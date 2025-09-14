La nueva ley fiscal, conocida como “One Big, Beautiful Bill” (OBBBA), promete recortes de impuestos significativos para millones de estadounidenses a partir de 2026, aunque el impacto varía dependiendo del estado donde se resida. Conoce la lista de recortes promedio por estado, según un análisis reciente de la Tax Foundation.

El promedio nacional del recorte será de US3,752 por contribuyente en 2026. Aunque parte de los beneficios ya comenzaron a aplicarse en 2025, los cambios completos en retenciones solo se reflejarán en la temporada fiscal de 2026. De acuerdo con Mark Steber, director fiscal de Jackson Hewitt, los contribuyentes aún pueden ajustar sus formularios W-4 para reducir pagos excesivos y acceder a mayores reembolsos.

LA LISTA DE ESTADOS CON LOS MAYORES RECORTES DE IMPUESTO PARA 2026

Tax Foundation, Wyoming será el estado más beneficiado, con un promedio de US$5,374 de ahorro por contribuyente. Esto se debe a que la legislación favorece a familias con mayores ingresos y a residentes en estados con impuestos estatales y locales altos.

Wyoming: US$5,375 de recorte promedio

US$5,375 de recorte promedio Washington: US$5,372 de recorte promedio

US$5,372 de recorte promedio Massachusetts: US$5,139 de recorte promedio

US$5,139 de recorte promedio Nueva Jersey: Alta reducción promedio, especialmente favorecida en deducciones estatales y locales (cifra exacta no revelada, pero entre las más altas)

Alta reducción promedio, especialmente favorecida en deducciones estatales y locales (cifra exacta no revelada, pero entre las más altas) Nueva York: Alta reducción promedio, especialmente favorecida en deducciones estatales y locales (cifra exacta no revelada, pero entre las más altas)

Los estados con los recortes más bajos:

Mississippi: US$2,401 de recorte promedio

US$2,401 de recorte promedio West Virginia (Virginia Occidental): US$2,503 de recorte promedio

Wyoming encabeza la lista de estados con los mayores beneficios fiscales en 2026 (Foto: Diseñado por Freepik)

¿CUÁL ES EL IMPACTO DE LOS RECORTES DE IMPUESTOS EN LAS FAMILIS EE.UU.?

Las familias de ingresos medios, entre US$66,801 y US$119,200, recibirán recortes promedio de US$1,780, una cifra que representa un alivio moderado frente al costo de vida creciente.

Por otro lado, los trabajadores por horas y aquellos que reciben propinas tendrían un estímulo adicional, ya que la nueva ley elimina impuestos sobre esos ingresos. Esto beneficiará a sectores como la hostelería, los servicios y el entretenimiento, donde millones de empleados suelen depender de remuneración variable.

Las personas mayores de 65 años tendrán un beneficio adicional mediante una nueva deducción de US$6,000, sumada al incremento en la deducción estándar. Este cambio coloca a los jubilados como uno de los grupos más favorecidos entre los contribuyentes de clase media.

El recorte tributario promedio será de US$3,752 promedio para 2026 (Foto: Diseñado por Freepik) / EUGENIU FRIMU

