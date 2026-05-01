El paisaje de Florida lucirá nuevamente espectacular ante la confirmación del regreso de los flamencos al Parque Nacional de los Everglades. Estas aves, que representan un símbolo del estado, podrán ser visualizados por los distintos usuarios que se acerquen a esta hábitat natural de decenas de animales silvestres. Si quieres saber cuándo y dónde verlos, te invito a leer esta nota para que accedas a todos los detalles completos y disfrutes de esta experiencia.

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Tras más de cien años sin registros de esta ave debido a la pérdida de hábitat y la caza furtiva en el estado, el avistamiento de diversos flamencos en el 2023 se ha convertido en un hito sin precedentes para Florida .

Hasta el 2025, se registró una población de 125 ejemplares en la costa de la Bahía de Florida; de los cuales 60 se localizan habitualmente en el área de Flamingo, perteneciente al Parque Nacional de los Everglades, según información compartida por National Geographic .

Tras 100 años de ausencia, los flamencos están presentes en el área de Flamingo del Parque Nacional de los Everglades. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Cómo visualizar flamencos en el Parque Nacional de los Everglades

En sus declaraciones al medio citado, Riley Hays, intérprete del distrito de Flamingo del Parque Nacional de los Everglades, indicó que los mejores puntos de observación son las marismas y las aguas costeras de poca profundidad durante la bajamar, especialmente en las rutas de Snake Bight Trail y Christian Point Trail.

Siguiendo esta recomendación, es posible que visualices estas aves alimentándose de algas y camarones de salmuera ; estos últimos son necesarios para el tono característico que presentan los flamencos.

Para una mejor experiencia, necesitas binoculares o un teleobjetivo , pues el personal del Parque Nacional de Everglades te solicitará que mantengas una distancia prudente, ya que estas aves pueden mostrar un comportamiento agresivo en caso se sientan en peligro.

“Si se acerca demasiado y nota que el comportamiento de las aves cambia, aléjese”, declaró Keith Laakkonen, director del Santuario Corkscrew de Audubon Florida, a National Geographic

Para una mejor información respecto a la ubicación actualizada de los flamencos, es importante que consultes directamente con los naturalistas u otros observadores presentes en el área .

Como medida preventiva, el personal dispondrá que se mantenga una distancia considerable para visualizar a estos animales. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

¿Los flamencos son agresivos?

De acuerdo a un estudio publicado por la Universidad de Exeter y el Centro de Humedales WWT Slimbridge , determinó que los flamencos con tono más rosado suelen tener un comportamiento más agresivo contra otros ejemplares, especialmente cuando compiten por comida o espacio.

Son pocos casos de que estas aves hayan realizado ataques a seres humanos. Eso sí, la situación puede ser peligrosa cuando la persona se aproxime hacia estos animales, ya que su reacción puede ser violenta.

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