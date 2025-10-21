En las escuelas de Estados Unidos y Australia, surgió una nueva tendencia que está empezando a causar incomodidad entre los docentes. Se trata de la expresión “six-seven”, una frase que los alumnos repiten constantemente en los pasillos y en las aulas, sin ningún significado concreto, pero con la intención de divertirse o provocar una reacción. Para muchos maestros, esta moda se ha vuelto tan molesta que incluso han tenido que prohibir su uso durante las clases.

Según el New York Post, el origen del término proviene de la canción viral “Doot Doot (6 7)” del rapero Skrilla, que repite la frase “six-seven” de forma continua. Esta expresión se popularizó rápidamente en TikTok e Instagram, donde miles de adolescentes aparecen cantándola, bailando o utilizándola como un chiste interno que los adultos no comprenden.

Algunos creen que la frase hace referencia a la altura del jugador de la NBA LaMelo Ball, que mide 6 pies y 7 pulgadas, mientras que otros aseguran que es una forma de decir que algo es “mid”, es decir, promedio o mediocre.

En las redes sociales, algunos docentes revelaron que ya están tomando medidas para evitar que los alumnos repitan la frase. (Foto: @myclassroomdiaries / TikTok)

La maestra de primaria Kaitlyn Biernacki contó en TikTok que esta tendencia llegó a interrumpir una de sus clases de matemáticas. Mientras dibujaba un gráfico de barras en la pizarra, preguntó cuántos votos había recibido un guepardo. Algunos estudiantes respondieron “six”, y ella lo anotó, pero inmediatamente varios empezaron a gritar “six-seven”, provocando risas y distrayendo al grupo.

Otra persona que se identifica como docente, llamada @mscollaketeaches, compartió un video en tono humorístico mostrando su cansancio al escuchar la frase repetirse durante todo el día.

La profesora de cuarto grado Monica Choflet también decidió actuar. En un video publicado en su cuenta @mermaid4teaching, explicó que impondrá una medida disciplinaria para frenar el uso del término en clase.

Los jóvenes repiten la frase en situaciones cotidianas, provocando risas solo por lo absurdo. (Foto: referencial / Freepik)

Dijo que hará que sus alumnos escriban la frase “I will not say ‘6-7’ in class” (“no diré 6-7 en clase”) como castigo. Lo curioso es que tendrán que escribirla seis veces la primera vez y siete veces si reinciden.

Este fenómeno forma parte de una tendencia curiosa: los niños de la Generación Alfa (nacidos entre 2010 y 2024) están creando y popularizando palabras sin sentido que luego se vuelven virales.

Un experto señaló que lo gracioso del meme "six seven" es que no tenga significado alguno. (Foto: referencial / Freepik)

El Cambridge Dictionary agregó recientemente unas 6.000 nuevas palabras, muchas de ellas surgidas en internet. Entre ellas están “skibidi”, usada para cualquier cosa, y “delulu”, que significa estar totalmente desconectado de la realidad.

Para los estudiantes, decir “six-seven” es solo una forma de diversión; sin embargo, para los maestros se convirtió en una distracción constante que interrumpe el aprendizaje.

Un experto intenta explicar el significado del meme “six seven”

Henry De Tolla, un joven de 22 años considerado un experto en el lenguaje de memes adolescentes, habló sobre el significado del meme en conversación con Business Insider.

Por ilógico que parezca, De Tolla asegura que el verdadero significado del meme radica en que no tenga uno: “Mi mamá me preguntó también, porque me dijo: ‘¿El 67 significa algo subido de tono?’ Y yo le respondí: ‘No, literalmente no tiene ningún significado, y creo que eso es lo gracioso’”.

No es un meme puramente de internet, sino algo que se vive en persona: los estudiantes se ríen si un profesor menciona esos números en clase o los gritan en los pasillos.

De Tolla cree que esta tendencia podría ser una especie de rebelión en contra de la IA: “No sé cuánto la inteligencia artificial podrá adentrarse en la cultura de internet. Simplemente no sé cómo podría comprender la tendencia de ‘six-seven’ sin quedar completamente perpleja”.

Aunque parezca un concepto difícil de comprender, el joven cree que, tal vez, se trate simplemente de que a los niños “les gusta gritar cosas tontas”.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí