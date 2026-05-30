Los ataques de perros a carteros, por más que esté caricaturizados por películas y dibujos animados, es algo muy serio (Foto: USPS)
Los ataques de perros a carteros, por más que esté caricaturizados por películas y dibujos animados, es algo muy serio (Foto: USPS)
Pedro Bustamante
Pedro Bustamante

Cada año, miles de carteros en Estados Unidos salen a repartir correspondencia enfrentando no solo el tráfico, el calor del verano y largas jornadas, sino también un riesgo creciente y muy real: ataques de perros. El confirmó que o ataques caninos en todo el país, y muchos de esos episodios ocurren en vecindarios donde las familias —incluidas numerosas comunidades latinas— pasan más tiempo al aire libre, celebran reuniones en patios traseros y conviven con mascotas que a veces no están aseguradas durante la entrega. Con la temporada de barbacoas, las visitas familiares y las salidas al parque, el riesgo se vuelve más visible; por eso USPS lanzará desde el 1 de junio una campaña nacional bajo el lema “Don’t turn your back on dog bite prevention”, con mensajes prácticos para proteger tanto a los empleados postales como a las mascotas y los dueños.

USPS está iniciando una campaña para prevenir los ataques de perros a los carteros (Foto: USPS)
USPS está iniciando una campaña para prevenir los ataques de perros a los carteros (Foto: USPS)

LAS CIUDADES CON MÁS ATAQUES DE PERROS A CARTEROS EN ESTADOS UNIDOS

. California aparece repetidamente, mientras Texas y Ohio también registran cifras elevadas. Muchas de estas ciudades tienen amplios barrios residenciales donde los carteros deben entrar diariamente a propiedades con cercas bajas, patios abiertos o perros sueltos. Los ataques suelen ser inesperados y ocurren incluso con mascotas conocidas por sus dueños como “tranquilas”.

Las 20 ciudades con más ataques reportados en 2025:

RankingCiudadNúmero de incidentes
1Los Ángeles70
2 Dallas50
3Denver45
4Houston44
5Chicago43
6St. Louis40
7Indianapolis35
8San Diego32
9San Antonio31
10Cleveland30
10Kansas City, Missouri30
11Cincinnati29
11Minneapolis29
12 Oakland, California27
12Phoenix27
13Columbus, Ohio26
14Detroit24
15Louisville, Kentucky23
16Memphis, Tennessee21
16Oklahoma City21
16Pittsburgh21
16Sacramento, California21
17Fort Worth, Texas20
17Long Beach, California20
17Milwaukee20
17Philadelphia20
17 Portland, Oregon20
18Dayton, Ohio19
18Jacksonville, Florida19
19Omaha, Nebraska17
20Miami16
20Rochester, Nueva York16
20San Francisco16

Estos números muestran por qué el USPS considera urgente la educación a dueños de mascotas: muchas áreas con alta población hispana —como Los Ángeles, San Antonio, Houston, Miami y partes del sur de Florida— figuran en la lista, lo que hace que los mensajes de prevención deban llegar en español y con ejemplos culturales, p. ej. asegurar al perro antes de una parrillada familiar o cuando llegan invitados.

ESTOS SON LOS ESTADOS CON MÁS INCIDENTES REPORTADOS

A nivel estatal, California encabeza la lista con una amplia diferencia. Texas, Ohio y Nueva York también reportaron cifras altas. El informe destaca que los ataques no se limitan a climas cálidos ni a grandes urbes: ocurren en suburbios y barrios céntricos por igual.

Estados con más ataques de perros a empleados de USPS:

RankingEstadoNúmero de incidentes
1California673
2Texas358
3Ohio287
4Nueva York269
5Pennsylvania267
6Illinois260
7Florida183
8Missouri182
9Michigan174
10Indiana159

IMPACTO ECONÓMICO Y EMOCIONAL

USPS subraya que, además del daño físico, estos ataques causan consecuencias emocionales y gastos considerables: atención médica, jornadas perdidas, ropa dañada y otros costos. Un caso que resonó fue el de Fiona Hudson, cartera en San Antonio, quien sufrió una mordida grave que le provocó sangrado, una fractura y un esguince en el brazo; aunque se recuperó físicamente, describió el trauma psicológico que perdura.

RECOMENDACIONES DE USPS PARA EVITAR ATAQUES DE PERROS

USPS recuerda que incluso perros considerados dóciles pueden reaccionar si se sienten en peligro o protegiendo su territorio. Entre las recomendaciones están:

  • Mantener al perro en una habitación cerrada antes de abrir la puerta.
  • Asegurarse de que puertas y cercas estén bien cerradas.
  • Usar correa si la mascota está fuera durante el horario de entrega.
  • No recibir el correo directamente frente al perro.
  • Enseñar a los niños a no acercarse al cartero cuando la mascota esté presente.

USPS señala además que, si un cartero considera que existe riesgo en una vivienda, la entrega puede suspenderse temporalmente.

¿CÓMO ENTRENAN A LOS CARTEROS PARA ESTOS CASOS?

Medida preventivaObjetivo
Hacer ruido antes de entrar a un patioAlertar al perro y evitar sorprenderlo
Mantener contacto visual con el animalDetectar señales de agresividad
No acariciar ni alimentar mascotasReducir riesgos inesperados
Usar la bolsa de correo como protecciónDefenderse en caso de ataque
Utilizar repelente especial para perrosFrenar agresiones graves

USPS también incorporó alertas digitales en los escáneres portátiles y tarjetas físicas para identificar viviendas con perros potencialmente peligrosos.

LA HERRAMIENTA GRATUITA DE USPS QUE AYUDA A ANTICIPAR LA LLEGADA DEL CARTERO

USPS promueve su servicio “Informed Delivery”, que permite ver desde el celular, la tablet o la computadora el correo que llegará al domicilio antes de que aparezca físicamente. Más de 70 millones de personas se han registrado desde 2017. Para dueños de mascotas es una herramienta clave: si sabes que llegará el cartero a las 10 a. m., por ejemplo, puedes cerrar al perro o meterlo en el interior antes de la entrega. En comunidades latinas muchas familias usan Informed Delivery para coordinar horarios cuando hay abuelos en casa o cuando varios miembros trabajan fuera; es una forma práctica de prevenir incidentes.

¿QUÉ HACER SI OCURRE UN ATAQUE O SI TU PERRO MUERDE?

  • Si un cartero es mordido: buscar asistencia médica inmediata, reportar el incidente al USPS y documentar daños (fotos, fechas, testigos).
  • Si tu perro muerde: buscar atención veterinaria si corresponde, informar a las autoridades locales según la normativa del estado o municipio, y comunicarte con el afectado para cubrir gastos médicos y evitar acciones legales.
  • Mantener registros: recibos médicos, partes laborales y reportes policiales o de control animal.
USPS está pidiendo a los ciudadanos que sean cuidadosos con sus mascotas para que los carteros no sufran mordeduras por parte de ellos (Foto: AFP)
USPS está pidiendo a los ciudadanos que sean cuidadosos con sus mascotas para que los carteros no sufran mordeduras por parte de ellos (Foto: AFP)
/ SAUL LOEB

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 ¡Te esperamos!

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC