En los últimos días ha surgido una noticia que está generando mucha inquietud en diversas comunidades migrantes de Estados Unidos. Y me parece importante explicar qué está pasando, porque la medida podría impactar a personas que llevan años viviendo legalmente en el país. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) anunció que reevaluará todas las Green Cards otorgadas a ciudadanos de 19 países señalados como “de preocupación” por la administración del presidente Donald Trump.

Este movimiento llega después del tiroteo en Washington, DC, que involucró a dos miembros de la Guardia Nacional y cuyo sospechoso fue identificado como Rahmanullah Lakanwal, un ciudadano afgano que llegó al país a través de un programa humanitario impulsado por la administración de Joe Biden. A partir de ese momento, el gobierno federal decidió intensificar su postura migratoria.

LA ORDEN QUE CAMBIARÁ MUCHAS COSAS EN ESTADOS UNIDOS

Joe Edlow, director de USCIS, explicó en X que el presidente ordenó una revisión “rigorosa y a gran escala” de cada Green Card emitida a inmigrantes provenientes de países considerados de alto riesgo. Es una medida que podría implicar revisiones caso por caso, algo poco habitual a esta escala.

LOS 19 PAÍSES QUE ESTÁN EN LA MIRA

USCIS indicó a CNN que los países incluidos son los listados en una proclamación presidencial previa. Son los siguientes:

Afganistán

Birmania

Chad

República del Congo

Guinea Ecuatorial

Eritrea

Haití

Irán

Libia

Somalia

Sudán

Yemen

Burundi

Cuba

Laos

Sierra Leona

Togo

Turkmenistán

Venezuela

La agencia adelantó que, al reevaluar cada caso, tendrá en cuenta “factores negativos específicos del país”, como la capacidad de estas naciones para emitir documentos de identidad confiables.

EL DETONANTE FUE EL TIROTEO EN WASHINGTON

Tras difundirse la información de que Lakanwal había ingresado a Estados Unidos en 2021 como parte de la operación “Aliados Bienvenidos” y que recibió asilo en 2025, la administración Trump decidió frenar todo el procesamiento migratorio relacionado con ciudadanos afganos. Esta pausa se mantendrá mientras se revisan los protocolos de seguridad, según informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

REVISIÓN DE ASILOS APROBADOS BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE BIDEN

El DHS también confirmó que revisará todos los casos de asilo otorgados durante el mandato de Biden, lo que podría impactar a miles de personas que ya cuentan con una decisión aprobada. La subsecretaria Tricia McLaughlin explicó que se aplicarán criterios de seguridad adicionales.

En un mensaje reciente, Trump señaló que busca “pausar permanentemente” la migración desde países del llamado “tercer mundo”, aunque no especificó cuáles. También habló de poner fin a subsidios para “no ciudadanos” y de desnaturalizar a inmigrantes que, según su criterio, puedan representar un riesgo o una carga pública.

UN ESCENARIO QUE GENERA INCERTIDUMBRE

Las nuevas medidas dejan en el aire la situación de muchos residentes permanentes legales. Aunque la Green Card es un estatus sólido, la posibilidad de una revisión masiva genera preocupación entre quienes dependen de este documento para trabajar, vivir y mantener estabilidad en Estados Unidos.

La reevaluación coincide con un momento en el que el discurso migratorio se ha endurecido nuevamente. Y aunque las tarjetas verdes son distintas a los programas de asilo y refugio —ámbitos que la administración Trump también ha buscado limitar—, la revisión en masa de residentes de 19 países representa un giro significativo en la política migratoria reciente.

