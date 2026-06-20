La forma en cómo nos comunicamos dice mucho más de lo que expresamos con palabras. Si bien existen personas que están acostumbrados a expresarse mediante un tono elevado, hay otras que prefieren hablar suavemente, lo que fue una razón interesante para que los profesionales de psicología realicen estudios al respecto. ¿Qué concluyeron? Para conocer más detalles al respecto, te invito a leer el siguiente texto.

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Es posible que conozcas a personas que hablan en voz baja hasta el punto que te resulta difícil entender lo que quiso expresar en un primer momento. De manera inmediata, lo asocias que presenta una actitud tranquila o suele ser tímida.

Si bien esa idea es respaldada por los profesionales de la ciencia que estudia el comportamiento humano, también destacan otras características sumamente interesantes que es necesario prestar atención.

Usar un volumen de voz bajo no es al azar; constituye una manifestación directa de factores internos que reflejan el carácter, las emociones y los patrones de comunicación con el entorno.

Expresarse en voz baja revela ciertos rasgos que se inclinan para lo negativo en la psicología. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Qué dice la psicología sobre las personas que hablan en voz baja

En su libro “El Poder los Introvertidos”, Susan Cain asegura que las personas introvertidas suelen hablar en voz baja en sus conversaciones por una sencilla razón: de esa manera evitan ser el centro de atención ante los demás.

No les agrada la exposición constante; por esa razón, prefieren controlar el volumen de su voz para mantener un perfil bajo. Esta actitud puede ser interpretada por los demás como una señal de inseguridad, así explica el portal Cuerpo Mente .

También los especialistas en psicología precisan que esta costumbre tiene un fuerte vínculo con las emociones personales, especialmente de tristeza. Por ejemplo, cuando experimentas una situación melancólica, seguramente bajarás el tono de tu voz.

Los psicólogos señalan que una persona que habla en voz baja tiene poca confianza en sí mismo. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

La falta de seguridad o confianza en uno mismo sería otro indicador que refleja expresarse a un tono bajo. Estas personas suelen hablar de esa forma porque consideran que sus puntos de vistas no serán bien recibidos por los demás.

El uso de la voz baja opera como una estrategia de defensa psicológica, cuyo propósito principal es reducir la vulnerabilidad ante posibles juicios negativos o desaires personales.

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