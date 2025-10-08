Chicago se ha convertido en uno de los focos de acción del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) luego que el presidente Donald Trump solicitara el despliegue de 300 uniformados de la Guardia Nacional en esta ciudad para que acompañen a los agentes federales en las redadas contra indocumentados, a pesar del rechazo local. En este marco, un nuevo caso ha cobrado notoriedad por la fuerza que se usa para detener a un hombre hispano quien gritó “¡Los latinos somos más!” en un tenso forcejeo captado en video. Él logró evitar el arresto y aquí te cuento los detalles que se conocen hasta el momento.

Varias personas presenciaron y grabaron el incidente dentro del mayor programa de deportaciones masivas en la historia de EE.UU. implementado por el Gobierno. Los vecinos demostraron su rechazo e indignación y no dudaron en reclamar a los agentes encapuchados por su accionar.

El hispano forcejeó con agentes de ICE en el vecindario de West Lawn, Chicago, y evitó su detención. (Foto: captura @Univision-Chicago / YouTube)

Inmigrante se enfrenta a ICE y evita arresto

Todo ocurrió el pasado sábado 4 de octubre frente a un taller mecánico en la cuadra 6300 de S. Kostner Ave, en el vecindario West Lawn, al suroeste de Chicago, donde el hispano vivió un momento de terror al protagonizar un intenso forcejeo con los agentes de ICE que querían detenerlo.

“¡Ayúdenme, ayúdenme... los latinos somos más!”, se le escucha gritar desesperadamente en un video captado por Hamza Hassan y difundido por Univision Chicago.

Cada instante del forcejeo entre el inmigrante y dos agentes de ICE quedó registrado mientras los transeúntes reclamaban a los oficiales por la fuerza que utilizaban para detenerlo, ya que en varios momentos lo lanzan al suelo, lo toman fuerte del pecho y lo intentan subir a un auto.

Tras varios minutos de tensión, los agentes federales deciden retirarse del lugar en sus vehículos y el hispano quedó totalmente aturdido.

El incidente causó indignación entre los vecinos, que les reclamaban a los agentes por su actuación. (Foto: captura @Univision-Chicago / YouTube)

Según reportan desde Univision Chicago, esta detención frustrada se dio el mismo día en que agentes migratorios dispararon contra Marimar Martínez, una ciudadana estadounidense, en otro operativo que terminó con múltiples heridos y vehículos dañados.

Ante esto, activistas denuncian tácticas violentas y militarizadas por parte de ICE en vecindarios latinos de Chicago y la presencia del Departamento de Seguridad Nacional y la Guardia Nacional a pedido del presidente Donald Trump.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!