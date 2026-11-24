El Desfile de Acción de Gracias de Macy’s podría celebrar su edición número 100 sin una de sus imágenes más esperadas: los globos gigantes sobre Manhattan que han sido parte fundamental de esta tradición. Una tormenta costera prevista para Thanksgiving en Nueva York amenaza con intensificar el viento durante la mañana del jueves 26 de noviembre, cuando miles de espectadores esperan reunirse entre el Upper West Side y Herald Square. Por ahora, existe un riesgo meteorológico, pero ninguna decisión definitiva sobre su participación.

Según AccuWeather, las condiciones podrían obligar a llevar estas figuras a menor altura o impedir que se eleven. El desenlace dependerá de la velocidad de los vientos: un desplazamiento más lento dejaría los momentos de mayor intensidad para después del recorrido.

Los míticos globos del Desfile del Día de Acción de Gracias podrían no volar por los cielos de Nueva York (Foto: AFP) / NEIL CONSTANTINE

¿POR QUÉ PODRÍAN QUEDARSE EN TIERRA LOS GLOBOS DE MACY’S?

La principal preocupación es una tormenta del tipo nor’easter, capaz de provocar lluvias y fuertes vientos en el noreste de Estados Unidos. El reporte publicado por AccuWeather este lunes 23 anticipa un aumento de intensidad desde la noche del miércoles hasta la jornada siguiente.

Durante el desfile se prevén velocidades sostenidas de entre 12 y 25 millas por hora, acompañadas de ráfagas que alcanzarían entre 20 y 30 mph. Aunque el inicio tendría condiciones menos adversas, el panorama podría empeorar hacia el cierre.

Dan DePodwin, vicepresidente de operaciones de pronóstico de AccuWeather, advirtió sobre la posibilidad de que los personajes deban avanzar más cerca del pavimento o permanezcan en tierra. Ese escenario sería más probable si el sistema acelera su desplazamiento por la costa.

“Probablemente sea la mayor probabilidad en los últimos años de que no haya globos aerostáticos”, dijo Dan DePodwin al New York Post.

En tanto, Mike Masco, meteorólogo de Pix11, ha manifestado lo siguiente: “Todos los modelos de pronóstico principales, incluidos sus contrapartes de IA, ahora están mostrando un área poderosa de baja presión que se desplaza al oeste de NYC el Día de Acción de Gracias. Esta es potencialmente la trayectoria de tormenta más ventosa y una que también podría producir algunas de las lluvias más intensas en toda la región”.

🚨 WORST-CASE STORM TRACK FOR THANKSGIVING DAY & MACY'S PARADE? 🌧️💨 This is becoming VERY concerning! ALL major forecast models, including their AI counterparts, are now showing a powerful area of low pressure tracking WEST of NYC on Thanksgiving Day. Why does that matter? This is potentially the WINDIEST storm track and one that could also produce some of the heaviest rainfall across the region. 💨 WINDS: A strong pressure gradient would drive powerful SOUTH and SOUTHEAST winds into NYC, NJ and Long Island, with gusts potentially exceeding 40 MPH from Thursday morning into the evening. 🌧️ RAINFALL: The one saving grace MAY be that the heaviest rain axis sets up just WEST of NJ, NYC and Long Island. However, that does NOTHING to eliminate the wind threat. 🎈 MACY'S THANKSGIVING DAY PARADE: This storm track is especially concerning for the balloons. Historically, the balloons did NOT fly in 1942, 1943 or 1944 due to World War II, and again in 1971 due to strong winds. ⚠️ BOTTOM LINE: The track of this storm is NOT favorable for Thanksgiving morning festivities. Even if the heaviest rainfall misses NYC, the wind threat remains significant. Still a few days out, and details WILL change, but the consistency among the operational and AI models is getting my attention! 📺 LIVE on @PIX11News until 10 AM with the latest model trends and Thanksgiving forecast! — Mike Masco (@MikeMasco) November 23, 2026

¿CUÁLES SON LOS LÍMITES DE SEGURIDAD EN NUEVA YORK?

Los criterios aplicados al evento establecen dos umbrales meteorológicos. Si cualquiera de ellos se supera, los globos no pueden volar.

Tipo de viento Umbral reportado Equivalencia aproximada Sostenido Superior a 23 mph Más de 37 km/h Ráfagas Superiores a 34 mph Más de 55 km/h

¿SE CANCELARÁ EL DESFILE DE ACCIÓN DE GRACIAS?

La programación oficial consultada mantiene la celebración para el jueves 26 de noviembre, desde las 8:30 a. m. hasta el mediodía, hora de Nueva York. La advertencia meteorológica no constituye un anuncio de suspensión.

AccuWeather plantea posibles restricciones para las figuras gigantes, mientras Macy’s conserva anunciadas sus actuaciones. La incertidumbre se concentra, principalmente, en las condiciones que encontrarán los equipos encargados de manejarlas.

¿QUÉ TIEMPO SE ESPERA DURANTE THANKSGIVING 2026?

El reporte del 23 de noviembre prevé que el viento aumente antes de la llegada de las precipitaciones más persistentes. Estas podrían comenzar hacia el mediodía del jueves, incluso antes del cierre, aunque su horario dependerá del avance de la tormenta.

Momento Panorama previsto Posible efecto para los asistentes Noche del miércoles 25 Aumento gradual del viento del este y noreste Necesidad de revisar las actualizaciones antes de salir Inicio del desfile, jueves 26 Menor intensidad que en las horas posteriores Las condiciones podrían cambiar durante el recorrido Final de la mañana y mediodía Corrientes más fuertes y posible comienzo de la lluvia Mayor incertidumbre para los globos Tarde y noche del jueves Empeoramiento de las precipitaciones y el viento Dificultades para regresar a casa o realizar otros desplazamientos

Las predicciones del clima en Nueva York anticipan lluvias y fuerte vientos durante el Día de Acción de Gracias (Foto: AFP) / SELCUK ACAR

¿CUÁNDO FUE LA ÚLTIMA VEZ QUE NO VOLARON POR EL MAL TIEMPO?

La última ocasión en que las condiciones meteorológicas dejaron en tierra a todos los globos fue en 1971. Una tormenta provocó lluvias intensas y fuertes vientos sobre Nueva York; si el episodio se repitiera este jueves, habrían transcurrido 55 años.

Otro antecedente ocurrió en 1997, cuando el personaje de The Cat in the Hat, conocido en español como El Gato con Sombrero, golpeó una farola tras ser arrastrado por ráfagas. Parte de la estructura se desprendió y varias personas resultaron heridas.

La interrupción de 1942 a 1944 tuvo una causa diferente: la Segunda Guerra Mundial. Durante ese periodo se suspendió toda la celebración, no únicamente la participación de las figuras inflables.

¿A QUÉ HORA EMPIEZA Y DÓNDE VER EL DESFILE DE MACY’S EN ESPAÑOL?

La edición número 100 recorrerá aproximadamente 2.5 millas, equivalentes a 4 kilómetros, desde el Upper West Side hasta la tienda de Herald Square. La organización anunció un récord de 100 elementos inflables, una categoría que no debe confundirse con igual cantidad de globos gigantes.

Estos son los datos principales para seguir la cita desde Nueva York:

Fecha: jueves 26 de noviembre de 2026.

Horario: de 8:30 a. m. a mediodía, hora del Este.

Lugar: Manhattan.

Recorrido anunciado: del Upper West Side a Macy’s Herald Square.

Televisión en español: Telemundo.

Otras opciones: NBC y Peacock.

Macy’s confirmó más de 11,000 participantes y voluntarios, además de personajes como Bluey, Hello Kitty y Mickey en su versión de aprendiz de hechicero.