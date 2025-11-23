Con la llegada del Día de Acción de Gracias (Thanksgiving), muchas familias ya piensan en los preparativos tradicionales: el tamaño del pavo, la mesa, la lista de invitados y las costumbres que repiten cada año; sin embargo, otras están considerando aprovechar el feriado para hacer una escapada y celebrar fuera de casa.

Según el portal Wallethub, existen 30 destinos dentro de Estados Unidos ideales para quienes desean disfrutar de Thanksgiving lejos del hogar.

Al respecto, el analista Chip Lupo explicó: “Las mejores ciudades para celebrar el Día de Acción de Gracias cuentan con una gran cantidad de restaurantes de alta calidad y lugares para comprar decoraciones festivas, y sus residentes se entusiasman mucho con la festividad según su historial de búsqueda en Google”.

San Antonio ocupó el primer lugar por su clima seco, precios accesibles y variedad de opciones festivas. (Foto referencial: Freepik)

Para determinar los mejores lugares, Wallethub evaluó varios factores, como las celebraciones y tradiciones locales, costos, accesibilidad y clima. Con este sistema, identificaron las cinco ciudades que ofrecen una experiencia destacada para los amantes de la festividad.

En primer lugar se ubicó San Antonio, donde casi no llueve en esta época del año (apenas un 1% de probabilidad de precipitación). Además, ofrece una de las cenas de Thanksgiving más baratas del país, con una gran variedad de restaurantes, muchas tiendas de decoración y una amplia oferta de pumpkin patches.

El segundo puesto fue para Atlanta, una ciudad con muchas tiendas de decoración y restaurantes bien valorados. Además, destaca por su eficiencia aeroportuaria, ya que solo el 12% de los vuelos registró retrasos el año pasado. Además, es una comunidad generosa: dona alrededor del 5% de sus ingresos a obras de caridad, ubicándose en el puesto 22 a nivel nacional.

Atlanta quedó en segundo puesto por sus restaurantes, eficiencia en vuelos y espíritu solidario, mientras que Virginia Beach destacó por sus hoteles económicos y su seguridad. (Foto referencial: Freepik)

En el tercer lugar aparece Virginia Beach, que ofrece algunos de los hoteles más económicos para quienes viajan durante Thanksgiving. Por ejemplo, una habitación en un hotel de 3 estrellas puede costar apenas 41 dólares. Esta ciudad tiene gran variedad de restaurantes, es reconocida por su espíritu solidario y también se encuentra entre las comunidades más seguras del país.

El cuarto puesto corresponde a Dallas, famosa por sus celebraciones y tradiciones de Thanksgiving, con decenas de restaurantes que preparan cenas especiales y varios espectáculos de luces navideñas. Asimismo, ofrece buen clima y precios accesibles para los turistas.

Finalmente, en el quinto lugar quedó Scottsdale, destacada por su ambiente festivo, su gran cantidad de pumpkin patches y tiendas de decoración. Además, es un destino seguro y de fácil acceso para los visitantes.

Dallas y Scottsdale completan el top 5 con celebraciones tradicionales, accesibilidad y múltiples actividades para los turistas. (Foto referencial: Freepik)

Lo que debes tomar en cuenta si tienes planeado viajar durante las fiestas de fin de año

Viajar en avión durante fechas festivas puede ser especialmente estresante debido a la gran afluencia de personas. Aquí tienes varios consejos clave para hacer tu experiencia lo más fluida posible:

Anticipación y horarios inteligentes: Reserva vuelos con meses de antelación. Elige volar en horarios de la mañana muy temprano o muy tarde y evita viajar los días inmediatamente anteriores o posteriores a la festividad.

Llegada extra-temprana: Llega al aeropuerto al menos una hora más de lo habitual. Las colas para seguridad y documentación serán largas debido al alto tráfico.

Viaja ligero (mano): Haz el check-in online y, si es posible, evita documentar equipaje. Esto elimina el riesgo de pérdida y te permite saltarte las largas filas en el mostrador.

Sé flexible y prepárate: Monitorea el estado de tu vuelo constantemente. Empaca cargadores portátiles, snacks y entretenimiento para mitigar el impacto de posibles retrasos o cancelaciones.

