El nivel de ingresos que alguien alcanza en la adultez, especialmente durante los 20, suele estar influenciado por la situación económica de su familia durante la infancia; sin embargo, en Miami-Dade la realidad es similar para todos: tanto quienes crecieron en hogares de altos ingresos como quienes provienen de familias de ingresos medios o bajos ganan hoy, como promedio, entre un 8% y un 9% menos que la generación anterior.

Las cifras en cuestión provienen de un análisis del equipo de Opportunity Insights de la Universidad de Harvard, que comparó la situación financiera de personas nacidas en 1978 y en 1992 cuando tenían cerca de 27 años.

El medio Miami Herald informa que, según los datos, un joven de 27 años en Miami que creció en un hogar de bajos ingresos ganó en 2019 casi $3,000 menos que alguien de su misma edad en 2005, incluso considerando la inflación.

Entre las 10 áreas metropolitanas más grandes de EE. UU., los millennials de Miami solo superan en caída salarial a los de Filadelfia y están al nivel de los de Washington, D.C.

La falta de movilidad económica también se replica en los condados vecinos de Broward y Palm Beach.

Según el estudio, la caída salarial comenzó tras la Gran Recesión. (Foto referencial: Freepik)

“No estamos viendo la movilidad que queremos ver y las oportunidades que queremos ver”, advirtió Ned Murray, subdirector del Metropolitan Center de Florida International University.

Esta caída no es reciente. Según los expertos, comenzó hace casi dos décadas, alrededor de la Gran Recesión. Miami fue una de las ciudades más golpeadas por la crisis financiera de 2007, explicó Murray.

Muchos jóvenes millennials crecieron en hogares más vulnerables económicamente que los de generaciones anteriores. Además, numerosos sectores, sobre todo aquellos con salarios bajos, muy comunes en la economía local, reemplazaron empleos a tiempo completo por trabajos a tiempo parcial, temporales o bajo contrato, reduciendo la estabilidad económica de miles de familias.

Durante esos años, el número de trabajadores a tiempo parcial involuntario en Florida se triplicó, según datos del Banco de la Reserva Federal de St. Louis. Estos trabajadores no solo tenían menos horas disponibles sino también menos posibilidades de acceder a beneficios laborales como seguros de salud o planes de jubilación.

“Básicamente, la naturaleza del empleo cambió drásticamente después de la crisis financiera”, señaló Murray. Ese impacto se concentró especialmente en los sectores de servicios, turismo y construcción.

La falta de movilidad económica está vinculada tanto a la estructura del mercado laboral como a la segregación por ingresos en la ciudad. (Foto referencial: Freepik)

El ingreso familiar no lo determina todo: parte de la movilidad económica depende también del lugar donde una persona creció, explicó Sarah Oppenheimer, directora ejecutiva de Opportunity Insights.

Los vecindarios con menor pobreza, mayor estabilidad familiar, mejores escuelas y mejores tasas de empleo ofrecen más oportunidades.

“La medida en que las personas de bajos y altos ingresos son amigos entre sí está estrechamente relacionada con la movilidad”, agregó Oppenheimer. Es decir, la exposición social también influye en las oportunidades a futuro.

No obstante, en Miami esa exposición es limitada debido a la fuerte segregación por ingresos y raza. Esto hace que niños que crecieron a pocas cuadras de distancia enfrenten futuros muy distintos.

Por ejemplo, un adulto de clase media criado en Brownsville gana, en promedio, $22,000 menos que alguien criado un par de cuadras más allá, en Hialeah.

Los expertos señalan que mejorar el acceso a viviendas asequibles y fortalecer a los pequeños negocios locales sería clave para revertir esta tendencia. (Foto referencial: Freepik)

Algo similar ocurre entre North Beach y Surfside, o entre Overtown y el centro de Miami: pequeñas variaciones geográficas producen enormes diferencias de ingresos, según Opportunity Insights.

Para reducir esas brechas, Oppenheimer sugiere cambios de zonificación que permitan más viviendas asequibles y de ingresos mixtos en distintos vecindarios.

Murray, por su parte, considera fundamental apoyar a los pequeños negocios, que representan más del 80% de las empresas de Miami-Dade y emplean a más de la mitad de la fuerza laboral local.

“Estas empresas conforman el alma de Miami-Dade”, afirmó; sin embargo, lamentó que “estos niveles de compromiso y apoyo simplemente no existen ahora mismo”, algo que deberá cambiar si la región quiere avanzar hacia una verdadera movilidad económica.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!