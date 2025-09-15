Hace exactamente una semana me animé a informarte lo que sucede con los premios mayores del Powerball que no son reclamados, hoy toca aclarar otro punto relacionado al juego. Si tienes ganas de saber si los ganadores de la lotería pueden permanecer en el anonimato, no te vayas de esta nota.

En la página web del Powerball uno puede enterarse de los números ganadores que salieron en el último sorteo, como también cuándo será el próximo juego y muchas otras cosas más, pues hay una sección que se llama ‘Preguntas Frecuentes’. Justo ahí se resuelve la duda que motivó la creación de este artículo.

Las horas límite de venta de boletos de Powerball varían según la jurisdicción de venta. (Foto: Patrick T. Fallon / AFP) / PATRICK T. FALLON

“Cada jurisdicción tiene su propia ley sobre el anonimato de los ganadores”

Para ir de lleno al asunto, te cuento que la lotería ha dejado en claro que “cada jurisdicción tiene su propia ley sobre el anonimato de los ganadores”. Algunas “están obligadas por ley” a brindar (a cualquier tercero que solicite la información) el nombre del ganador, pero no solo eso. También “su ciudad de residencia, el juego ganado y el importe del premio”.

Lo que también llamó la atención es que, además de esas jurisdicciones, están las que “permiten a los ganadores reclamar un premio como un fideicomiso u otra entidad legal, permitiendo así cierto anonimato frente a la divulgación pública de su información”.

No es necesario ser ciudadano o residente estadounidense para jugar al Powerball. (Foto: Patrick T. Fallon / AFP) / PATRICK T. FALLON

Después de haber dado a conocer eso, el juego de lotería indicó lo siguiente: “Compruebe con su lotería si es necesario tomar una foto del ganador y cuáles son sus normas sobre reclamaciones de premios”. A su vez, subrayó esto: “Independientemente de cómo se reclame un premio, la persona que compró el boleto ganador debe ser conocida por la lotería para que los funcionarios puedan confirmar que usted es elegible para jugar y para cumplir con otros requisitos legales”. Ahora ya tienes la información completa con respecto al tema, anímate a participar en el Powerball.

El próximo sorteo del Powerball

Los sorteos del Powerball se realizan todos los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p.m. hora del este en el estudio de sorteos de la Lotería de la Florida en Tallahasee. Hoy, 15 de septiembre, hay un nuevo sorteo. Para esta fecha, hay un gran premio estimado de $64 millones, con la opción en efectivo de $30.0 millones.

