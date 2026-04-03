Si vives en Nueva York, sabes que Semana Santa y Pascua no se viven como en cualquier otra ciudad. Entre el ritmo de Manhattan, los planes para niños, los eventos gratuitos y las experiencias que solo tienen sentido en un lugar como este, el fin de semana se convierte en una oportunidad perfecta para salir, caminar un poco y aprovechar que la primavera ya empieza a sentirse en las calles. Y si todavía no tienes un plan claro, no eres el único: cada año pasa lo mismo, uno quiere hacer algo especial, pero también práctico, sobre todo cuando hay peques en casa o cuando simplemente apetece desconectarse sin salir de la ciudad. Por suerte, en esta localidad siempre hay algo más que ofrecer, desde el clásico desfile de sombreros en la Quinta Avenida hasta búsquedas de huevos, museos con actividades para niños y brunchs que se llenan rápido. Si estás buscando ideas para Pascua 2026, aquí tienes algunas de las mejores opciones.

TRADICIONES QUE NUNCA FALLAN

Si hay un evento que ya forma parte del ADN de la Pascua neoyorquina, ese es el famoso Desfile de Pascua y Festival de Sombreros de la Quinta Avenida. Este año se celebrará el 5 de abril, y más que un simple recorrido, es una de esas escenas que solo entiendes de verdad cuando la ves en vivo.

Alrededor de la Catedral de San Patricio, en pleno Midtown, verás a cientos de personas con sombreros exagerados, creativos y a veces totalmente inesperados. El ambiente es festivo, familiar y muy fotogénico. No hace falta complicarse demasiado: basta con llevar algo llamativo y dejarse llevar por la energía del evento. Además, es gratis, así que suele ser una de las paradas más buscadas por quienes quieren vivir Pascua en Nueva York sin gastar de más.

Un ciudadano disfrazado con motivos de Pascua durante el evento temático de la Ciudad de Nueva York (Foto: AP) / Yuki Iwamura

BÚSQUEDA DE HUEVOS: DIVERSIÓN ASEGURADA

Para las familias con niños, las búsquedas de huevos son casi una obligación en estas fechas. Y en Nueva York hay más de una opción para elegir:

En East Midtown, gratis y durante toda la semana:

Zona: East Midtown Fechas: del 28 de marzo al 4 de abril Ideal para: menores de 12 años.

Lo interesante de esta propuesta es que convierte todo el vecindario en una especie de juego urbano. Tiendas y restaurantes como Serendipity 3 o Rosa Mexicano esconden huevos con dulces, y además hay un “Huevo Dorado” en cada local con premios especiales. Es un plan sencillo, gratuito y muy útil para caminar por la zona mientras los niños se entretienen.

En el campo, sin salir de la ciudad:

Lugar: Queens County Farm Museum Fecha: 4 de abril

Si prefieres algo más abierto y con ambiente de granja, esta opción cambia por completo el panorama. Aquí hay una búsqueda masiva de huevos en un entorno mucho más natural, con miles de huevos escondidos, juegos al aire libre y fotos con el conejo de Pascua. Para muchas familias del área de Queens, es uno de esos planes que se reservan con tiempo porque suelen llenarse rápido.

EXPERIENCIAS DIFERENTES Y MUY NEOYORQUINAS

Si quieres salir de lo típico, también hay propuestas que mezclan Pascua con algunos de los escenarios más reconocibles de la ciudad:

Pascua en las alturas:

En Top of the Rock, la celebración se vive con una de las mejores vistas de Manhattan. Además del paisaje, suelen organizar encuentros con el conejo de Pascua, pintura facial y artistas de globos. Es una alternativa atractiva si buscas una salida familiar que también deje buenas fotos.

Un jardín digital futurista:

La exposición Blooming Wonders en ARTECHOUSE NYC es otra opción llamativa para estas fechas. No es la Pascua tradicional de toda la vida, pero sí encaja muy bien con la temporada: flores digitales, espacios inmersivos y una experiencia visual que suele sorprender tanto a adultos como a niños. Si estás por Chelsea o el Hudson Yards area, vale la pena considerarla.

Dulces a otro nivel:

En One Times Square, la experiencia iCandy NYC convierte la visita en un recorrido lleno de color y azúcar. Son tres pisos con dulces, escenarios interactivos y la posibilidad de llenar tu propio recipiente. Si vas con niños, lo más probable es que esta parada se convierta en una de las favoritas del día.

PLANES CULTURALES Y FAMILIARES

También hay alternativas más tranquilas o con un toque educativo:

En el Museo Infantil de Manhattan, el fin de semana suele venir acompañado de talleres, manualidades y búsquedas del tesoro dentro del museo.

La Catedral de San Juan el Divino ofrece programación especial de Semana Santa, ideal si buscas un momento más reflexivo o una experiencia más tradicional.

Y en Macy’s Herald Square, hay una experiencia interactiva gratuita con personajes como el conejo Benny, muy útil si quieres sacar fotos sin complicarte demasiado.

El típico conejo de Pascua de Macy's (Foto: Getty Images via AFP) / SLAVEN VLASIC

FOTOS Y RECUERDOS ESPECIALES

Si lo tuyo es aprovechar el momento para subir una buena foto o guardar el recuerdo, hay dos paradas que destacan bastante:

En Queens Center puedes tomarte fotos con el conejo de Pascua en un ambiente más relajado y familiar.

En Top of the Rock, las imágenes con el skyline de fondo siguen siendo de las más buscadas durante la temporada.

BRUNCH DE PASCUA: EL PLAN ESTRELLA

No vamos a engañarnos: en Nueva York, el brunch de Pascua es casi tan importante como el resto del día. Muchos restaurantes aprovechan la fecha para ofrecer menús especiales, y aquí van algunas opciones destacadas:

Restaurante Zona Estilo Cathédrale East Village Francés elegante Bubby’s Tribeca Clásico americano L’Amico Chelsea Italiano moderno Momoya Soho SoHo Japonés The Mark Restaurant Upper East Side Alta cocina

Y si buscas algo más completo para toda la familia, el brunch en el New York Marriott Marquis suele ser una apuesta segura: buffet abundante, música en vivo y hasta una búsqueda de huevos bajo techo para los niños. Es de esos planes que funcionan bien cuando quieres resolver todo en un solo lugar, sobre todo si el clima no acompaña del todo.

EN RESUMEN: OPCIONES PARA TODOS

Gratis y al aire libre: desfile en la Quinta Avenida.

Para niños: búsquedas de huevos en East Midtown y Queens.

Experiencias únicas: Top of the Rock, ARTECHOUSE, iCandy NYC.

Culturales: museos y catedrales.

Gastronomía: brunchs temáticos en toda la ciudad.

Al final, lo que hace especial la Pascua en Nueva York es esa mezcla entre tradición, ciudad y planes para todos los gustos. Puedes empezar el día viendo un desfile histórico en Midtown, seguir con una búsqueda de huevos en Queens o East Midtown y cerrar con un brunch en Manhattan. Y sí, ese tipo de fin de semana solo se entiende bien cuando uno lo vive aquí.

La Pascua es una celebración que emociona a grandes y chicos en la Ciudad de Nueva York / KENA BETANCUR

CONSEJOS PARA FAMILIAR HISPANAS EN NUEVA YORK

Para las familias hispanas que viven en Nueva York o están de visita, la Pascua es una buena oportunidad para conocer tradiciones locales y compartir con la comunidad. Antes de salir, revisa el pronóstico del tiempo, las rutas de metro que te acercan a cada evento y si hay cortes de calles por el desfile. Lleva agua, snacks para los niños y, si vas a una búsqueda de huevos, una mochila ligera o bolsa para guardar los dulces. Si no manejas bien el inglés, te ayudará revisar previamente la información en línea del evento y hacer capturas de pantalla con horarios y direcciones.

GUARDA Y COMPARTE ESTA INFORMACIÓN

Guarda esta guía de eventos de Pascua en Nueva York 2026 para consultarla antes de salir de casa y revisar posibles cambios de horario o clima. Así podrás elegir el plan que mejor se adapte a tu familia, ya sea un desfile al aire libre, una búsqueda de huevos o un brunch tranquilo bajo techo.

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