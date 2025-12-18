En los últimos días, muchos inmigrantes hispanos en distintos estados de EE. UU. han recibido el mismo mensaje por WhatsApp, Facebook o TikTok: “si no tienes papeles, el banco te va a cerrar la cuenta el 1 de enero de 2026”. Cuando se habla de dinero, trabajo y estabilidad, es normal que el miedo se multiplique, sobre todo si vives sin un estatus migratorio regular.

Por eso vale la pena frenar un momento y revisar la información con calma. No todo lo que se viraliza es cierto y, en temas tan sensibles como la inmigración y el sistema financiero, la desinformación suele causar más daño que las propias políticas.

¿ES VERDAD O SOLO UN RUMOR VIRAL?

En videos y publicaciones se asegura que existe una orden federal que obligaría a todos los bancos del país a verificar si sus clientes son ciudadanos o residentes permanentes, y que quienes no puedan demostrar estatus legal perderían automáticamente sus cuentas.

Sin embargo, tras revisar los documentos oficiales disponibles, no existe ninguna orden federal que respalde esa afirmación ni una ley nueva que obligue a cerrar cuentas a las personas indocumentadas a partir del 1 de enero de 2026.

Desde el inicio del segundo mandato del presidente Donald Trump, el 20 de enero de 2025, no se ha firmado ninguna orden ejecutiva que prohíba a los inmigrantes sin papeles tener cuentas bancarias.

Estas órdenes se publican en la página de la Casa Blanca y ninguna aborda este tema, y tampoco hay anuncios al respecto en las redes sociales del mandatario ni en sus entrevistas, algo que también verificó Factchequeado.

Este tipo de desinformación no es nuevo. En agosto de 2025 circuló un rumor similar que acusaba al Bank of America de congelar cuentas de inmigrantes, y la propia institución lo desmintió públicamente y confirmó que sus políticas no habían cambiado.

¿QUÉ INFORMACIÓN PUEDEN PEDIR LOS BANCOS EN ESTADOS UNIDOS?

Que el rumor sea falso no significa que los bancos no tengan reglas. En Estados Unidos, las instituciones financieras están obligadas a verificar la identidad de sus clientes para prevenir fraudes y delitos financieros.

La Oficina para la Protección Financiera del Consumidor (CFPB) aclara que los bancos pueden preguntar por el estatus migratorio, pero no pueden usar esa información para discriminar a una persona por su origen nacional o raza.

La Ley Patriota de Estados Unidos exige que los bancos cuenten con un Programa de Identificación de Clientes, supervisado por la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC). Eso implica pedir datos básicos como nombre, fecha de nacimiento, dirección y un número de identificación válido.

Aquí hay un punto clave para los inmigrantes hispanos indocumentados: ese número de identificación no tiene que ser necesariamente un Seguro Social. Muchos inmigrantes usan el ITIN, un número legal otorgado por el Servicio de Impuestos Internos (IRS), válido para personas sin estatus migratorio regular, así como para extranjeros residentes y no residentes.

¿PUEDEN CERRAR UNA CUENTA DESPUÉS DE ABIERTA?

Según la Comisión Federal de Comercio (FTC), la verificación de identidad suele hacerse al abrir la cuenta, aunque en ciertos casos se puede repetir más adelante, por ejemplo si cambias de dirección o de estado.

Una vocera del Bank of America explicó a Factchequeado que, incluso cuando el banco pregunta si el cliente es ciudadano estadounidense, responder que no lo eres no genera ninguna consecuencia automática por sí sola.

Cada banco tiene sus propias políticas internas y sí puede cerrar cuentas por otros motivos, como actividad sospechosa, falta de uso por mucho tiempo o incumplimiento de sus términos y condiciones. Pero hoy no existe una norma federal que obligue a cerrar cuentas solo por ser indocumentado ni una fecha límite como el 1 de enero de 2026 que aplique a todos los inmigrantes en el país.

ENTONCES, ¿QUÉ DEBES TENER EN CUENTA SI ERES HISPANO INDOCUMENTADO EN EE. UU.?

Con todo esto sobre la mesa, la conclusión es clara: no hay una prohibición federal que deje a los inmigrantes indocumentados sin cuentas bancarias a partir del 1 de enero de 2026.

Si vives en Estados Unidos, seas de México, Centroamérica, el Caribe o Sudamérica, tu acceso al sistema bancario sigue rigiéndose por leyes claras y por las políticas específicas de cada banco, no por audios o videos virales.

Algunos consejos prácticos:

Habla directamente con tu banco si recibes mensajes alarmistas sobre cierres de cuentas.

Revisa siempre los avisos oficiales del banco por correo, app o web, y guarda los documentos importantes.

Desconfía de cadenas que te piden “sacar todo tu dinero ya” basadas solo en rumores.

Consulta a organizaciones de apoyo a inmigrantes o a asesores legales antes de tomar decisiones drásticas con tus ahorros.

Hoy por hoy, el mensaje para la comunidad hispana en todo Estados Unidos es: infórmate con fuentes confiables, no te dejes llevar por el miedo en redes sociales y toma decisiones sobre tu dinero con calma y con datos, no con rumores.

