Los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) están a la expectativa sobre las noticias respecto a los cupones que les corresponde recibir este mes de noviembre; si bien, en un inicio el gobierno federal anunció que no iba a entregarlos por falta de fondos, días después el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) informó que iba a emitirlos, aunque en un porcentaje menor, no al 100%. Debido a que muchas familias dependen de ellos para alimentarse, las autoridades de varios estados han optado por cubrirlos. ¿De cuáles se trata? Conócelos a continuación.

Vale mencionar que en Estados Unidos, más de 42 millones de personas son beneficiarias del SNAP, por lo que cada mes recibían dinero para comprar sus alimentos básicos.

Muchas familias estadounidenses están preocupadas porque no les darán sus cupones SNAP este mes de noviembre (Foto: Freepik)

LOS ESTADOS QUE CUBREN LOS CUPONES SNAP EN MEDIO DEL CIERRE DE GOBIERNO EN EE.UU.

Ocho estados y el Distrito de Columbia son los que pusieron en marcha recursos locales para garantizar la continuidad de los beneficios. Para ello, aprobaron fondos de emergencia con el fin de garantizar la asistencia alimentaria a los hogares de bajos recursos económicos. Ellos son:

Louisiana . La legislatura estatal autorizó US$150 millones para garantizar la entrega del beneficio. El gobernador Jeff Landry señaló que la prioridad de su gestión es “proteger a los sectores más vulnerables, especialmente niños, personas con discapacidad y adultos mayores” , de acuerdo con AP.

La legislatura estatal autorizó US$150 millones para garantizar la entrega del beneficio. El gobernador Jeff Landry señaló que la prioridad de su gestión es , de acuerdo con AP. Nuevo México . Se activó un plan de US$30 millones en prestaciones alimentarias de emergencia, el cual será distribuido en las tarjetas EBT. La gobernadora Michelle Lujan Grisham dijo: “No vamos a permitir que la inseguridad alimentaria se extienda” .

Se activó un plan de US$30 millones en prestaciones alimentarias de emergencia, el cual será distribuido en las tarjetas EBT. La gobernadora Michelle Lujan Grisham dijo: . Vermont . El gobierno local aprobó US$6,3 millones para cubrir 15 días de asistencia, además de proporcionar US$250 mil adicionales para reforzar los bancos de alimentos.

El gobierno local aprobó US$6,3 millones para cubrir 15 días de asistencia, además de proporcionar US$250 mil adicionales para reforzar los bancos de alimentos. Maryland . Se destinó US$62 millones para cubrir los beneficios del SNAP de noviembre. El gobernador Wes Moore señaló: “Una de las primeras y más básicas prioridades de gobierno es garantizar que ninguna familia pase hambre. Seguiremos haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para proteger a nuestra gente en estos tiempos difíciles” , publica Newsweek.

Se destinó US$62 millones para cubrir los beneficios del SNAP de noviembre. El gobernador Wes Moore señaló: , publica Newsweek. Rhode Island . También está destinando fondos de reserva federal hacia las tarjetas de asistencia para sus ciudadanos.

También está destinando fondos de reserva federal hacia las tarjetas de asistencia para sus ciudadanos. Virginia . Para habilitar el uso de recursos propios y cubrir parte de los beneficios SNAP para sus ciudadanos, la administración estatal declaró el estado de emergencia.

Para habilitar el uso de recursos propios y cubrir parte de los beneficios SNAP para sus ciudadanos, la administración estatal declaró el estado de emergencia. A estos estados, se Delaware y Hawái , además del Distrito de Columbia , cuyos gobiernos pusieron en marcha recursos locales para garantizar la continuidad de los beneficios de sus ciudadanos y no se vean afectados, de acuerdo a AP.

Millones de ciudadanos en Estados Unidos se preocuparon cuando les dijeron que no podrían acceder a los cupones de alimentos SNAP (Foto: AFP)

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!