En vísperas del Día del Trabajo en Estados Unidos, la organización contra la pobreza Oxfam publicó su esperado informe anual que clasifica a los mejores y peores estados para trabajar en Estados Unidos. El documento, titulado Best States to Work Index 2025 (BSWI), analiza las políticas laborales vigentes y expone qué territorios ofrecen mayor protección, salarios y derechos para sus trabajadores, en un contexto de aumento del costo de vida y debates crecientes sobre justicia laboral.

Para elaborar la clasificación, Oxfam se basó en tres factores clave: salarios, políticas de protección laboral y derecho a sindicalizarse. Entre las medidas que se evaluaron están las licencias familiares y médicas remuneradas, descansos pagados para lactancia, leyes de igualdad salarial, permisos por enfermedad y protecciones contra el acoso sexual en el trabajo.

Estos criterios permiten identificar con claridad qué estados priorizan el bienestar de sus trabajadores y cuáles mantienen rezagos significativos.

Looking for the best states to work in? These are the top 5 states for workers!



Oxfam’s research has found these states all have the country’s strongest minimum wages, paid leave, fair schedules, and protected rights to organize. Did your state make the top 5? pic.twitter.com/4JQPbfr76b — OxfamAmerica (@OxfamAmerica) August 28, 2025

¿CUÁLES SON LOS MEJORES ESTADOS PARA TRABAJAR EN EE. UU. EN 2025?

El índice de este año colocó a Washington D.C. en el primer lugar, con una puntuación de 87.66, consolidándose como el territorio con más garantías laborales.

Le siguen California, Oregón, Nueva York, Washington e Illinois, todos con calificaciones por encima de 73 puntos.

En el otro extremo, los peores lugares para trabajar resultaron ser Carolina del Norte, Mississippi, Alabama, Georgia y Tennessee, con puntajes preocupantemente bajos que oscilan entre 5 y 12.

California también está entre los mejores estados de EE. UU. para trabajar en 2025 (Foto: AFP)

OXFAM DICE QUE EN MUCHOS SENTIDOS, 2025 HA SIDO UN AÑO DE RETROCESOS

El informe también llama la atención sobre los retrocesos de 2025, en especial en relación al trabajo infantil. Según Oxfam, 17 estados han flexibilizado sus leyes, reduciendo la edad mínima para trabajar o ampliando las horas permitidas para los menores, una cifra alarmante si se compara con 2023, cuando solo cuatro estados habían tomado estas medidas. A esto se suma que en Florida y Texas se han bloqueado iniciativas locales de protección frente al calor, un riesgo cada vez más mortal para trabajadores agrícolas, de la construcción y almacenes.

En contraste, otros estados han dado pasos positivos. Maryland y Nevada se unieron a California, Oregón y Washington en la implementación de normas específicas para proteger a los trabajadores frente al calor extremo, una de las amenazas climáticas más peligrosas y con mayor impacto en comunidades inmigrantes y de bajos ingresos. Estos avances demuestran que las decisiones estatales pueden marcar la diferencia en la vida diaria de millones de familias.

Abby Maxman, presidenta de Oxfam América, advirtió que los recortes federales en programas sociales profundizan la desigualdad y ponen en riesgo a los sectores más vulnerables. Subrayó que los derechos laborales son solo una parte de una red de seguridad más amplia que debe fortalecerse con políticas públicas de protección social, tanto en Estados Unidos como a nivel internacional.

Además, Oxfam mostró que existe una relación directa entre las políticas laborales y el bienestar social de los estados. Aquellos que obtuvieron mejores puntuaciones en el índice suelen registrar menores niveles de pobreza e inseguridad alimentaria, menor mortalidad infantil, mayor renta media de los hogares y una economía más sólida con PIB per cápita más alto. Esto refuerza la idea de que cuidar a los trabajadores no solo es justo, sino que también impulsa el desarrollo económico.

LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME

Finalmente, el informe ofrece recomendaciones claras: aumentar salarios, eliminar excepciones al salario mínimo, reforzar licencias familiares y médicas remuneradas, implementar leyes más estrictas contra el trabajo infantil y garantizar el derecho a sindicalizarse. Para Oxfam, solo con un esfuerzo conjunto entre estados y gobierno federal será posible asegurar condiciones de trabajo dignas y justas para todos en el país.

