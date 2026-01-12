Cada vez más estadounidenses están llegando a la edad de jubilación, un fenómeno que está cambiando la forma y los lugares donde las personas deciden pasar sus años de retiro. Este crecimiento del grupo de adultos mayores está generando nuevas tendencias sobre calidad de vida, costos y acceso a servicios. Según datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos, la población de personas de 65 años o más alcanzó aproximadamente los 61,2 millones en 2024. Además, quienes cumplen 65 años hoy en día viven más tiempo que generaciones anteriores.

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), este segmento puede esperar vivir casi dos décadas más.

El aumento en la esperanza de vida, sumado al alto costo de la atención médica, influye cada vez más en las decisiones sobre dónde es más conveniente jubilarse. Para muchos adultos mayores, el factor económico y el acceso a servicios de salud se han vuelto determinantes.

Cada vez más estadounidenses están llegando a la edad de jubilación. (Foto: Freepik)

Ante este escenario, la empresa estadounidense de cuidado para personas mayores CareScout realizó un nuevo análisis para identificar los mejores y peores estados para jubilarse en 2026. El estudio evaluó aspectos como asequibilidad, calidad de vida y acceso a atención médica.

Según el estudio, citado por Fox News, entre los mejores estados Wyoming ocupó el primer lugar, principalmente porque no tiene impuesto sobre la renta personal y presenta buenos indicadores de salud entre los adultos mayores; sin embargo, el propio informe advierte que “los inconvenientes incluyen el clima y la relativa escasez de médicos”.

También destacaron positivamente New Hampshire, Vermont, Montana y Dakota del Sur por su equilibrio entre costos, impuestos y calidad de vida.

La empresa estadounidense de cuidado para personas mayores CareScout realizó un análisis para identificar los mejores y peores estados para jubilarse en 2026. (Foto: iStock)

En el otro extremo, Nueva Jersey fue considerado el peor estado para jubilarse, debido a su alto costo de vida y a una de las tasas de impuesto sobre la renta más elevadas del país.

El análisis indicó que, aunque ofrece uno de los ingresos promedio más altos del Seguro Social, enfrenta malos resultados en salud entre la población mayor.

Massachusetts, Nueva York, Alabama y Misisipi también quedaron entre los últimos lugares por factores como altos costos, carga impositiva y menor acceso a recursos y servicios para adultos mayores.

Massachusetts, Nueva York, Alabama y Misisipi también figuran entre los menos recomendables para adultos mayores. (Foto: TravelScape / Freepik)

Cuáles son los estados que registran el costo de vida más elevado

Según los datos más recientes del MERIC (Missouri Economic Research and Information Center) y la BEA (Bureau of Economic Analysis), estos son los estados con el costo de vida más alto, utilizando un índice donde 100 es el promedio nacional:

Hawái: Se mantiene como el estado más caro del país. El aislamiento geográfico obliga a importar la mayoría de los productos, disparando los precios de comestibles y energía. Su índice de vivienda supera los 300 puntos.

Se mantiene como el estado más caro del país. El aislamiento geográfico obliga a importar la mayoría de los productos, disparando los precios de comestibles y energía. Su índice de vivienda supera los 300 puntos. Massachusetts: Impulsado principalmente por el área metropolitana de Boston. Tiene uno de los costos de vivienda y atención médica más altos de la nación, aunque también registra los ingresos medios más elevados.

Impulsado principalmente por el área metropolitana de Boston. Tiene uno de los costos de vivienda y atención médica más altos de la nación, aunque también registra los ingresos medios más elevados. California: El “Estado Dorado” destaca por los precios de la vivienda y la gasolina. En ciudades como San Francisco o Los Ángeles, los residentes suelen gastar más de un tercio de su salario solo en alquiler.

El “Estado Dorado” destaca por los precios de la vivienda y la gasolina. En ciudades como San Francisco o Los Ángeles, los residentes suelen gastar más de un tercio de su salario solo en alquiler. Nueva York: Aunque el estado tiene zonas rurales asequibles, el costo en la Ciudad de Nueva York (especialmente Manhattan) eleva el promedio estatal, sumado a una de las cargas fiscales más altas de EE. UU.

Aunque el estado tiene zonas rurales asequibles, el costo en la Ciudad de Nueva York (especialmente Manhattan) eleva el promedio estatal, sumado a una de las cargas fiscales más altas de EE. UU. Alaska: Al igual que Hawái, su ubicación remota encarece drásticamente el transporte de bienes, combustible y servicios básicos, a pesar de no tener impuesto estatal sobre las ventas.

Al igual que Hawái, su ubicación remota encarece drásticamente el transporte de bienes, combustible y servicios básicos, a pesar de no tener impuesto estatal sobre las ventas. Maryland: Su proximidad a Washington D.C. genera una demanda inmobiliaria masiva, lo que mantiene los precios de las casas y los servicios públicos muy por encima de la media nacional.

El alto costo de vida se debe principalmente al precio de la vivienda, que en estados como Hawái o California puede triplicar al del Medio Oeste. Asimismo, las crisis en las primas de seguros y el elevado costo de la electricidad en zonas aisladas o saturadas impulsan el aumento de precios.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí