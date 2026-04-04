En los últimos años, el cierre de sucursales bancarias en Estados Unidos se ha vuelto cada vez más frecuente. Si antes salías a la calle y veías un banco en casi cualquier esquina o zona concurrida, hoy muchos de esos locales han sido reemplazados por otros negocios o edificios. Aunque las entidades financieras sostienen que esta tendencia responde a una combinación de factores económicos, tecnológicos y locales, para numerosos ciudadanos la ausencia de oficinas presenciales ha sido un problema, ya que ahora se ven obligados a realizan casi todos sus trámites por canales digitales. A continuación, te contamos cuáles son los estados más golpeados por esta situación en EE.UU.

De colas en el banco a todo digital: los estados donde más sucursales han desaparecido (Foto: AFP)

¿CUÁLES SON LOS ESTADOS MÁS GOLPEADOS POR EL CIERRE DE SUCURSALES BANCARIAS EN EE.UU.?

California es el estado más afectado por el cierre de sucursales bancarias en Estados Unidos, ya que ha registrado decenas desapareciendo en breves periodos. Entre las principales razones de esta decisión en dicha jurisdicción se encuentran:

Digitalización de la banca: cada vez más clientes usan apps y banca online para transferencias, pagos, depósitos de cheques, etc., por lo que muchas sucursales físicas dejan de ser rentables y los bancos las cierran para reducir costos.

cada vez más clientes usan apps y banca online para transferencias, pagos, depósitos de cheques, etc., por lo que muchas sucursales físicas dejan de ser rentables y los bancos las cierran para reducir costos. Costos muy altos: alquileres comerciales, salarios y otros gastos operativos son los más elevados en California, por lo que al no tener mucho tráfico de clientes se vuelve rápidamente insostenible mantenerla.

alquileres comerciales, salarios y otros gastos operativos son los más elevados en California, por lo que al no tener mucho tráfico de clientes se vuelve rápidamente insostenible mantenerla. Reestructuración de grandes bancos: entidades como Wells Fargo, Bank of America, Santander y otros vienen aplicando planes de recorte de oficinas a nivel nacional.

entidades como Wells Fargo, Bank of America, Santander y otros vienen aplicando planes de recorte de oficinas a nivel nacional. Cambios demográficos y de negocios: hay empresas y personas que se han mudado a estados con impuestos y costos más bajos, lo que reduce la demanda de servicios presenciales en ciertas zonas de California.

El cierre de sucursales bancarias en California está dejando a muchos clientes con menos acceso a servicios financieros presenciales y más dependencia de canales digitales. Los principales impactos son:

Mayor dificultad para clientes vulnerables: adultos mayores, personas con baja alfabetización digital y comunidades de bajos ingresos tienen más problemas para adaptarse a la banca en línea.

adultos mayores, personas con baja alfabetización digital y comunidades de bajos ingresos tienen más problemas para adaptarse a la banca en línea. Más desplazamientos y tiempo perdido: cuando cierra la oficina de barrio, los usuarios deben recorrer más kilómetros hasta la sucursal más cercana, lo que encarece y complica operaciones básicas como retirar efectivo, depositar o gestionar créditos.

cuando cierra la oficina de barrio, los usuarios deben recorrer más kilómetros hasta la sucursal más cercana, lo que encarece y complica operaciones básicas como retirar efectivo, depositar o gestionar créditos. Peor atención y más saturación: las pocas oficinas que permanecen abiertas absorben a toda la clientela de las que cerraron, lo que se traduce en colas largas, esperas y un servicio menos personalizado.

¿Qué otros estados también son afectados? Según As, le siguen siguientes:

Ohio

Pennsylvania

Illinois

Michigan

Nueva York

Nueva Jersey

Maine

New Hampshire

¿Tu estado está en la lista? Así avanza el cierre de sucursales bancarias en Estados Unidos (Foto: AFP)

¿QUÉ BANCOS LIDERAN LOS CIERRES DE SUCURSALES?

Los datos recientes señalan que los bancos que más están liderando el cierre de sucursales en Estados Unidos son, sobre todo, los grandes nacionales. Entre ellos destacan Wells Fargo, Bank of America y TD Bank, que ahora apuestan por la banca digital.

A estos se suman otras entidades que, aunque más pequeñas o regionales, también tienen números importantes de clausuras, como Flagstar Bank, US Bank, JPMorgan Chase y UMB Bank.

Bank of America es una de las instituciones financieras más grandes del mundo (Foto: AFP)

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