Si buscas cuidar la salud de tu corazón y tus vasos sanguíneos, beber té es un hábito que podría estar relacionado con un menor riesgo de enfermedades cardiovasculares. Una investigación publicada en Journal of Internal Medicine, que siguió durante nueve años a más de 485,000 adultos chinos de entre 30 y 79 años, encontró una asociación entre el consumo de esta bebida y un menor riesgo cardiovascular. ¿Qué revela el estudio y qué dicen los expertos? A continuación, te lo contamos.

Beber té se asoció con un menor riesgo de enfermedades vasculares (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

TÉ Y SALUD CARDIOVASCULAR: QUÉ EXPLICA LA EVIDENCIA CIENTÍFICA

El estudio publicado el 21 de octubre de 2026 en Journal of Internal Medicine sugiere que el consumo habitual de té se asocia con un menor riesgo de enfermedad cardiovascular, aunque esta relación varió según las características de la bebida y la cantidad consumida. Además, se observó un menor riesgo entre quienes combinaban el consumo de té con otros hábitos, como no fumar y mantener un nivel elevado de actividad física.

Resultados de la investigación

Durante un seguimiento de unos nueve años, se registraron 14,863 nuevos casos de enfermedades de los vasos sanguíneos. Las personas que bebían té de forma habitual presentaron un riesgo aproximadamente un 11% menor de desarrollar estas enfermedades. Sin embargo, los resultados variaron según el tipo de té, su concentración, la temperatura y la cantidad consumida.

Entre los principales hallazgos se encuentran:

El té negro mostró una relación más constante con un menor riesgo que el té verde.

El té de concentración moderada se relacionó con un menor riesgo, mientras que beberlo muy caliente se asoció con un riesgo aproximadamente un 16% mayor.

Entre quienes tomaban té al menos una vez por semana, el riesgo estimado más bajo se observó con unas seis a ocho tazas diarias. Esto no significa que esa cantidad sea una recomendación para todas las personas.

Quienes combinaban el consumo habitual de té con no fumar y una actividad física elevada presentaron un riesgo aproximadamente un 45% menor frente al grupo de referencia del estudio.

Cabe precisar que el estudio solamente encontró asociaciones; por lo tanto, no demuestra que beber té sea la causa directa de un menor riesgo de enfermedad vascular.

El menor riesgo se observó entre quienes bebían té habitualmente, no fumaban y mantenían una actividad física elevada (Foto: iStock)

¿QUÉ DICEN LOS EXPERTOS SOBRE LA RELACIÓN ENTRE EL TÉ Y LA SALUD CARDIOVASCULAR?

El doctor Andrew Freeman, director de cardiología clínica y prevención y bienestar cardiovascular en National Jewish Health en Denver, considera que el té sin azúcar es una buena opción de bebida, después del agua. En declaraciones publicadas por la Asociación Americana del Corazón (AHA), explica que puede formar parte de una alimentación saludable para el corazón, pero advierte sobre añadir azúcar y otros ingredientes que empeoren su perfil nutricional.

Por su parte, Kathy McManus, directora del Departamento de Nutrición del Brigham and Women’s Hospital, señaló en una publicación de Harvard Health, de diciembre de 2012, que los datos sobre el té verde sugieren posibles beneficios sobre factores de riesgo cardiovascular, aunque la evidencia era limitada. Su planteamiento es de un beneficio potencial, no de una protección garantizada.

En tanto, el cardiólogo Francisco López dijo a N+ Univision que el té ha sido recomendado hace mucho tiempo y sus beneficios tienen que ver con la forma en la que es preparado y consumido: con azúcar y beberlo demasiado caliente.

“Lo recomendable es beberlo en término medio, de preferencia entre 6 y 7 tazas para aumentar los beneficios. Si son más de 8 aumenta el riesgo (...). Recomendaría que mejor consuman el té negro, unas 3 tazas a la semana como mínimo, si son 2 al día sería mejor. Tiene más beneficios que el café”, indicó.