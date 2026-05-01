Contados estados aún siguen ofreciendo el sueldo federal hasta la presente fecha. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)
Contados estados aún siguen ofreciendo el sueldo federal hasta la presente fecha. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)
Marcelo López Chavez
Marcelo López Chavez

Residir actualmente en Estados Unidos requiere de ingresos estables, ya que ciertos estados presentan un alto costo de vida. Recientemente, se confirmó que para mitigar esta problemática que registran miles de familias cada mes. Entonces, si te interesa descubrir qué estados presentan la remuneración básica más alta, te invito a leer los siguientes párrafos para que tengas una mayor noción del plano laboral estadounidense.

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Debo comentarte que algunos estados sí han beneficiado a sus trabajadores al incrementar su sueldo federal; sin embargo, otros se mantienen rígidos ante la normativa salarial y solo ofrecen un pago de $7,25 por hora.

Eso sí, es probable que aquellas jurisdicciones que ofrecen salarios superiores al mínimo federal mantengan un alto costo de vida, por lo que este ajuste busca garantizar que los ciudadanos logren cubrir sus gastos cotidianos sin dificultades.

El salario mínimo por hora en todo Estados Unidos es $7,25, pero algunos estados suelen pagar más debido a sus normativas estatales. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)
El salario mínimo por hora en todo Estados Unidos es $7,25, pero algunos estados suelen pagar más debido a sus normativas estatales. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Qué estados de EE.UU. ofrecen salarios mínimos más altos este 2026

Basándome en la información otorgada por el Departamento de Trabajo de EE.UU. (DOL, por sus siglas en inglés), el Distrito de Columbia lidera el ranking con un salario mínimo por hora de $17,95, seguido del estado de Washington y Nueva York (NYC, Long Island y Westchester), con $17,13 y $17, respectivamente.

A continuación, te comparto el podio completo de los estados que se caracterizan por ofrecer remuneraciones básicas más altas durante el año fiscal 2026.

  • Connecticut: $16,94.
  • California: $16,90
  • Hawái: $16,00
  • Rhode Island: $16,00
  • New York: $16,00
  • Nueva Jersey: $15,92, mayoría de los empleadores
  • Colorado: $15,16
  • Arizona: $15,15
  • Maine: $15,10
  • Delaware: $15,00
  • Illinois: $15,00
  • Maryland: $15,00
  • Massachusetts: $15,00
  • Misuri: $15,00
  • Nebraska: $15,00
  • Florida: $14
  • Vermont: $14
  • Michigan: $13.73
  • Alaska: $13
  • Virginia: $12.77
  • Nevada: $12
  • Nuevo México: $12
  • Dakota del Sur: $11.85
  • Minnesota: $11.41
California es uno de los estados que ofrecen salarios mínimos más altos en el país. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)
California es uno de los estados que ofrecen salarios mínimos más altos en el país. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Qué estados de EE.UU. siguen pagando el salario mínimo federal

Existe más de una docena de estados que suelen pagar $7,25 por hora hasta la fecha, lo cual representa un desafío para los trabajadores que deben ajustar aún más su presupuesto. A continuación, te comparto la lista.

  • Alabama
  • Idaho
  • Indiana
  • Iowa
  • Kansas
  • Kentucky
  • Louisiana
  • Misisipi
  • Nuevo Hampshire
  • Carolina del Norte
  • Dakota del Norte
  • Oklahoma
  • Pensilvania
  • Carolina del Sur
  • Tennessee
  • Texas
  • Utah
  • Wisconsin

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SOBRE EL AUTOR

Estudió Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Dos años de experiencia en medios digitales. Actualmente, se desempeña como Redactor Real Time de Mag.

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