La llegada de la primavera a Nueva York tiene algo especial que no se puede explicar del todo con palabras, especialmente para quienes viven en Estados Unidos y están acostumbrados a ver la ciudad en modo invierno casi permanente, con abrigos, viento frío y días cortos. Cuando suben un poco las temperaturas y el sol se deja ver con más fuerza, empieza un cambio que muchos neoyorquinos —incluyendo la comunidad latina en barrios como Jackson Heights, Washington Heights, el Bronx o Sunset Park— esperan cada año: la floración de los cherry blossoms. En cuestión de días, rincones que normalmente asociamos con el ajetreo del subway, los food trucks o los vendedores ambulantes se llenan de árboles cubiertos de flores rosadas y blancas. Familias hispanas salen a hacer picnic, parejas aprovechan para tomarse fotos, creadores de contenido buscan la toma perfecta para Instagram o TikTok, y hasta quienes van de camino al trabajo se detienen un momento a mirar el paisaje. Es ese instante breve en el que la ciudad, conocida por su ritmo acelerado, parece bajar la velocidad para disfrutar de un espectáculo que dura poco, pero se queda en la memoria.

Si estás pensando en viajar a Nueva York esta primavera, vives en algún estado cercano del East Coast o simplemente quieres entender por qué este fenómeno atrae a miles de personas cada año, vale la pena tener claro el calendario. La temporada de floración suele concentrarse entre finales de marzo y las últimas semanas de abril, dependiendo del clima de cada año (los inviernos más fríos pueden retrasar un poco el pico). De hecho, organismos como el New York City Department of Parks and Recreation y espacios emblemáticos como el Brooklyn Botanic Garden publican rastreadores en línea para anticipar el mejor momento para ver los árboles en su punto máximo.

Cherry blossom en un día soleado en Nueva York (Foto: AFP) / ANGELA WEISS

¿CUÁNDO VER LOS CHERRY BLOSSOMS EN NUEVA YORK?

Antes de elegir el parque, conviene entender cómo funciona el calendario natural de estos árboles. No todos florecen al mismo tiempo y eso explica por qué algunas zonas de la ciudad se ven rosadas antes que otras.

Principales tipos de cerezos y su floración

Tipo de cerezo Características Periodo aproximado Okame Flores rosadas intensas Mediados a finales de marzo Yoshino Blancas o rosadas claras Inicios a mediados de abril Kwanzan Rosadas, más densas Finales de abril

Algo importante: cada floración dura apenas unas dos semanas, así que el timing lo es todo. Si vives en Estados Unidos, lo ideal es estar pendiente del pronóstico y de los updates en redes sociales de parques y jardines para poder organizar un viaje de último minuto o una escapada de fin de semana.

CENTRAL PARK: EL CLÁSICO QUE NUNCA FALLA

Hablar de primavera en Nueva York es hablar de Central Park. Aquí puedes ver distintos tipos de cerezos distribuidos en varias zonas, lo que extiende la experiencia durante varias semanas y permite que tanto turistas como residentes se crucen con estos árboles casi sin querer.

En el lado oeste encontrarás los primeros Okame.

En Cherry Hill destacan los Yoshino.

Cerca del Jacqueline Kennedy Onassis Reservoir aparecen los espectaculares Kwanzan.

Es ideal si quieres una experiencia completa sin salir de Manhattan. Muchos neoyorquinos hispanos aprovechan para combinar la visita con un paseo por la Quinta Avenida, una parada de café cerca de Columbus Circle o un brunch en el Upper West Side. Si te gustan las fotos, este es uno de los puntos más recomendados para contenido en redes, especialmente al atardecer.

Cherry blossom cerca al Jacqueline Kennedy Onassis Reservoir in Central Park (Foto: AFP) / CHARLY TRIBALLEAU

BROOKLYN BOTANIC GARDEN: EL ESPECTÁCULO MÁS ICÓNICO

Si hay un lugar que eleva esta experiencia a otro nivel, es el Brooklyn Botanic Garden. Ubicado junto a Prospect Park, este jardín ofrece uno de los paisajes más fotografiados de la ciudad durante la temporada de cherry blossoms y suele aparecer en recomendaciones de influencers de viajes y cuentas de turismo local.

Durante la temporada se organizan eventos como el Hanami Nights, donde los árboles se iluminan al anochecer y el ambiente se vuelve casi de festival. Además, extienden horarios para que más visitantes puedan disfrutar del lugar después del trabajo o la escuela. Para muchas familias latinas que viven en Brooklyn, este espacio se ha convertido en una tradición de primavera, casi al nivel de ir a ver las luces navideñas en diciembre.

Cherry blossoms en The Brooklyn Botanic Garden (Foto: AFP) / SPENCER PLATT

FLUSHING MEADOWS CORONA PARK: LOS PRIMEROS EN FLORECER

En Flushing Meadows Corona Park encontrarás algo clave: los primeros cherry blossoms de toda la ciudad.

Este parque, famoso por albergar la icónica Unisphere y por estar muy cerca de comunidades hispanas en Queens —como Corona, Jackson Heights y Elmhurst—, tiene una arboleda de cerezos Okame que suele florecer antes que en otros puntos. Si quieres adelantarte a la temporada, este es el lugar. Muchos residentes de la zona aprovechan un día soleado para caminar, llevar comida casera, jugar con los niños o simplemente tomar un break después de la jornada laboral.

SAKURA PARK: TRADICIÓN JAPONESA EN MANHATTAN

El nombre lo dice todo. Sakura Park alberga más de 2,000 cerezos, muchos de ellos donados por Japón en 1912, lo que le da un toque histórico y simbólico al recorrido.

Aquí predominan los Yoshino, que suelen florecer a inicios de abril. Es un espacio más tranquilo, menos turístico, ideal si buscas una experiencia más relajada sin las multitudes de otros parques. Está en una zona de Manhattan que no siempre aparece en las guías tradicionales, así que puede ser una buena opción si ya conoces Central Park y quieres algo diferente, pero igual de fotogénico.

OTROS PARQUES QUE VALE LA PENA CONSIDERAR

Si quieres ampliar el recorrido, hay más opciones interesantes en distintos distritos de la ciudad. Esto es útil si estás visitando amigos o familia en diferentes boroughs o si vives en Nueva York y quieres ir cambiando de ruta cada fin de semana. Lista recomendada:

Silver Lake Park

Randall’s Island Park

Pelham Bay Park

Hunter’s Point South Park

Riverside Park

Cada uno tiene su propio encanto, desde vistas al agua hasta festivales de primavera y senderos llenos de flores. Muchos son perfectos para quienes llegan en carro desde otros estados cercanos o para quienes usan el metro y prefieren evitar las zonas más llenas.

CONSEJOS PRÁCTICOS PARA APROVECHAR LA TEMPORADA

Te comparto algunos puntos clave que suelen marcar la diferencia si vives en Estados Unidos o vienes de visita por pocos días:

Llega temprano: los parques se llenan rápido en días soleados, sobre todo los fines de semana.

Revisa los trackers oficiales: especialmente los del Brooklyn Botanic Garden y NYC Parks.

Evita fines de semana si puedes: hay menos gente entre semana y es más fácil tomar fotos sin multitudes.

No te limites a un solo parque: la floración varía según la zona y el tipo de cerezo, así que puedes disfrutar varias etapas en diferentes lugares.

Lleva ropa cómoda y algo de abrigo ligero: aunque sea primavera, el clima de Nueva York puede cambiar rápido.

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