Cada año, miles de carteros en Estados Unidos salen a repartir correspondencia enfrentando no solo el tráfico, el calor del verano y largas jornadas, sino también un riesgo creciente y muy real: ataques de perros. El Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) confirmó que durante el último año sus trabajadores sufrieron más de 5,200 incidentes relacionados con mordeduras o ataques caninos en todo el país, y muchos de esos episodios ocurren en vecindarios donde las familias —incluidas numerosas comunidades latinas— pasan más tiempo al aire libre, celebran reuniones en patios traseros y conviven con mascotas que a veces no están aseguradas durante la entrega. Con la temporada de barbacoas, las visitas familiares y las salidas al parque, el riesgo se vuelve más visible; por eso USPS lanzará desde el 1 de junio una campaña nacional bajo el lema “Don’t turn your back on dog bite prevention”, con mensajes prácticos para proteger tanto a los empleados postales como a las mascotas y los dueños.

USPS está iniciando una campaña para prevenir los ataques de perros a los carteros (Foto: USPS)

LAS CIUDADES CON MÁS ATAQUES DE PERROS A CARTEROS EN ESTADOS UNIDOS

Los datos oficiales de USPS muestran que las grandes áreas metropolitanas concentran la mayor cantidad de incidentes. California aparece repetidamente, mientras Texas y Ohio también registran cifras elevadas. Muchas de estas ciudades tienen amplios barrios residenciales donde los carteros deben entrar diariamente a propiedades con cercas bajas, patios abiertos o perros sueltos. Los ataques suelen ser inesperados y ocurren incluso con mascotas conocidas por sus dueños como “tranquilas”.

Las 20 ciudades con más ataques reportados en 2025:

Ranking Ciudad Número de incidentes 1 Los Ángeles 70 2 Dallas 50 3 Denver 45 4 Houston 44 5 Chicago 43 6 St. Louis 40 7 Indianapolis 35 8 San Diego 32 9 San Antonio 31 10 Cleveland 30 10 Kansas City, Missouri 30 11 Cincinnati 29 11 Minneapolis 29 12 Oakland, California 27 12 Phoenix 27 13 Columbus, Ohio 26 14 Detroit 24 15 Louisville, Kentucky 23 16 Memphis, Tennessee 21 16 Oklahoma City 21 16 Pittsburgh 21 16 Sacramento, California 21 17 Fort Worth, Texas 20 17 Long Beach, California 20 17 Milwaukee 20 17 Philadelphia 20 17 Portland, Oregon 20 18 Dayton, Ohio 19 18 Jacksonville, Florida 19 19 Omaha, Nebraska 17 20 Miami 16 20 Rochester, Nueva York 16 20 San Francisco 16

Estos números muestran por qué el USPS considera urgente la educación a dueños de mascotas: muchas áreas con alta población hispana —como Los Ángeles, San Antonio, Houston, Miami y partes del sur de Florida— figuran en la lista, lo que hace que los mensajes de prevención deban llegar en español y con ejemplos culturales, p. ej. asegurar al perro antes de una parrillada familiar o cuando llegan invitados.

ESTOS SON LOS ESTADOS CON MÁS INCIDENTES REPORTADOS

A nivel estatal, California encabeza la lista con una amplia diferencia. Texas, Ohio y Nueva York también reportaron cifras altas. El informe destaca que los ataques no se limitan a climas cálidos ni a grandes urbes: ocurren en suburbios y barrios céntricos por igual.

Estados con más ataques de perros a empleados de USPS:

Ranking Estado Número de incidentes 1 California 673 2 Texas 358 3 Ohio 287 4 Nueva York 269 5 Pennsylvania 267 6 Illinois 260 7 Florida 183 8 Missouri 182 9 Michigan 174 10 Indiana 159

IMPACTO ECONÓMICO Y EMOCIONAL

USPS subraya que, además del daño físico, estos ataques causan consecuencias emocionales y gastos considerables: atención médica, jornadas perdidas, ropa dañada y otros costos. Un caso que resonó fue el de Fiona Hudson, cartera en San Antonio, quien sufrió una mordida grave que le provocó sangrado, una fractura y un esguince en el brazo; aunque se recuperó físicamente, describió el trauma psicológico que perdura.

RECOMENDACIONES DE USPS PARA EVITAR ATAQUES DE PERROS

USPS recuerda que incluso perros considerados dóciles pueden reaccionar si se sienten en peligro o protegiendo su territorio. Entre las recomendaciones están:

Mantener al perro en una habitación cerrada antes de abrir la puerta.

Asegurarse de que puertas y cercas estén bien cerradas.

Usar correa si la mascota está fuera durante el horario de entrega.

No recibir el correo directamente frente al perro.

Enseñar a los niños a no acercarse al cartero cuando la mascota esté presente.

USPS señala además que, si un cartero considera que existe riesgo en una vivienda, la entrega puede suspenderse temporalmente.

¿CÓMO ENTRENAN A LOS CARTEROS PARA ESTOS CASOS?

Medida preventiva Objetivo Hacer ruido antes de entrar a un patio Alertar al perro y evitar sorprenderlo Mantener contacto visual con el animal Detectar señales de agresividad No acariciar ni alimentar mascotas Reducir riesgos inesperados Usar la bolsa de correo como protección Defenderse en caso de ataque Utilizar repelente especial para perros Frenar agresiones graves

USPS también incorporó alertas digitales en los escáneres portátiles y tarjetas físicas para identificar viviendas con perros potencialmente peligrosos.

LA HERRAMIENTA GRATUITA DE USPS QUE AYUDA A ANTICIPAR LA LLEGADA DEL CARTERO

USPS promueve su servicio “Informed Delivery”, que permite ver desde el celular, la tablet o la computadora el correo que llegará al domicilio antes de que aparezca físicamente. Más de 70 millones de personas se han registrado desde 2017. Para dueños de mascotas es una herramienta clave: si sabes que llegará el cartero a las 10 a. m., por ejemplo, puedes cerrar al perro o meterlo en el interior antes de la entrega. En comunidades latinas muchas familias usan Informed Delivery para coordinar horarios cuando hay abuelos en casa o cuando varios miembros trabajan fuera; es una forma práctica de prevenir incidentes.

¿QUÉ HACER SI OCURRE UN ATAQUE O SI TU PERRO MUERDE?

Si un cartero es mordido: buscar asistencia médica inmediata, reportar el incidente al USPS y documentar daños (fotos, fechas, testigos).

Si tu perro muerde: buscar atención veterinaria si corresponde, informar a las autoridades locales según la normativa del estado o municipio, y comunicarte con el afectado para cubrir gastos médicos y evitar acciones legales.

Mantener registros: recibos médicos, partes laborales y reportes policiales o de control animal.

USPS está pidiendo a los ciudadanos que sean cuidadosos con sus mascotas para que los carteros no sufran mordeduras por parte de ellos (Foto: AFP) / SAUL LOEB

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