 días para responder.

Además, la Oficina Ejecutiva para Revisión de Inmigración (EOIR) exige que cualquier cambio de dirección se reporte dentro de cinco días hábiles. Si no se hace, el migrante podría perder una audiencia o no enterarse de una decisión importante, lo que puede terminar en órdenes de deportación dictadas en ausencia.

Para muchas familias latinas que se mudan con frecuencia buscando mejores rentas o trabajos, mantener la dirección actualizada con las autoridades migratorias es una tarea que no se puede dejar para después.

5. ESPERAR DEMASIADO PARA BUSCAR ASESORÍA

En conversaciones con abogados de inmigración hay algo que siempre se repite: muchos migrantes buscan ayuda cuando el problema ya explotó.

Situaciones como estas son bastante comunes:

Solicitudes rechazadas

Fechas límite vencidas

Audiencias migratorias perdidas

Viajes que complicaron un caso

Cuando eso ocurre, arreglar el proceso puede ser mucho más difícil y, en ocasiones, más costoso. Además, la persona carga con la angustia de no saber si todavía hay una salida legal.

Por eso, especialistas como Martha L. Arias recomiendan revisar el caso con un abogado desde el principio, incluso cuando parece algo sencillo. En ciudades con gran presencia hispana suele haber ferias legales, organizaciones comunitarias y clínicas legales de bajo costo que pueden orientar sobre los primeros pasos y evitar errores básicos.

CONSEJOS PRÁCTICOS PARA EVITAR PROBLEMAS MIGRATORIOS

Para cerrar, la especialista sugiere algunas medidas simples que pueden marcar una gran diferencia en la vida cotidiana de los migrantes latinos en Estados Unidos, sin importar si viven en grandes ciudades o en zonas rurales.

Recomendaciones básicas para migrantes en EE. UU.:

Llevar copia de una identificación con foto

Guardar recibos o comprobantes de trámites migratorios

Portar el permiso de trabajo si se tiene uno vigente

Abrir inmediatamente cualquier carta del USCIS o tribunales

Confirmar tarifas antes de enviar formularios

Consultar antes de viajar fuera de Estados Unidos

Buscar asesoría legal si algo genera dudas

Dos agentes de ICE deteniendo a un presunto inmigrante indocumentado en Estados Unidos (Foto: AFP)

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