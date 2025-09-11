Un impactante video parece haber registrado al presunto asesino de Charlie Kirk corriendo sobre el techo de un edificio del campus, segundos después de disparar contra el reconocido líder conservador y aliado de Donald Trump.

La grabación fue realizada desde dentro de un edificio de la Universidad del Valle de Utah, justo detrás de la carpa donde Kirk ofrecía una charla. En el clip se observa cómo las 3,000 personas presentes en el evento se tiraron al suelo buscando cobertura tras escucharse el disparo.

En las imágenes también se distingue, sobre un edificio al otro lado de la plaza, una figura oscura que se levanta y empieza a moverse rápidamente por el techo.

En las imágenes también se ve cómo miles de asistentes se tiraron al suelo al escuchar el disparo, mientras otra grabación mostraba al sospechoso en posición de tiro antes del crimen. (Foto: @WarMonitor3 / X)

Otro video, aparentemente tomado en el mismo campus antes del ataque, mostraba a esa misma silueta acostada en posición de disparo sobre el techo desde donde se efectuaron los tiros. Varios testigos comentaron lo que estaban viendo.

“Hay alguien en el techo, justo ahí. Acaba de correr desde allá, entró y ahora está ahí”, se escucha decir a una persona en el video.

Minutos más tarde, Kirk recibió un disparo mortal mientras respondía una pregunta sobre tiroteos masivos cometidos por personas transgénero en Estados Unidos.

Kirk fue alcanzado en el cuello mientras respondía una pregunta y murió poco después, pese a los intentos de su equipo de seguridad por ayudarlo. (Foto: @DGN_DAN / X)

Las grabaciones hechas por asistentes que estaban cerca de la carpa muestran el momento en que el comentarista se desploma en su silla, sangrando por el cuello. De inmediato cayó al suelo y fue auxiliado por su equipo de seguridad, que lo sacó rápidamente del lugar. Poco después, su propio equipo confirmó su fallecimiento.

Mientras reinaba el caos en el campus, varios agentes de seguridad intentaron ubicar al sospechoso. Aunque dos personas fueron detenidas en un inicio, las autoridades las liberaron tras comprobar que no tenían relación con el hecho.

En los audios obtenidos por TMZ, se escucha: “UVU informa que una persona fue baleada, se desconoce hacia dónde fue el atacante”. Otro agente preguntó: “¿Cuántos heridos tenemos?”, y recibió como respuesta: “Solo una persona”.

La policía describió al atacante como un hombre armado con un rifle largo, vestido de negro, y confirmó que dos detenidos iniciales fueron liberados al no estar implicados. (Foto: Olivier Touron / AFP). / OLIVIER TOURON

El sospechoso fue descrito como alguien vestido con jeans, camiseta negra y chaleco negro, armado con un rifle largo y apostado en un edificio al este de la biblioteca de la universidad.

Kirk, fundador de la organización conservadora Turning Point USA y famoso por sus debates abiertos “Prove Me Wrong”, se encontraba en plena gira American Comeback Tour cuando fue asesinado. Deja a su esposa, la ex Miss Arizona Erika Frantzve, y a sus dos pequeños hijos.

Mira los videos que muestran al supuesto asesino de Charlie Kirk antes y después del ataque

Muere Charlie Kirk por un disparo: lo que sabemos hasta ahora

Charlie Kirk, de 31 años y director ejecutivo de Turning Point USA, murió tras recibir un disparo mientras daba una presentación en el campus de la Universidad del Valle de Utah. El ataque ocurrió alrededor de las 12:10 p. m., cuando llevaba unos 20 minutos de su intervención. Según la universidad, el disparo provino de un edificio cercano y solo se hizo un tiro contra él.

La noticia fue confirmada primero por Donald Trump a través de Truth Social. “El gran, e incluso legendario, Charlie Kirk, ha muerto. Nadie comprendió ni tuvo el corazón de la juventud en los Estados Unidos de América mejor que Charlie. Fue querido y admirado por todos, especialmente por mí, y ahora ya no está con nosotros. Melania y mis condolencias para su hermosa esposa Erika y su familia. ¡Charlie, te queremos!”, escribió el presidente.

La policía del campus está investigando lo ocurrido. La universidad señaló que el sospechoso no ha sido detenido y que una persona arrestada previamente fue liberada, pues ya no es considerada responsable del ataque.

El atentado provocó una rápida reacción política. Líderes estadounidenses condenaron el hecho y la Casa Blanca ordenó izar la bandera a media asta en honor a Charlie Kirk.

